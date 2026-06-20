Sinh năm 1987, ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng nuột nà. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ khí chất nổi bật cùng vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát. Tại một sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi từng gây sốt với khoảnh khắc bắn ảnh điệu nghệ, khoe bóng lưng đẹp xuất sắc khi diện chiếc đầm dài có thiết kế hở lưng. Tấm lưng thon gọn, bờ vai mảnh mai cùng đường nét cơ thể cân đối khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi U40. Sắc vóc ấy không chỉ giúp nữ diễn viên luôn nổi bật trước ống kính mà còn trở thành hình mẫu nhan sắc được nhiều chị em ngưỡng mộ.

Gu thời trang của Lưu Diệc Phi luôn được đánh giá cao, bởi vóc dáng đẹp chính là nền tảng giúp cô mặc gì cũng toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút. Sở hữu body nuột nà cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Lưu Diệc Phi dễ dàng "cân đẹp" nhiều style khác nhau, từ đi sự kiện cho đến những outfit đời thường đơn giản nhất.

Trong một lần dạo phố, nữ diễn viên lựa chọn công thức quen thuộc với áo thun ôm dáng ngắn kết hợp chân váy xòe nữ tính. Set đồ không hề cầu kỳ nhưng vẫn giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn, thân hình mảnh mai và vẻ ngoài trẻ trung. Đây cũng là minh chứng cho thấy đôi khi chỉ cần vóc dáng đẹp cũng đủ trở thành "phụ kiện" đắt giá, giúp mọi trang phục trở nên cuốn hút hơn.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo thun, Chân váy

Lưu Diệc Phi "có tất cả" khi hội tụ đủ từ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai đến gu thời trang tinh tế. Trong một set đồ dạo phố, nữ diễn viên lựa chọn áo dáng lửng kết hợp cùng quần jeans ống loe, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thanh lịch. Không ngoa khi nói rằng style của "thần tiên tỷ tỷ" ở tuổi U40 chính là gu mặc đẹp của nhiều chị em.

Gợi ý mua sắm tương tự: Quần ống loe, Áo jeans

Lưu Diệc Phi mang đến cho chị em công thức mặc đẹp dễ ứng dụng với quần jeans phối cùng áo croptop và áo khoác mỏng bên ngoài. Tổng thể vừa gọn gàng, thanh lịch vừa tạo cảm giác thời thượng, phù hợp để diện từ công sở đến những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè.

Gợi ý mua sắm tương tự: Quần, Tank top

Style sân bay của Lưu Diệc Phi đẹp khó rời mắt. Mỹ nhân 8x chọn kết hợp quần jeans với áo blazer, hoàn thiện tổng thể bằng một đôi sneaker năng động. Công thức phối đồ quen thuộc nhưng qua cách lựa chọn phom dáng và màu sắc của cô lại trở nên vô cùng cuốn hút. Không cần quá nhiều phụ kiện hay chi tiết nổi bật, Lưu Diệc Phi vẫn dễ dàng ghi điểm với vẻ ngoài thời thượng và có gu.

Gợi ý mua sắm tương tự: Quần jeans, Blazer