Bộ váy dễ hiểu lầm của Lisa

Tối 17/9, Liên Hoan Phim Quốc tế Busan chính thức diễn ra, với sự góp mặt của hàng loạt minh tinh, tài tử xúng xính váy áo, khiến nơi này trở thành thảm đỏ nóng nhất Hàn Quốc đêm nay. Lisa - cái tên còn chưa kịp hạ nhiệt khi xuất hiện tại Emmy Awards 2025 với tư cách diễn viên của The White Lotus cùng bộ váy hồng đẹp như tiên nữ tiếp tục là "nữ chính" của thảm đỏ LHP Busan. Sự xuất hiện bất ngờ dù trước đó không có tên trong danh sách, được giải thích vì Lisa là "khách mời bất ngờ đặc biệt của năm" theo lời mời từ BVLGARI.

Phải công nhận Hàn Quốc vẫn là mảnh đất có sức mạnh kỳ lạ khiến Lisa mỗi lần trở về dù đều rạng ngời, toả sáng lạ thường, dù theo đuổi hình ảnh ngọt ngào như thời mới debut hay siêu ấn tượng như hôm nay.

Lisa tiếp tục chuỗi ngày bùng nổ visual với tư cách diễn viên trên thảm đỏ LHP (Nguồn @dailyfashion_news).

Visual của Lisa tại Busan lần này mang đến cảm giác vừa quyền lực vừa mong manh, như một minh tinh châu Âu bước ra từ khung hình điện ảnh cổ điển. Từng bước di chuyển, ánh nhìn, thần thái đều khiến khán giả cảm thấy Busan đêm nay dường như chỉ dành riêng để tôn vinh khoảnh khắc của Lisa.

Mọi yếu tố trong tạo hình của Lisa tại thảm đỏ này đều xứng đáng điểm 10.

Khoảnh khắc Lisa như một minh tinh thực thụ trên màn hình lớn của LHP.

Em út BLACKPINK chọn cho mình một thiết kế của Maison Margiela Haute Couture nằm trong BST Thu Đông 2025 vừa ra mắt hồi đầu tháng 7. Thiết kế mang tính nghệ thuật cao vốn gây chú ý ngay từ khi ra mắt trên runway nhờ kỹ thuật dựng phom 3D hoa vải nhiều tầng và hiệu ứng đánh lừa thị giác ở thân trên khéo léo phô diễn đường cong sóng động của nữ idol.

Một thiết kế Haute Couture siêu ấn tượng, vỗ tay cho team stylist của Lisa đã hoạt động hết công suất những ngày qua.

Ở góc nhìn trực diện, Lisa thực sự trông như đang khoác lên mình một bức tranh hoa sống động, mang vẻ đẹp mong manh nhưng kiêu hãnh. Thế nhưng ở một số khoảnh khắc bắt sáng mạnh hoặc chụp cận, hiệu ứng 3D trên thiết kế đậm chất nghệ thuật của Maison Margiela dễ khiến phần ngực và eo "gây hiểu nhầm". Đây vốn là đặc trưng của kỹ thuật ảo ảnh nhưng có thể tạo cảm giác hơi lạ mắt, thậm chí khó tiếp nhận với công chúng quen phong cách thời trang thảm đỏ an toàn. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Lisa đã "thuần hóa" được một thiết kế khó nhằn của nhà mốt siêu cá tính Margiela.

Hiệu ứng 3D tạo nên cảm giác khác biệt trong nhiều góc độ: Góc chính diện (trái) và góc nghiêng (phải).

Hoàn thiện diện mạo, Lisa kết hợp với trang sức bông tai đính đá và đồng hồ BVLGARI Serpenti tạo thêm điểm nhấn sáng lấp lánh, cùng với thần thái tự tin đã biến bộ váy vốn đầy thách thức thành một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ trên thảm đỏ LHP Busan.

Chính việc luôn thách thức bản thân ở những đỉnh cao mới, khiến hình ảnh Lisa vừa đậm chất nghệ sĩ, vừa là một ngôi sao quốc tế, vượt khỏi khuôn khổ "idol Kpop" quen thuộc.