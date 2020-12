Bộ sưu tập giới hạn Dirty Coins – Cá tính và sắc màu

BST mới ra lần này có đa dạng các thiết kế từ quần áo cho đến phụ kiện như khăn, mũ, túi để nam thanh nữ tú tha hồ phối đồ cực ngầu. Vẫn là những chất liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, đường may chỉn chu đến hoàn hảo, đặc biệt các artwork sáng tạo thể hiện "tính độc bản" đã làm nên thương hiệu, tên tuổi của Local Brand Dirty Coins từ trước tới nay.

Không giới hạn ở sắc đen hay trắng, các nhà thiết kế của Dirty Coins được mệnh danh là những nghệ sĩ, phù thuỷ sắc màu khi biến hoá, kết hợp đa dạng để cho ra đời những set trang phục cá tính, khuyến khích cộng đồng trẻ yêu thích thời trang tự tin mạo hiểm với những trải nghiệm mới trong gu ăn mặc của mình.

Họa tiết thể hiện trên mỗi sản phẩm với kỹ thuật in ấn cực kỳ cao cấp đặc biệt sắc nét, những chi tiết sắp đặt tự do tưởng như ngẫu hứng nhưng đều là sự sắp đặt có ý đồ nhằm truyền tải thông điệp về năng lượng tuổi trẻ, tự do thể hiện cá tính cho mỗi người mặc.

Trong BST lần này, các nhà thiết kế của Dirty Coins cũng ứng dụng cùng một bộ hoạ tiết trên áo, quần, mũ để tạo thành một set trang phục giúp người mặc không cần loay hoay trong việc mix & match mà đã có ngay một "cây" đồ hoàn chỉnh diện. Đây chắc chắn sẽ là "must-have-items" mà bất cứ tín đồ nào cũng mong sở hữu để có một diện mạo bắt mắt trong mùa lễ hội năm nay.

Ra mắt từ năm 2017, hình thành và phát triển trên một chặng đường không quá dài nhưng Dirty Coins nhanh chóng trở thành một trong những Top Local Brand đình đám của giới trẻ hai miền. Tiên phong khai phá "ngách" thị trường streetwear, Dirty Coins không chỉ được đón nhận như bởi giới trẻ mà còn được ví như một biểu tượng đại diện cho phong cách sống phóng khoáng, tự do, năng động, phá bỏ đi những giới hạn thể hiện cái tôi của chính mình.

"Dirty Coins ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường thời trang đường phố Việt Nam. Chúng tôi muốn góp phần vào việc tạo phong cách và dẫn đầu xu hướng cho những người yêu thời trang đường phố nói riêng và thời trang nói chung. Lựa chọn Dirty Coins không chỉ làm các bạn trẻ nổi bật, cá tính mà còn thể hiện phong cách riêng của giới trẻ Việt với giới thời trang streetwear quốc tế." - Đại diện của Dirty Coins chia sẻ.

Hài hoà giữa tính thời trang và ứng dụng, các thiết kế không chỉ mang đến sự thoải mái cho người mặc mà còn bắt kịp những xu hướng mới nhất. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp giữa công nghệ cao (high-tech) và thời trang đường phố (streetstyle) tạo nên những đặc tính riêng mà trên thị trường hiếm có một thương hiệu nào có thể làm được. Tại Dirty Coins, mọi item đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng, vẽ tay phác họa đến thiết kế đến việc chọn chất liệu để mang đến sự dễ chịu tối đa cho người mặc. Lấy nguồn cảm hứng từ văn hóa hiphop, phim ảnh, các show thời trang, những thước phim hoạt hình Anime, Cartoon Network, Disney… Các chất liệu thực tế được bồi đắp từng ngày vào khả năng sáng tạo của designer giúp họ vượt qua mọi biên độ sáng tạo để cho ra đời các thiết kế nghệ thuật, đậm ấn tượng thị giác mà còn gần gũi, dễ dàng chinh phục người mặc.

Bên cạnh sản phẩm, Dirty Coin cũng chú trọng phát triển dịch vụ khách hàng. Tất cả bắt đầu từ một đội ngũ nhân viên luôn giữ vững phương châm "Khách hàng là thượng đế", phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, sẵn sàng tư vấn giúp họ định hình được phong cách cá nhân của chính mình. Đồng thời với đó là chính sách đổi trả hàng linh hoạt cùng những sự kiện hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm mua sắm của mọi khách hàng.

Vươn cánh tay phát triển ra 13 chi nhánh trải dài từ Hà Nội, TPHCM, Biên Hòa, Cần Thơ đồng thời mỗi lần ra BST là khiến các fan "đứng ngồi không yên", trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chính là minh chứng rõ nét cho sức hút của Dirty Coins, đồng thời khẳng định vị thế của thương hiệu trong việc thống trị thị trường thời trang đường phố.