Không ít người vẫn cho rằng muốn giảm cân nhanh thì phải cắt tối đa tinh bột hoặc nhịn ăn kham khổ. Tuy nhiên, thực đơn của Park Ji Yoon lại cho thấy điều ngược lại: Giảm tới 8kg nhưng vẫn ăn sáng khá đầy đủ, thậm chí có cả bánh mì và phô mai – những món thường bị đưa vào “danh sách đen” của người ăn kiêng.

Bữa sáng mà nữ MC chia sẻ trên mạng xã hội mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự phong phú: một chiếc bagel, trứng, bơ, dâu tây, cream cheese và cà phê. Thoạt nhìn, đây không phải kiểu thực đơn khắc nghiệt hay quá ít calo. Song chính sự cân bằng giữa các nhóm chất lại được đánh giá là lý do giúp cô giảm cân mà vẫn duy trì thể trạng ổn định, hạn chế mệt mỏi hay tăng cân trở lại.

Vóc dáng của nữ MC xứ Hàn. (Ảnh: IGNV)

Điểm đáng chú ý nhất là Park Ji Yoon không cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate. Trong nhiều phương pháp giảm cân, tinh bột thường bị xem là “thủ phạm” khiến cơ thể tích mỡ. Nhưng trên thực tế, việc loại bỏ hoàn toàn carb có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, dễ mất cơ và làm chậm trao đổi chất. Đó cũng là lý do nhiều người tăng cân lại sau khi kết thúc giai đoạn ăn kiêng quá nghiêm ngặt.

Bagel – món chính trong bữa sáng của nữ MC – vốn chứa lượng calo không hề thấp. Một chiếc có thể dao động khoảng 250–350 kcal, tùy kích cỡ và loại bột. Tuy nhiên, vì có kết cấu đặc hơn bánh mì thông thường nên bagel cũng tạo cảm giác no lâu hơn. Với những người đang giảm cân, việc ăn một nửa chiếc hoặc kết hợp cùng protein là cách phổ biến để giữ năng lượng mà không nạp quá nhiều calo.

Đi cùng bagel là trứng và bơ, bộ đôi quen thuộc trong nhiều thực đơn eat clean. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ trong giai đoạn giảm cân. Trong khi đó, quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn – loại chất béo tốt có thể hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói và giúp cơ thể hấp thụ một số vitamin tốt hơn. Chính sự kết hợp này khiến bữa sáng của Park Ji Yoon vừa đủ no, vừa không tạo cảm giác “ăn kiêng”.

Bữa sáng giảm 8kg của Park Ji Yoon. (Ảnh: IGNV)

Một chi tiết khác được chú ý là cô chọn dâu tây làm món ăn kèm. Đây là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, phù hợp với chế độ kiểm soát cân nặng. Dâu tây không chỉ giúp tăng vị ngon cho bữa sáng mà còn tạo cảm giác tươi mát, dễ ăn hơn so với những món salad nhạt nhẽo thường thấy.

Tuy nhiên, không phải thành phần nào trong bữa sáng này cũng lý tưởng tuyệt đối. Cream cheese được xem là phần dễ khiến lượng calo tăng nhanh vì giàu chất béo. Nếu đang trong giai đoạn siết cân, nhiều chuyên gia khuyên nên giảm hoặc thay bằng các loại phô mai ít béo. Ngoài ra, thực đơn của Park Ji Yoon cũng được nhận xét là hơi thiếu rau xanh – nhóm thực phẩm quan trọng để tăng chất xơ và hỗ trợ tiêu hóa.

Cô kết hợp cùng với tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất. (IGNV)

Dẫu vậy, cách giảm cân của nữ MC vẫn nhận được nhiều sự đồng tình vì đảm bảo năng lượng cho cơ thể. Thay vì nhịn ăn hay chỉ uống nước ép, cô chọn cách duy trì bữa sáng đủ chất, ăn uống điều độ và kiểm soát khẩu phần. Đây cũng là xu hướng giảm cân được nhiều người nổi tiếng theo đuổi hiện nay: ưu tiên sức khỏe lâu dài thay vì chỉ chạy theo con số trên bàn cân.