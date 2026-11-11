Bố mẹ phá phòng đọc của con gái lớn để đón con thứ hai, cô bé khóc nức nở, dân mạng: "Hy vọng không có lần thứ 2"

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh gia đình dọn dẹp phòng đọc sách của con gái lớn đã khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao. Cô bé trong video trông chừng 5-6 tuổi. Dù còn nhỏ, em đã có thói quen đọc sách rất tốt. Cả một bức tường trong phòng xếp kín những cuốn sách em yêu thích. Đó là góc nhỏ em quý nhất trong nhà.

Thế nhưng mẹ em mang thai ngoài ý muốn. Để có chỗ cho em bé sắp chào đời, gia đình quyết định dọn phòng đọc của chị thành phòng ngủ cho em.

Với một đứa trẻ, góc học tập riêng đôi khi là nơi duy nhất trong nhà thật sự thuộc về mình (Ảnh: Sohu)

Chỉ đến khi bố mẹ cùng ông bà bắt đầu dọn giá sách, cô bé mới nhận ra có chuyện. Em òa khóc, khóc đến mức gần như không đứng vững. Khi biết phòng của mình bị dỡ đi để làm phòng cho em gái, cô bé buột miệng nói rằng mình không thích em gái.

Người mẹ sau đó đăng video lên mạng, kèm một bài viết dài. Chị kể nhìn con khóc mà lòng cũng đau. Chị muốn ghi lại khoảnh khắc này để nhắc mình sau này không bao giờ để con gái lớn chịu thiệt. Trong bài viết, chị còn chia sẻ vợ chồng chưa từng tính đến chuyện sinh con thứ hai, nhưng "duyên đến rồi thì không nỡ bỏ".

Phản ứng của cư dân mạng lại không như chị mong đợi. Nhiều người lo rằng đây mới chỉ là lần đầu cô bé phải chịu thiệt, sau này còn nhiều lần nhường nhịn khác. Một số khác thắc mắc vì sao chuyện liên quan trực tiếp đến con mà không ai hỏi ý con lấy một câu, trong khi người mẹ lại có thời gian quay video và viết bài dài đăng mạng. Cũng có ý kiến bênh vực gia đình, cho rằng nhà chật mà sắp có thêm em bé thì việc sắp xếp lại phòng ốc là khó tránh, quan trọng là sau này bố mẹ bù đắp cho con thế nào.

Cảnh tượng cô bé khóc nức nở khi phát hiện phòng sách của mình bị dỡ bỏ để làm phòng cho em bé khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm (Ảnh: Sohu)

Nhà sắp có thêm em, bố mẹ nên làm gì để con lớn không thấy mình bị bỏ rơi?

Chuyện sinh thêm con là lựa chọn của mỗi gia đình. Điều bố mẹ cần lưu tâm là cách chuẩn bị tâm lý cho đứa con đầu. Với trẻ nhỏ, việc có em thường đi kèm cảm giác bị chia sẻ tình thương. Nếu thay đổi diễn ra quá đột ngột, con dễ hiểu lầm rằng em bé đến để lấy đi những gì của mình.

Vì vậy, bố mẹ nên cho con biết trước về em bé, càng sớm càng tốt. Những thay đổi liên quan đến con như chuyển phòng, dời đồ đạc hay đổi giờ sinh hoạt nên được bàn với con trước khi làm. Con có thể chưa vui ngay, nhưng con sẽ cảm thấy mình được tôn trọng.

Bên cạnh đó, hãy giữ lại cho con một góc riêng, dù chỉ là một kệ sách nhỏ hay một chiếc tủ đồ chơi. Bố mẹ cũng nên dành thời gian riêng cho con lớn mỗi ngày, kể cả khi em bé đã chào đời. Chỉ mười lăm phút đọc sách hay trò chuyện cùng nhau cũng đủ để con hiểu vị trí của mình trong nhà vẫn không thay đổi.

Khi con có những lời nói như "Con không thích em", bố mẹ đừng vội trách mắng. Đó thường là cách trẻ bày tỏ nỗi buồn, sự hụt hẫng chứ không hẳn là ghét bỏ em. Lúc này, điều con cần là được lắng nghe và được trấn an. Một đứa trẻ cảm thấy mình vẫn được yêu thương sẽ dễ dàng mở lòng đón nhận em hơn. Ngược lại, nếu lúc nào cũng bị yêu cầu nhường nhịn, những tủi thân dồn nén lâu ngày rất dễ trở thành khoảng cách giữa hai chị em sau này.

Theo Sohu