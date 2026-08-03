Bobby tiên phong mở rộng hệ size tã quần tới 5XL, đồng hành cùng bé lớn tới 36kg

Đây là cột mốc trong hành trình không ngừng đổi mới của Bobby mang đến các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé, và đồng hành cùng cha mẹ Việt trong suốt hành trình chăm sóc con.

Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng size 3XL – 4XL – 5XL dành cho bé lớn từ 19 - 36kg

Hệ size tã quần Bobby mới "đo ni" theo giai đoạn phát triển của bé

Trong những năm đầu đời, trẻ phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng và tỷ lệ cơ thể. Đặc biệt với các bé lớn, nhu cầu của bé không chỉ dừng lại ở một chiếc tã có kích thước to hơn, thấm hút tốt hơn mà còn cần thiết kế vừa vặn phù hợp với vóc dáng và khả năng vận động linh hoạt.

Thấu hiểu những thay đổi đó, Bobby đã cải tiến Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng XXXL với dải cân từ 20 kg -35 kg, phát triển thành hệ size tã quần mới với dải cân nặng được phân bổ chi tiết hơn:

Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng size 3XL: dành cho bé từ 19–26kg

Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng size 4XL: dành cho bé từ 24–31kg

Tã quần Bobby Siêu Khô Thoáng size 5XL: dành cho bé từ 29–36kg

Công nghệ Nhật Bản mang đến trải nghiệm khô thoáng tối đa cho bé

Song hành cùng việc mở rộng hệ size và thiết kế vừa văn, Hệ size tã quần Bobby 3XL, 4XL và 5XL tiếp tục ứng dụng các công nghệ độc quyền từ Tập đoàn Unicharm , nhà sản xuất tã trẻ em số 1* Nhật Bản , để mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái với các tinh năng ưu việt:

Lõi nén mỏng thần kỳ, cho khả năng thoáng khí gấp 2 lần giúp giảm nhiệt độ bên trong tã, cho bé luôn thoải mái, cùng khả năng thấm hút tới 6 lần bé tè, không dày cộm, cho vùng mông luôn khô thoáng

Bề mặt tã sử dụng màng thấm Top Dry giúp giảm diện tích thấm lan bề mặt và ngăn thấm ngược hiệu quả, kết hợp ba tinh chất chăm sóc da gồm Protein tơ tằm, Cúc La Mã và Lô hội, giúp chăm sóc dịu nhẹ cho làn da bé.

Hệ thun xốp êm cotton-soft tại vùng bụng, hông và đùi nhằm tăng cường độ ôm vừa vặn, không gây hằn da và và giúp bé thoải mái hơn trong từng chuyển động.

Ông Makoto Anezaki, Giám đốc Marketing ngành hàng Tã trẻ em Diana Unicharm, chia sẻ: " Thông qua việc tiên phong phát triển hệ size tã mới cho bé đến 36kg, Bobby tiếp tục khẳng định cam kết lấy nhu cầu của trẻ làm trọng tâm trong quá trình phát triển, đổi mới sản phẩm. Chúng tôi tin rằng mỗi giai đoạn lớn khôn của trẻ đều cần được đồng hành bởi những giải pháp phù hợp để cả bé và cha mẹ đều có thể tận hưởng trọn vẹn từng cột mốc phát triển."

Sản phẩm mới sẽ chính thức có mặt trên toàn quốc từ tháng 8/2026 tại hệ thống siêu thị, cửa hàng Mẹ & Bé và các sàn thương mại điện tử.

Về Bobby

Tã trẻ em Bobby tự hào là thương hiệu tã trẻ em được ứng dụng công nghệ tiên tiến và năng lực nghiên cứu phát triển từ Tập đoàn Unicharm - Nhà sản xuất tã trẻ em số 1* Nhật Bản, Bobby mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho bé.

Nguồn: Tập đoàn Unicharm, Nhà sản xuất tã giấy số 1 Nhật Bản, theo Chứng nhận Nội dung Dữ liệu trong Cơ sở Dữ liệu Nghiên cứu Panel số C021309, do INTAGE Inc. công bố ngày 17 tháng 3 năm 2026; giá trị tiêu dùng sản phẩm tã giấy 03/2012 - 02/2026.