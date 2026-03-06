Bottega Venete giới thiệu bộ sưu tập Thu - Đông 2026

Năm 2026 chào đón nhân loại theo những cách thật bất ngờ và hỗn loạn. Giữa bối cảnh ấy, Louise Trotter chọn trình làng bộ sưu tập Bottega Veneta Thu Đông 2026 như một lời hồi đáp trước nhu cầu được che chở của con người - một cái ôm phong cách để vỗ về từng bản ngã. Nhà thiết kế người Anh tạm gác lại những phom dáng cứng cáp để chọn khai thác những lớp lông xù được chế tác kỳ công từ lụa và len nhằm mô phỏng một "cái ôm ấm áp" cho mùa lạnh năm tới.

Thu - Đông 2026 xoay quanh hành trình tìm về bản ngã, nơi kỹ nghệ Intrecciato trứ danh hòa quyện cùng trí tưởng tượng trẻ thơ để khai sinh những tạo tác may mặc giàu cảm xúc và giàu tính thủ công nhân bản. Louise Trotter tiếp tục chứng minh khả năng định nghĩa lại sự xa xỉ thông qua những ảo ảnh thị giác và sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý người mặc.

Tâm điểm của sàn diễn thuộc về những thiết kế áo khoác mang dáng dấp sinh vật huyền bí, nửa gợi nhắc những Elmo sang trọng, nửa như bước ra từ trang sách " Where the Wild Things Are ". Louise Trotter khéo léo đánh lừa thị giác bằng cách sử dụng lụa in và len nguyên bản, được thắt nút thủ công để tạo nên hiệu ứng lông thú sống động mà không cần dùng lông thật.

Quá trình chế tác tỉ mẩn đòi hỏi hàng trăm giờ làm việc của những nghệ nhân bậc thầy, biến vật liệu dệt thông thường thành một lớp giáp hữu cơ mềm mại, nhạy cảm như da lông của sinh vật sống. Từng sợi lụa chuyển động nhịp nhàng theo bước chân, gợi nhắc về sự ấm áp của những kỷ niệm thơ ấu và khát vọng được bảo vệ trong một thế giới đầy biến động.

Trong vỏ kén bình yên

Cấu trúc trang phục mùa này ưu tiên những đường bo tròn, ôm trọn lấy cơ thể giống như một chiếc kén tằm vững chãi, che chở cái tôi nhạy cảm khỏi thực tại hỗn loạn. Suit bộ trở lại với phần vai hạ thấp và ống quần rộng tự nhiên, ca ngợi khí chất tự tại, giải phóng con người khỏi những gông cùm của may đo cổ điển, cũng như những bận tâm khắc nghiệt đời thực.

Da được xử lý mỏng như giấy, mang lại độ rủ tự nhiên tựa dòng nước chảy. Bảng màu đỏ rực sánh cạnh nâu đất và xám xanh, phản chiếu sự tương phản giữa nội lực ấm nóng và sắc đông lạnh lẽo. Mỗi thiết kế như một cái ôm tinh tế – vỗ về tinh thần bằng những lớp layer và sự cảm thông tận đáy tim từ nhà mốt.

"Kê đầu né thế sự"

Từ cái ôm đến lớp kén, rồi một chiếc gối êm ái, Louise Trotter gần như mời tín đồ thời trang tá túc lại cho tới khi thế giới dịu êm trở lại. Những chiếc túi biểu tượng của Bottega Veneta cũng được tái sinh theo tinh thần vỗ về ấy.

Kỹ thuật đan da Intrecciato chuyển mình trong những phom dáng phồng to, mềm mại tựa những chiếc gối hay các mẫu clutch khổng lồ tinh nghịch choán mắt. Người mẫu ôm lấy chiếc túi vào lòng thay vì cầm nắm thông thường, một hành động biểu tượng cho sự gắn kết và sở hữu tình cảm, lại có chút nâng niu dịu dàng.

Da nappa mềm mại được các nghệ nhân chọn dùng cho mẫu IT bag mới, khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu Ý trong ngành thuộc da. Chất liệu hữu cơ nhạy cảm này lưu giữ cả ký ức lẫn cảm xúc, đóng vai trò tạo ra một không gian an toàn cho người sở hữu - một lá bùa duyên cho những cuộc chiến thường nhật.