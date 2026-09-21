Bò và đạp xe chòi chân mang lại lợi ích gì cho sự phát triển vận động của trẻ?

Những bước bò vụng về hay khoảnh khắc con tự đẩy chiếc xe chòi chân tiến lên thường khiến cả gia đình thích thú. Đằng sau những hình ảnh đáng yêu ấy là quá trình trẻ học cách điều khiển cơ thể, giữ thăng bằng và khám phá thế giới bằng chính khả năng của mình.

Trong những năm đầu đời, trẻ không cần các bài tập phức tạp. Những hoạt động tự nhiên như lẫy, ngồi, bò, đứng và di chuyển đã góp phần xây dựng nền tảng vận động. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm con về đích nhanh hay chậm, cha mẹ nên chú ý đến trải nghiệm và sự tiến bộ của trẻ trong từng hoạt động.

Bò giúp trẻ phối hợp nhiều bộ phận cùng lúc

Khi bò, trẻ không chỉ dùng tay và đầu gối để tiến về phía trước. Con phải nâng đầu, giữ phần thân ổn định, chuyển trọng lượng giữa hai bên cơ thể và phối hợp tay – chân liên tục.

Chẳng hạn, khi tay phải đưa lên, đầu gối trái thường tiến về phía trước. Cách vận động chéo này đòi hỏi nhiều nhóm cơ cùng tham gia, đặc biệt là cơ vai, cánh tay, lưng, bụng và chân.

Việc bò thường xuyên trong môi trường an toàn có thể giúp trẻ:

Tăng sức mạnh của vai, cánh tay và thân mình

Rèn khả năng phối hợp giữa tay và chân

Học cách chuyển trọng lượng cơ thể

Cải thiện khả năng giữ thăng bằng

Chủ động quan sát và lựa chọn hướng di chuyển

Tăng sự linh hoạt khi vượt qua những chướng ngại vật đơn giản

Khi nhìn thấy món đồ chơi ở phía trước, trẻ cần ước lượng khoảng cách, tìm cách tiến đến gần rồi điều chỉnh hướng đi nếu gặp vật cản. Đây là một trải nghiệm kết hợp giữa vận động, quan sát và giải quyết tình huống ở mức độ phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng bò giống nhau. Có trẻ bò bằng cả hai tay và đầu gối, có trẻ trườn bụng, bò lệch hoặc chuyển nhanh từ ngồi sang vịn đứng. Mỗi trẻ có nhịp phát triển riêng nên cha mẹ không cần ép con phải thực hiện một kiểu bò “đúng chuẩn” chỉ để giống các bạn cùng tuổi.

Nếu trẻ thường xuyên chỉ sử dụng một bên cơ thể, vận động mất cân đối hoặc có biểu hiện bất thường, gia đình nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá cụ thể.

Xe chòi chân giúp trẻ làm quen với việc tự điều khiển cơ thể

Khi đã biết đứng vững và bắt đầu bước đi, trẻ có xu hướng muốn khám phá nhiều hơn. Xe chòi chân là một trong những hoạt động có thể hỗ trợ nhu cầu vận động này.

Để chiếc xe tiến lên, trẻ phải ngồi tương đối ổn định, đặt chân xuống mặt sàn rồi dùng lực đẩy. Con cũng cần giữ tay trên tay lái, quan sát phía trước và điều chỉnh hướng di chuyển.

Những động tác tưởng như đơn giản này có thể hỗ trợ trẻ:

Vận động các nhóm cơ ở chân

Tập giữ thân người ổn định khi di chuyển

Phối hợp giữa tay, mắt và chân

Làm quen với việc đổi hướng và dừng lại

Cảm nhận tốc độ và khoảng cách

Tăng sự chủ động khi khám phá không gian

Mỗi lần tự đẩy xe tiến lên là một lần trẻ nhận ra rằng hành động của mình có thể tạo ra kết quả. Khi được bố mẹ cổ vũ đúng cách, trải nghiệm ấy còn giúp trẻ thêm hào hứng và tự tin thử lại.

Dù vậy, xe chòi chân phải phù hợp với chiều cao và khả năng của trẻ. Khi ngồi, hai bàn chân của con cần chạm sàn tương đối vững. Khu vực chơi nên bằng phẳng, khô ráo, không có bậc thang, vật sắc nhọn hoặc phương tiện qua lại.

Cha mẹ luôn cần quan sát trẻ, không nên để con chơi xe một mình dù chỉ trong thời gian ngắn.

Sự tự tin được hình thành từ những lần trẻ tự mình thử sức

Trong một sân chơi vận động, có bé vừa nghe hiệu lệnh đã bò nhanh về phía trước. Có bé ngồi yên quan sát, quay lại tìm bố mẹ hoặc bật khóc vì không quen không gian đông người.

Tất cả đều là những phản ứng bình thường.

Sự tự tin ở trẻ nhỏ không nhất thiết thể hiện bằng việc con luôn nhanh nhất hoặc không bao giờ sợ hãi. Điều quan trọng hơn là trẻ cảm thấy đủ an toàn để thử, dừng lại khi cần và tiếp tục khi đã sẵn sàng.

Một lời động viên nhẹ nhàng, ánh mắt khích lệ hay nụ cười của bố mẹ có thể trở thành điểm tựa cho con. Ngược lại, việc thúc giục, so sánh hoặc tỏ ra thất vọng dễ khiến trẻ căng thẳng và mất hứng thú.

Khi con chưa tiến lên, bố mẹ có thể ngồi ngang tầm mắt, gọi tên con hoặc sử dụng một món đồ chơi quen thuộc để khuyến khích. Nếu trẻ khóc, hãy cho con thời gian bình tĩnh thay vì cố đặt con trở lại đường đua ngay lập tức.

Đối với trẻ nhỏ, dám tham gia đã là một thành quả. Việc con bò được vài bước, tự đẩy xe một đoạn hay đơn giản là bình tĩnh quan sát không gian mới đều xứng đáng được ghi nhận.

Cha mẹ nên chuẩn bị gì trước khi cho trẻ tham gia?

Trước một hoạt động vận động đông người, cha mẹ nên ưu tiên sức khỏe và cảm xúc của trẻ. Không cần tập luyện quá căng thẳng để con đạt thành tích cao.

Gia đình có thể chuẩn bị bằng cách:

Cho trẻ bò hoặc chơi xe trên mặt phẳng an toàn tại nhà

Duy trì giờ ăn và giờ ngủ quen thuộc

Chọn quần áo nhẹ, thoải mái, không cản trở vận động

Chuẩn bị bỉm, khăn, nước, sữa và đồ dùng cần thiết

Cho trẻ đến sớm để làm quen với không gian

Không để con tham gia nếu đang sốt, mệt hoặc khó chịu

Luôn tôn trọng tín hiệu dừng lại của trẻ

Nếu con chưa quen xe chòi chân, cha mẹ nên để trẻ tự khám phá từng bước: chạm vào xe, thử ngồi, đặt chân xuống đất rồi mới tập đẩy. Không nên kéo xe quá nhanh hoặc ép trẻ thực hiện động tác khi con còn sợ.

Đường đua đầu đời không chỉ để tìm người về nhất

Trong khuôn khổ Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026, Kidslympic Bé Bò dự kiến dành cho 1.800 trẻ từ 7–12 tháng tuổi. Kidslympic Iron Racer hướng đến 1.400 trẻ từ 12–18 tháng tuổi với thử thách xe chòi chân nhẹ nhàng và an toàn. Mỗi trẻ tham gia dự kiến nhận gói quà trị giá từ 1,2–1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của hai hoạt động không nằm ở phần quà hay vị trí về đích. Đó là cơ hội để trẻ vận động, thử sức trong một môi trường mới và cảm nhận sự đồng hành của gia đình.

Một em bé dừng giữa đường để nhìn xung quanh vẫn đang học hỏi. Một em bé bò chậm nhưng kiên trì tiến lên vẫn có thành quả của riêng mình. Một “tay đua nhí” chỉ đi được vài mét nhưng vui vẻ, thoải mái cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ.

Đường đua đầu đời vì thế không nhất thiết phải có người thắng hay thua. Chỉ cần con được vận động an toàn, được bố mẹ cổ vũ và được lớn lên trong những trải nghiệm tích cực, đó đã là một lần về đích thật trọn vẹn.