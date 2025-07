Bộ sưu tập Bubble Tree "vừa đẹp vừa đắt" đang gây sốt trong giới bỉm sữa: Khăn xô tắm cũng có giá nửa triệu bạc!

Các mẹ bỉm đang đã con mắt với bộ sưu tập của thương hiệu Bubble Tree, đến cả Mẹ Song Long - 1 KOL nổi tiếng trong giới đặt hàng còn khó vì hàng về Việt Nam cứ hết liên tục khiến mẹ bỉm này phải "canh" mãi mới đặt được bộ sản phẩm sang-xịn mịn của thương hiệu này.

Nguồn: Mẹ Song Long

Bubble Tree là một thương hiệu chăm sóc mẹ và bé đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các sản phẩm thiên nhiên, lành tính và thân thiện với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Với triết lý “Less is More” (càng đơn giản, càng tốt), Bubble Tree tập trung vào việc tối giản thành phần – loại bỏ những chất dễ gây kích ứng và thay vào đó là các chiết xuất từ thực vật tự nhiên, nhằm mang lại hiệu quả an toàn và dịu nhẹ tối đa cho làn da non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bubble Tree có xuất xứ Hàn Quốc, được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam qua các nhà phân phối uy tín hoặc các chuỗi cửa hàng mẹ và bé như Con Cưng, Kids Plaza, Bibomart...

Thương hiệu đặc biệt được yêu thích bởi các mẹ bỉm sữa Hàn Quốc và Việt Nam ưa chuộng phong cách nuôi con theo hướng tự nhiên – organic.

Nguồn: NOÛS Baby Store

Tại sao các sản phẩm vải của Bubble Tree được yêu thích?

Ưu điểm Mô tả Chất liệu thiên nhiên Sợi tre và cotton hữu cơ, không hóa chất, an toàn với trẻ sơ sinh Thấm hút – thoáng khí Không gây hầm bí, mồ hôi không đọng lại, tránh cảm lạnh sau tắm Dễ vệ sinh Giặt máy thoải mái, không xù, không biến dạng Thiết kế tinh tế Tông màu nhẹ, hoạ tiết dễ thương – hợp xu hướng minimalism Hàn Quốc

Bộ sản phẩm đang làm mưa làm gió lần này của Bubble Tree bao gồm: chăn, khăn tắm, miếng lót chống thấm, thảm thay tã, gối nằm.

1. Chăn Bubble Tree – Mềm mại, an toàn cho da bé

Loại chăn Chất liệu Ưu điểm nổi bật Chăn sợi tre 2 lớp / 6 lớp 100% bamboo tự nhiên Mềm mịn, kháng khuẩn, thấm hút tốt, chống hầm bí, dễ giặt Chăn cotton hữu cơ Organic cotton cao cấp Êm ái, thoáng khí, thích hợp cả mùa hè và mùa điều hòa Chăn ủ kèm mũ cho bé sơ sinh Cotton hữu cơ / tre Giữ ấm đầu và cơ thể bé khi ra ngoài, nhẹ, dễ thao tác 2. Khăn tắm & khăn choàng tắm Bubble Tree – Siêu thấm, siêu mềm Loại khăn Chất liệu Ưu điểm nổi bật Khăn tắm vuông (70x70 / 90x90cm) Vải tre Thấm hút gấp 3 lần khăn cotton thường, mềm mịn, kháng khuẩn, không xù Khăn choàng tắm có mũ Tre hoặc cotton hữu cơ Thiết kế mũ tiện lợi giữ ấm đầu, khô nhanh, thân thiện với da nhạy cảm Box sản phẩm siêu đẹp. 3. Miếng lót chống thấm Bubble Tree – Mỏng nhẹ nhưng hiệu quả cao Đặc điểm Chất liệu Ưu điểm Lót vải chống thấm 3 lớp Lớp mặt cotton hữu cơ, lớp đáy TPU chống thấm Mỏng nhẹ, không lạo xạo, không nóng bí, dễ giặt, nhanh khô Dùng lót giường, nôi, xe đẩy hoặc khi thay tã Có nhiều size và họa tiết nhã nhặn 4. Thảm thay tã Bubble Tree – Đa năng, dễ vệ sinh Chất liệu Thiết kế Ưu điểm nổi bật Vải mềm mặt trên, đáy chống thấm TPU Gập gọn, dễ mang theo Dùng thay tã, lót xe đẩy, lót nằm ngoài trời, kháng khuẩn 5. Gối Bubble Tree – Hỗ trợ tư thế & giấc ngủ cho bé Loại gối Dành cho tuổi Chất liệu / Công năng Gối lõm chống bẹp đầu 0 – 6 tháng Cotton hữu cơ / vải tre, thiết kế lõm ôm đầu bé Gối cao su non 6 tháng – 3 tuổi Đàn hồi vừa phải, nâng đỡ gáy – cổ, vỏ tháo rời Gối ôm cho bé 1 – 4 tuổi Dài 50–60cm, mềm, dễ ôm, vải tự nhiên không xù Lưu ý: Đây chỉ là giá tham khảo, mỗi nơi cung cấp sản phẩm sẽ có giá bán khác nhau.



Giá tham khảo của 1 số sản phẩm như sau:

1. Gối Làm Mát Ramie Bubble Tree: 405.000 VNĐ

2. Khăn tắm Bubble Tree 120x120cm: 441.000 VNĐ

3. Chăn Làm Mát Rayon Lụa Băng Bubble Tree 110x140CM: 675.000 VNĐ

4. Gối Silicone Bubble Tree: 787.000 VNĐ

5. Chăn quấn Muslin Bumper - Bubble Tree 120x150cm: 801.000 VNĐ