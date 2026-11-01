Một bữa sáng chỉ gồm 1 quả kiwi và 1 quả trứng luộc đang trở thành xu hướng được nhiều cô gái Nhật Bản chia sẻ trên Threads, Instagram và các nền tảng mạng xã hội. Không cần chế biến cầu kỳ hay chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, công thức ăn sáng đơn giản này vẫn được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa protein, vitamin C và chất xơ. Một số người dùng cho biết thói quen này giúp việc đi vệ sinh đều đặn hơn, làn da trông tươi tắn và dễ kiểm soát khẩu phần ăn trong ngày. Thậm chí, có người còn chia sẻ trải nghiệm giảm 3–4kg sau một tháng áp dụng. Tuy nhiên, mức giảm cân này không phải kết quả được đảm bảo cho tất cả mọi người, bởi cân nặng còn phụ thuộc vào tổng lượng calo, chế độ ăn và mức độ vận động mỗi ngày.

Vì sao kiwi và trứng luộc được kết hợp trong bữa sáng?

Trứng luộc: Bổ sung protein chất lượng cao

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp các axit amin thiết yếu cần thiết cho quá trình duy trì và phục hồi mô trong cơ thể. Đây cũng là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì khối cơ, đặc biệt với những người đang kiểm soát cân nặng. Ngoài protein, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, D, E, choline và nhiều dưỡng chất khác. So với cách chiên rán nhiều dầu mỡ, trứng luộc giúp hạn chế lượng chất béo bổ sung, đồng thời dễ chuẩn bị và thuận tiện mang theo. Nhờ hàm lượng protein, trứng cũng có thể giúp bữa sáng tạo cảm giác no lâu hơn so với việc chỉ ăn một món giàu tinh bột tinh chế.

Kiwi: Giàu vitamin C và chất xơ

Dù là kiwi xanh hay kiwi vàng, loại quả này đều cung cấp vitamin C và chất xơ. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, đồng thời đóng vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Trong khi đó, chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần cải thiện tình trạng táo bón. Kiwi còn chứa enzyme actinidin, có khả năng hỗ trợ phân giải protein trong quá trình tiêu hóa. Sự kết hợp giữa kiwi và trứng vì thế tạo nên một bữa sáng có cả protein lẫn chất xơ, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm dưỡng chất.

4 lợi ích khiến bữa sáng này được chú ý

1. Hỗ trợ tiêu hóa, giúp việc đi vệ sinh đều đặn hơn

Chất xơ trong kiwi giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột. Với những người thường xuyên ăn ít rau quả, bổ sung kiwi vào bữa sáng có thể là cách đơn giản để tăng lượng chất xơ hằng ngày. Khi tình trạng táo bón được cải thiện, cảm giác đầy bụng cũng có thể giảm bớt. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mụn hay da xỉn màu đều xuất phát từ việc tích tụ chất thải trong ruột, bởi sức khỏe làn da còn chịu ảnh hưởng của nội tiết, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

2. Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho làn da

Protein từ trứng cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể, trong khi vitamin C từ kiwi tham gia vào quá trình hình thành collagen. Đây là lý do bộ đôi này được quan tâm trong các chế độ ăn hướng đến làn da khỏe mạnh. Dù vậy, ăn kiwi và trứng không thể giúp collagen tăng lên gấp đôi hay làm da trắng sáng tức thì. Hiệu quả chăm sóc da vẫn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng tổng thể, việc chống nắng, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt.

3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Protein trong trứng và chất xơ trong kiwi có thể giúp kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn vặt nếu bữa sáng trước đây quá ít dưỡng chất. Hai nguyên liệu cũng tương đối dễ định lượng, giúp người ăn chủ động hơn trong việc kiểm soát khẩu phần. Tuy nhiên, một quả kiwi và một quả trứng thường chỉ cung cấp lượng năng lượng khá thấp, có thể không đủ với người có nhu cầu vận động cao. Giảm cân bền vững vẫn cần dựa trên chế độ ăn cân bằng và mức thâm hụt năng lượng phù hợp, thay vì chỉ ăn thật ít vào buổi sáng.

4. Bổ sung kali và các chất chống oxy hóa

Kiwi chứa kali, một khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và cân bằng dịch trong cơ thể. Bổ sung thực phẩm giàu kali trong chế độ ăn là thói quen có lợi, nhưng không có nghĩa ăn kiwi sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ lượng nước dư thừa hay giúp khuôn mặt lập tức thon gọn. Tình trạng sưng mặt vào buổi sáng còn có thể liên quan đến giấc ngủ, lượng muối tiêu thụ và nhiều yếu tố khác.

Ăn thế nào để bữa sáng cân bằng hơn?

Sau khi thức dậy, bạn có thể uống một cốc nước nếu cảm thấy khát rồi dùng kiwi và trứng luộc cho bữa sáng. Nếu thường xuyên vận động, nhanh đói hoặc cảm thấy mệt khi chỉ ăn hai món này, hãy bổ sung thêm yến mạch, bánh mì nguyên cám, sữa chua không đường hoặc sữa đậu nành không đường để tăng năng lượng và đa dạng dưỡng chất. Người có dạ dày nhạy cảm nên điều chỉnh lượng kiwi theo khả năng dung nạp, bởi độ chua và lượng chất xơ có thể gây khó chịu ở một số người.

Về lựa chọn trái cây, kiwi xanh thường có vị chua rõ hơn và là nguồn chất xơ đáng chú ý; kiwi vàng có vị ngọt dịu, cũng giàu vitamin C. Hàm lượng dưỡng chất thực tế thay đổi tùy giống và kích thước quả, vì vậy không nên xem một loại là lựa chọn tuyệt đối tốt hơn loại còn lại. Với trứng, nên nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm, đặc biệt với phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Nhìn chung, kiwi và trứng luộc là bộ đôi tiện lợi, dễ thực hiện và có thể góp phần xây dựng thói quen ăn sáng lành mạnh. Điều quan trọng không nằm ở việc ăn đúng hai món này mỗi ngày để mong giảm vài kilogram, mà là sử dụng chúng như một phần của chế độ dinh dưỡng đa dạng, đủ năng lượng và phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Nguồn: Beauty321.