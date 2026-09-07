Naomi (tên thật Huỳnh Roestel Naomi) là giọng ca được đông đảo giới trẻ yêu mến qua những ca khúc mang màu sắc R&B, indie và underground như Đâu Có Hay, She Said, Retrograde. Không chỉ gây thương nhớ bởi giọng hát ngọt ngào, cô nàng còn sở hữu visual nổi bật cùng gu thời trang sành điệu, biến hóa đầy cuốn hút. Sinh năm 1996, Naomi được ví như một “bông hồng lai” của showbiz Việt khi mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Đức. Nét đẹp sắc sảo nhưng vẫn thanh tú, hiện đại giúp cô dễ dàng ghi dấu ấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhắc đến phong cách của Naomi lại càng khó tìm điểm chê. Cô nàng sở hữu một “vibe” rất riêng: cool ngầu, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính, yêu kiều. Tủ đồ của Naomi thường xoay quanh tinh thần Y2K với những thiết kế sành điệu, trendy. Dù là xuống phố, đi chơi hay lên đồ cho những chuyến vi vu, cách cô nàng phối trang phục luôn mang đến nhiều cảm hứng để chị em dễ dàng tham khảo.

Chiếm trọn spotlight với outfit tông xám cực slay, Naomi tự tin khoe trọn vòng eo con kiến trong chiếc croptop dài tay kết hợp cùng quần short cạp trễ đậm chất Y2K. Chi tiết đục lỗ độc đáo mang đến tổng thể vừa năng động lại thời thượng. Đây chắc chắn là công thức phối đồ mà chị em không thể bỏ qua cho mùa thu sắp tới.

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Hóa "nữ thần" trong set đồ trắng đẹp lịm tim, Naomi ghi điểm tuyệt đối khi kết hợp áo hai dây cùng quần dáng thụng thời thượng. Chiếc vạt trùm đầu độc đáo trở thành điểm nhấn bứt phá cho toàn bộ outfit. Nhờ sự kết hợp tinh tế cùng dép xỏ ngón phóng khoáng, tổng thể outfit trở nên cực kỳ sành điệu và trendy. Chị em nào chưa có gợi ý mặc đẹp cho những buổi dạo phố hay vi vu du lịch có thể tham khảo ngay cách mix match của Naomi.

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Nếu là tín đồ của style Y2K, bạn chắc chắn không thể bỏ qua những màn lên đồ cực cháy từ Naomi. Chỉ với chiếc áo thun cổ V màu nâu mix cùng quần short jeans đơn giản, cô nàng đã khéo léo nâng tầm outfit nhờ chiếc túi xách, khăn mỏng và thắt lưng bản to đồng điệu màu nâu. Sự kết hợp tinh tế này mang đến tổng thể vừa hài hoà, sành điệu lại đậm chất phóng khoáng - chuẩn công thức phối đồ đơn giản nhưng đẹp, cuốn hút cho chị em học hỏi!

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Gam xanh tiffany đang "chuốc say" hội gái đẹp, và Naomi cũng không bỏ lỡ sắc màu hot hit này. Cô nàng ghi điểm với set đồ xinh yêu gồm áo dáng yếm kết hợp cùng chân váy lửng, vừa khoe trọn nét yêu kiều, vừa toát lên vẻ thời thượng, cuốn hút. Chị em đừng ngại xanh tiffany sẽ "dìm" da nhé! Dù sở hữu làn da trắng hay da ngăm, sắc xanh này vẫn có thể nâng tầm diện mạo cực xinh. Bí kíp nằm ở việc chọn phom dáng phù hợp, cân đối với vóc dáng và phong cách cá nhân là đã đủ để lên đồ vừa mắt, vừa trendy rồi!

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Style của Naomi siêu nịnh mắt với combo áo hai dây trắng mix cùng chân váy dài vàng, tạo nên bảng màu tươi sáng, ngọt ngào nhìn là mê. Điểm xuyết thêm chiếc túi lưới, tổng thể càng thêm phần điệu đà, phóng khoáng và đậm chất nghỉ dưỡng. Outfit xinh xắn này đặc biệt hợp để diện đi biển hay vi vu du lịch, vừa thoải mái lại lên hình cực “ăn ảnh”. Chị em đang tìm cảm hứng lên đồ cho những chuyến đi sắp tới thì nhất định có thể tham khảo ngay combo này.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy