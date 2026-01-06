Boss khoe bản sắc thủ công trong bộ sưu tập mừng năm Bính Ngọ
Thương hiệu BOSS vừa chính thức công bố bộ sưu tập capsule đặc biệt dành cho Năm Bính Ngọ, đánh dấu sự kết hợp giữa kỹ nghệ kim hoàn truyền thống Trung Hoa và tư duy thiết kế đương đại, với gương mặt đại diện là nhà vô địch bơi lội thế giới người Trung Quốc - Uông Thuận.
Đến hẹn lại lên, nhà mốt Đức tiếp tục truyền thống kỷ niệm Tết Âm lịch với một BST vinh danh truyền thống giao thời thiêng liêng của nhiều nước Á Đông. Chiến dịch lần này tập trung vào việc tái hiện vẻ đẹp của nghệ thuật đúc vàng cổ điển thông qua ngôn ngữ thời trang cao cấp, tạo nên một chuẩn mực mới cho trang phục lễ hội - phản ánh nét giao thoa rõ rệt giữa kỹ thuật may đo đặc trưng của BOSS và những giá trị di sản lâu đời phương Đông.
Chi tiết chỉ vàng cân bằng giữa yếu tố truyền thống lộng lẫy trong trang phục đón Tết phương Đông và phong cách tối giản đương đại.
Đối với các dòng áo hoodie và áo nỉ, BOSS áp dụng kỹ thuật in và thêu nhiều lớp phức tạp, bên cạnh các chi tiết hạt vàng nhỏ được thêm vào để gợi nhắc về hạt lúa - biểu tượng của nền văn minh phương Đông.
Mỗi món đồ trong bộ sưu tập đều được đặt một cái tên riêng mang cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa, góp phần đưa các giá trị di sản vào trang phục đời thường. Việc chú trọng vào từng chi tiết nhỏ, từ khâu chọn chất liệu đến phương pháp hoàn thiện bề mặt vải, cho thấy định hướng của BOSS trong việc tôn trọng các giá trị thủ công nghệ thuật.
Bộ sưu tập mừng năm mới của BOSS đại diện cho cách tiếp cận sáng tạo của thương hiệu khi kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những kỹ thuật truyền thống và công nghệ may mặc hiện đại. Đây là minh chứng cho sự cam kết về chất lượng và khả năng đổi mới không ngừng của BOSS trong phân khúc thời trang cao cấp.
Tại Việt Nam, thương hiệu BOSS được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG
BOSS GREEN LOTTE DEPARTMENT STORE
Tầng 4, F4-C19 Lotte Department Store
Số 54 Liễu Giai, P. Giảng Võ, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00
Điện thoại: +84 24 3845 9269
Email: bossgolf.lds@tamsonfashion.com
BOSS LOTTE MALL WEST LAKE HANOI
Tầng 1 – Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi
272 Võ Chí Công, P. Tây Hồ, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00
Điện thoại: +842432015138
Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com
BOSS TRÀNG TIỀN
46 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:30 – 20:00
Điện thoại: +842439378131
Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com
Tầng 1 – L1-07, Saigon Centre,
67 Lê Lợi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: T2 – T6: 9:30 – 21:30; T7 – CN: 9:30 – 22:00
Điện thoại: +84 28 3915 1737
Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com
BOSS GREEN TAKASHIMAYA
Tầng 2 – Gian 210, Takashimaya
92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 11:00 – 19:00
Điện thoại: +84 28 3821 0877
Email: bossgolf.hcm@tamsonfashion.com
BOSS GREEN DIAMOND PLAZA
Tầng 3, XA-32225, Diamond Plaza,
34 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00
Tel: +84 28 3535 6980
Mobile: +84 931 850 378
Email: bossgolf.dpz@tamsonfashion.com