Lê Hạ Anh là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được yêu mến của màn ảnh Việt. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, nụ cười ngọt ngào cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô từng bước ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ trăm tỷ" của điện ảnh Việt. Không chỉ gây chú ý bởi những vai diễn trên màn ảnh, Hạ Anh còn khiến công chúng dành nhiều thiện cảm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời trang nữ tính và gu ăn mặc ngày càng thăng hạng. Dù xuất hiện trên thảm đỏ hay trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên đều biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên nét đẹp riêng, khi ngọt ngào, dịu dàng, lúc lại thanh lịch và sang trọng.

Mới đây, khi tham dự một sự kiện, Hạ Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với tạo hình xinh đẹp nổi bật. Đoạn video được nữ diễn viên đăng tải trên TikTok cá nhân nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thả tim. Diện mạo trẻ trung, tươi tắn của nàng ngọc nữ nhận về vô số lời khen, từ nhan sắc rạng rỡ đến bộ trang phục nữ tính, xinh sang, khiến tổng thể tạo hình càng thêm cuốn hút.

Chọn diện mẫu đầm trắng thướt tha, Hạ Anh không cần đến những món trang sức cầu kỳ mà chỉ khéo léo tạo điểm nhấn bằng một đôi khuyên tai đính đá, đủ tăng thêm độ lấp lánh cho diện mạo. Cô cũng lựa chọn kiểu tóc xõa tự nhiên, uốn xoăn mềm mại, càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính và bay bổng. Cách kết hợp phụ kiện tối giản này hoàn toàn có chủ ý, bởi chiếc đầm vốn đã đủ nổi bật với những chi tiết ngọc trai đính trên phần dây vai. Nhận về hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thả tim, ở phần bình luận bài đăng, đông đảo chị em thi nhau hỏi xin thông tin chiếc đầm xinh sang mà Hạ Anh chọn diện.

Câu trả lời cho thiết kế mà Hạ Anh lựa chọn đó là mẫu Céna Dress đến từ thương hiệu thời trang Việt - ONONMM. Đây là thương hiệu gây ấn tượng với những thiết kế mang phong cách nữ tính, ngọt ngào và đậm chất lãng mạn. Nhiều trang phục của ONONMM từng được các thành viên BLACKPINK như Jisoo và Rosé lựa chọn. Đáng chú ý, chính mẫu Céna Dress này cũng từng được Rosé diện khi tham gia buổi phỏng vấn cùng Grammy, với cách biến tấu mới mẻ, mang đến diện mạo khác biệt cho thiết kế. Trên website thương hiệu, mẫu váy hiện có giá 4.690.000 đồng.

Nơi mua: ONONMM

Không chỉ yêu thích thiết kế của ONONMM, tủ đồ của Hạ Anh còn có sự góp mặt của nhiều local brand Việt với những mẫu váy áo xinh sang, bắt mắt. Trong một lần xuất hiện khác, nàng ngọc nữ lựa chọn chiếc đầm lệch vai đến từ thương hiệu Must Have. Thiết kế dáng ngắn nổi bật với gam màu trắng ngà, phần thân váy được tạo điểm nhấn bằng những lớp vải xếp tầng tựa cánh hoa 3D mềm mại. Chi tiết hoa đắp nổi bên vai càng tăng thêm nét điệu đà, trong khi phom váy ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe mềm mại giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát. Tổng thể vừa nữ tính, yêu kiều vừa mang nét hiện đại, đủ để Hạ Anh trở nên nổi bật mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Nơi mua: Must Have

Lê Hạ Anh khoe trọn khí chất xinh đẹp tựa nữ thần trong thiết kế THALIA đến từ thương hiệu Lasapri. Mẫu đầm dáng dài kết hợp hai dây và chi tiết lệch vai, vừa tôn lên bờ vai thanh mảnh vừa mang đến vẻ nữ tính, quyến rũ. Thiết kế sử dụng chất liệu ren mi Pháp, phủ bên ngoài là lớp tơ lưới mỏng màu trắng kem, được đính kết hoa kim sa cùng ngọc trai một cách tinh tế. Những chi tiết này tạo hiệu ứng mềm mại, óng ánh nhẹ nhàng, khiến chiếc váy càng thêm bay bổng và cuốn hút.

Nơi mua: Lasapri

Hạ Anh tiếp tục khoe trọn vẻ rạng rỡ, từ nhan sắc đến gu thời trang khi lựa chọn mẫu váy dáng dài đến từ thương hiệu Montsand. Thiết kế mang phom dáng thanh lịch với phần thân trên ôm nhẹ, chân váy xòe mềm mại, tạo hiệu ứng tôn dáng mà vẫn giữ được nét thướt tha, nữ tính. Điểm nhấn nằm ở gam xanh bạc hà dịu mắt cùng những chi tiết ren tinh tế, tạo hiệu ứng rủ mềm mại và tăng thêm vẻ bay bổng cho tổng thể. Cách kết hợp giữa màu sắc nhẹ nhàng và chất liệu ren cũng giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm phần thanh thoát, sang trọng.

Nơi mua: Montsand