Jang Wonyoung một lần nữa chứng minh danh xưng "công chúa Kpop" không phải tự nhiên mà có khi xuất hiện tại Hong Kong Disneyland trong sự kiện mở màn mùa Giáng sinh. Diện mạo ngọt ngào, yêu kiều của nữ idol nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao, đặc biệt là loạt hình ảnh cận mặt ghi lại nhan sắc đẹp tựa búp bê. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một đoạn video quay từ phía sau lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận. Vóc dáng mảnh mai đến mức lộ rõ đường nét xương cùng phần da cơ thể không đều màu khiến hình ảnh "công chúa Kpop" bớt trở nên kém hoàn hảo.

Khoảnh khắc sau lưng gây tranh luận của Jang Wonyoung

Ở góc máy chưa qua chỉnh sửa, vóc dáng của Wonyoung trông mảnh mai hơn đáng kể so với những khung hình được chụp chính diện. Phần vai và lưng khá nhỏ, đường nét xương hiện rõ dưới ánh sáng, khiến một bộ phận khán giả nhận xét thể trạng của nữ idol đang quá gầy. Bên cạnh đó, màu da ở một số vùng trên cơ thể cũng có sự chênh lệch rõ rệt, đặc biệt khi đặt cạnh phần da mặt và vai. Nhiều ý kiến cho rằng lớp kem nâng tone body có thể đã không được tán đều, khiến tổng thể diện mạo mất đi độ chỉn chu thường thấy.

Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh vóc dáng của Wonyoung mà còn hướng đến khâu chuẩn bị hình ảnh của đội ngũ đứng sau. Với một sự kiện quốc tế được đầu tư về sân khấu, trang phục và hình ảnh truyền thông, việc lớp nền cơ thể bị lệch tông trong những góc quay trực tiếp khiến không ít người tiếc nuối. Một số khán giả cho rằng ekip cần chú ý hơn đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ như màu da vùng lưng, vai và cánh tay, bởi chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể khi nghệ sĩ xuất hiện trước hàng nghìn ống kính. Ngoài ra, phần áo trong bị lộ, tóc bị rối khi nhìn từ phía sau cũng khiến hình ảnh của ngôi sao sinh năm 2004 mất điểm.

Netizen tranh cãi từ vóc dáng đến làn da không đều màu của Jang Wonyoung.

Trước đó, mỹ nhân hàng đầu Kpop viral khắp cõi mạng với tạo hình chuẩn công chúa trong chiếc váy mini đỏ rực rỡ, thiết kế trễ vai với phần bèo bản lớn và chiếc nơ nổi bật ở trước ngực đến từ Shushu/Tong. Phom váy ôm gọn phần thân trên, sau đó xòe nhẹ xuống dưới, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa ngọt ngào, đồng thời tôn lên đôi chân thon dài trứ dang của nữ idol. Sắc đỏ nổi bật giữa không gian trang trí Giáng sinh, kết hợp trang sức ngọc trai càng làm diện mạo của nữ idol thêm bắt mắt, tiểu thư.

Màu đỏ rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng của Jang Wonyoung.

Vóc dáng nữ idol qua ống kính cam thường với đôi chân thon dài thẳng tắp.

Đặc biệt, kiểu tóc búi thấp được tạo phồng nhẹ, điểm xuyết chiếc nơ đen phía sau giúp Wonyoung trông chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Những lọn tóc mái được uốn cong, buông mềm hai bên gương mặt tạo hiệu ứng thanh thoát, đồng thời tôn lên đường nét nhỏ nhắn. Layout trang điểm cũng đi theo hướng nhẹ nhàng với lớp nền sáng mịn, đôi mắt được nhấn vừa đủ, hàng mi cong và màu son hồng đào căng mọng. Đôi khuyên tai ngọc trai bản lớn cùng chuỗi vòng cổ nhiều tầng ánh bạc, đính đá lấp lánh càng làm tổng thể thêm phần sang trọng. Trong bức ảnh cận mặt được chia sẻ, Wonyoung gần như không có góc chết: làn da trắng sáng, sống mũi thanh tú, đôi mắt long lanh và nụ cười dịu dàng tạo nên diện mạo ngọt ngào đúng chuẩn công chúa Disney.

Visual xinh như búp bê của mỹ nhâ sinh năm 2004.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Wonyoung vướng tranh luận liên quan đến lớp trang điểm cơ thể. Tháng 2/2025, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ idol diện váy da lệch vai màu đen từng thu hút hàng triệu lượt xem. Khi đó, cô gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, mái tóc buộc hơi rối và màu son đỏ mọng. Tuy nhiên, phần da dưới cánh tay lại bị nhận xét là lệch tông so với những vùng da còn lại. Nhiều cư dân mạng cho rằng kem nâng tone body chưa được tán đều, khiến một chi tiết nhỏ vô tình làm giảm độ hoàn hảo của diện mạo. Sự việc lần này vì thế khiến một bộ phận khán giả nhớ lại tranh cãi cũ và tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình makeup, làm đẹp cho nữ thần tượng.

Khoảnh khắc vùng da dưới cánh tay lệch tông của Jang Wonyoung từng trở thành chủ đề bàn tán.

Câu chuyện lần này cũng cho thấy áp lực về hình ảnh mà những nữ thần tượng hàng đầu Kpop phải đối mặt. Không chỉ trang phục hay lớp makeup trên gương mặt, từng chi tiết nhỏ trên cơ thể cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện dưới ống kính độ phân giải cao. Với Wonyoung, visual vẫn là lợi thế nổi bật, nhưng những khoảnh khắc kém hoàn hảo như lần này cũng là lời nhắc rằng sự chỉn chu không chỉ đến từ nhan sắc của nghệ sĩ mà còn phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị của cả ekip.

Ảnh: Instagram.