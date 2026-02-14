Bố mẹ giáo viên đi làm sớm để con 3 tuổi ở nhà một mình, mở camera thì thấy cảnh tượng đau lòng

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhất là đối với những bậc làm cha làm mẹ đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Việc cân bằng giữa trách nhiệm công việc và thiên chức chăm sóc con cái luôn là một bài toán khó, đôi khi đẩy phụ huynh vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại Vân Nam (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, khiến nhiều người không khỏi xót xa trước thực tế đầy nghiệt ngã của những gia đình trẻ.

Đoạn clip khiến nhiều người đau lòng (Nguồn: Douyin)

Đoạn video ghi lại cảnh tượng trong một phòng ngủ lúc 6h30 sáng mùa đông lạnh lẽo. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, không gian trong phòng bao trùm bởi sự tĩnh mịch đáng sợ. Giữa chiếc giường lớn, một cậu bé chỉ mới 3 tuổi ngồi lọt thỏm giữa đống chăn gối, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc chăn như tìm kiếm một điểm tựa.

Cậu bé khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng vang lên trong căn phòng trống trải đến mức khàn cả giọng. Đau lòng hơn, vì khóc quá dữ dội, cậu bé liên tục bị những cơn ho kéo đến như muốn đứt hơi, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hoảng loạn và cô đơn khi không có người thân bên cạnh.

Cậu bé 3 tuổi và tiếng khóc xé lòng lúc 6h30 sáng (Ảnh chụp màn hình)

Thỉnh thoảng cậu bé lại ho đến nghẹn ngào (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, nhân vật chính trong câu chuyện là một cặp vợ chồng đều là giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường cấp ba địa phương. Vì đặc thù công việc, cả hai đều có tiết tự học sớm ở trường cần theo dõi, điều này khiến buộc buộc phải rời nhà từ khi con còn đang ngủ say.

Người mẹ chia sẻ rằng, thông thường cô sẽ đi làm trước, sau đó khi hết tiết mới quay về nhà để gọi con dậy chuẩn bị đi mẫu giáo. Bình thường cậu bé ngủ rất ngoan và không tỉnh giấc sớm như vậy, nhưng không hiểu vì sao vào buổi sáng hôm đó, em lại thức dậy giữa lúc cha mẹ đã đi vắng. Ngay khi vừa xuống đến dưới lầu và mở camera kiểm tra, người mẹ đã chết lặng khi thấy cảnh tượng con mình đang gào khóc trong bóng tối. Cô lập tức chạy ngược lên nhà để mặc quần áo và dỗ dành con, đợi chồng về thay ca rồi mới vội vàng trở lại trường cho kịp giờ dạy.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận về hàng nghìn bình luận từ netizen. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của những người làm nghề giáo, khi họ dành cả thanh xuân để dạy dỗ con em người khác nhưng đôi khi lại không thể ở bên con mình lúc chúng cần nhất. Một số ý kiến khác lại không khỏi xót xa: "Nhìn đứa trẻ ho đến đỏ mặt tía tai mà lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực nhất của cha mẹ chính là nhìn thấy con đau mà không thể che chở ngay lập tức".

Dù nhà trường nơi hai vợ chồng công tác đã rất tạo điều kiện bằng cách điều chỉnh tiết học, nhưng vì đặc thù môn Ngữ văn có nhiều giờ dạy sớm nên họ vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh này. Người mẹ tâm sự rằng công việc nào cũng có nỗi khổ riêng và sau sự việc lần này, vợ chồng cô sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên con nhiều hơn, tránh để bé phải đối mặt với nỗi sợ hãi tương tự. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn và tâm lý cho trẻ nhỏ, bởi một vết thương tâm hồn do sự cô độc gây ra ở tuổi lên 3 đôi khi sẽ theo con trẻ suốt cả hành trình trưởng thành.

Theo Sina