Bỏ qua 6 sai lầm khi nhuộm tóc, nhan sắc chị em sẽ tự động 'cài số lùi'

Nhuộm tóc có thể giúp bạn thay đổi nhan sắc theo hướng tích cực nếu có sự lựa chọn đúng đắn. Ngược lại, nhan sắc của bạn có thể "cài số lùi" trong phút chốc.



Chuyện chọn màu nhuộm tóc chưa bao giờ đơn giản. Một màu nhuộm được chọn lựa cẩn thận có thể khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn nhiều, thậm chí thay đổi diện mạo gần như 180 độ. Tuy nhiên, nếu bỏ qua một số lưu ý dưới đây, giới nữ hoàn toàn có thể đánh mất vẻ đẹp vốn có và tự cộng cho mình thêm cả chục tuổi.

1. Chọn tông màu quá trầm

Những tông màu như đen, nâu trầm,... có thể khiến các đường nét trên gương mặt bạn sắc sảo gấp bội (hoặc trở nên cứng hơn - đối với những người có gương mặt góc cạnh).

Khi nhuộm tóc bằng màu đen sẫm, đen ánh xanh hay bất cứ tông màu đồng nhất (không có highlight hoặc hightlight mờ nhạt), những điểm chưa đẹp trên gương mặt của chúng ta sẽ lộ ra. Nếu thực sự thích màu tối, hạy chọn màu nâu có độ đậm vừa phải thay vì màu đen.

2. Chọn màu quá khác với màu tóc tự nhiên

Nhìn vào bức ảnh của Emma Stone, bạn có nghĩ màu tóc bên trái trông tuyệt hơn?

Tóc vàng hay tóc nâu khiến chúng ta trông già hơn? Để trả lời câu trả lời cho câu hỏi này, ta sẽ phải xem xét đường nét gương mặt, màu lông mày,... Tốt nhất, không nên thay đổi hoàn toàn màu tóc tự nhiên của bạn. Sự thay đổi quá mạnh mẽ có thể không tương phản tốt với màu da của bạn, vô tình khiến gương mặt bạn trông già đi và kém duyên dáng hơn hẳn.

3. Chọn màu đơn sắc

Nhiều chị em có thói quen sử dụng thuốc nhuộm có màu đồng nhất, sẫm màu để che đi phần tóc bạc. Sự thật là: màu đen và vàng đơn sắc đều có thể làm mất đi vẻ bồng bềnh tự nhiên của mái tóc, vô tình khiến khuôn mặt bạn trông già nua và sắc da xám xịt. Lời khuyên là hãy chọn tông màu nhuộm có hightlight hoặc được bổ sung ánh sáng, tạo cảm giác mái tóc như đang "chuyển động".

4. "Cắn răng" nhuộm vàng bạch kim

Bạn có phải là fan của tóc vàng bạch kim không? Nếu vậy, tốt hơn hết bạn nên suy nghĩ lại đi! Màu bạch kim trông đẹp đấy nhưng thực chát, đây được coi là dải màu lạnh, không thực sự hợp những phụ nữ có làn da nhợt nhạt, hoặc hay ửng đỏ bởi nó làm cho khuôn mặt của họ trông buồn hơn.

5. Để tóc một nửa màu xám và một nửa nhuộm

Thoạt nghe thì có vẻ "cool" đó, nhưng việc để phần chân tóc màu trắng hoặc xám dài ra, trong khi nửa tóc còn lại vẫn được nhuộm có thể khiến chúng ta trông không thực sự đẹp mắt. Nếu bạn không giỏi makeup và ăn mặc có gu, việc để tóc màu này chỉ khiến diện mạo thêm phần lôi thôi.

Tuy nhiên, nếu muốn nhuộm ombre màu xám, chúng ta tránh để phần chuyển màu trở nên loang lổ. Điều cần làm nếu muốn nhuộm ombre thế này, đó là cắt tóc pixie, tức là để tóc thật ngắn, với kiểu tóc hiện đại và thoải mái.

6. Nhuộm mãi tông màu lỗi mốt

Những xu hướng mới đến rồi đi. Nó có thể là "the best" của ngày hôm trước nhưng chỉ sau ít lâu, xu hướng ấy nguội dần rồi trở nên lỗi mốt. Do đó, đừng bao giờ mãi yêu chiều một xu hướng màu nhuộm đã lỗi mốt từ cách đó nhuộm năm. Việc sử dụng một loại thuốc nhuộm đã từng "trendy" có thể tạo cảm giác rằng bạn đang sống mãi ở thì quá khứ.

Lời khuyên là: Hãy tới salon và nhờ chuyên viên tư vấn một màu nhuộm hợp thời, và cũng hợp với gương mặt bạn nữa!

Nguồn: Bright Side