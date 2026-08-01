Bố mẹ đẹp quá đúng khổ: Thế hệ F2 của cặp đôi đình đám Hollywood bị cư dân mạng soi gắt
Sau hơn 30 năm kể từ chuyện tình đình đám của Cindy Crawford và Richard Gere, chính thế hệ con của họ lại trở thành tâm điểm mạng xã hội với màn xuất hiện chung trên thảm đỏ.
Có những mối tình đã khép lại từ hàng chục năm trước nhưng vẫn đủ sức khiến công chúng nhắc đến mỗi khi hai cái tên xuất hiện cùng một khung hình. Cindy Crawford và Richard Gere là một trong số đó.
Buổi ra mắt series The Shards tại New York những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không chỉ vì dàn diễn viên mà còn bởi khoảnh khắc Kaia Gerber và Homer Gere lần đầu cùng sải bước trên thảm đỏ. Chỉ một khung hình đứng cạnh nhau cũng đủ khiến nhiều người "đào lại" một trong những chuyện tình biểu tượng của Hollywood, bởi Kaia là con gái của siêu mẫu Cindy Crawford, còn Homer là con trai của tài tử Richard Gere.
Ba thập kỷ sau cuộc hôn nhân từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí, cái tên Cindy Crawford và Richard Gere bất ngờ lại phủ sóng mạng xã hội. Lần này, nhân vật chính không phải họ, mà là hai người con: Kaia Gerber và Homer Gere.
Trên thảm đỏ, Kaia Gerber tiếp tục phát huy phong cách quyến rũ nhưng tối giản đã trở thành dấu ấn của mình. Người mẫu diện thiết kế váy hai dây dáng cột ôm sát cơ thể phủ sequin ánh bạc, kết hợp những đường đính kết lấp lánh tạo hiệu ứng như một lớp "naked dress" kín đáo dưới ánh đèn flash. Kaia gần như không sử dụng quá nhiều trang sức, thay vào đó để mái tóc nâu buông tự nhiên cùng lớp trang điểm tông nude làm nổi bật những đường nét vốn được ví là "copy paste" từ Cindy Crawford.
Đứng cạnh cô, Homer Gere lựa chọn bộ suit đen may đo theo phom cổ điển, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đen, hoàn thiện bằng mái tóc dài chải ngôi giữa mang hơi hướng phóng khoáng. Không cầu kỳ như Kaia, diện mạo của Homer thiên về vẻ lịch lãm, gợi nhớ hình ảnh Richard Gere trong giai đoạn cuối thập niên 1980 - đầu 1990. Chính vì vậy, ngay khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng lập tức đặt hai người lên bàn cân với các bậc phụ huynh nổi tiếng, mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc họ đã thừa hưởng bao nhiêu "gen nhan sắc" từ Cindy Crawford và Richard Gere.
Bên dưới những bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, phản ứng của cư dân mạng khá trái chiều. Phần lớn bình luận đều dành lời khen cho Kaia Gerber khi cho rằng cô giống Cindy Crawford đến khó tin. Nhiều người gọi Kaia là "bản sao copy paste" của siêu mẫu huyền thoại, nhận xét từ gương mặt, nụ cười, ánh mắt cho đến thần thái trước ống kính đều như Cindy Crawford thời trẻ.
Trong khi đó, Homer Gere cũng trở thành chủ đề bàn luận khi bị đặt lên bàn cân với người cha nổi tiếng. Dù được khen có nhiều đường nét giống Richard Gere thời trẻ, không ít cư dân mạng vẫn cho rằng anh chưa sở hữu vẻ ngoài cuốn hút hay sức hút màn ảnh như tài tử " Pretty Woman" ở thời kỳ đỉnh cao. Dẫu vậy, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cả hai, cho rằng việc liên tục bị so sánh với những bậc phụ huynh là các biểu tượng nhan sắc của Hollywood là một "bài toán bất khả thi", bởi rất khó để bất kỳ ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn ấy.
Ở tuổi 25, Kaia Gerber gần như đã hoàn thành những cột mốc mà nhiều người mẫu phải mất cả thập kỷ mới đạt được. Thừa hưởng chiều cao cùng thần thái của Cindy Crawford nhưng không chỉ sống dưới cái bóng của mẹ, Kaia nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên các sàn diễn lớn như Chanel, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Valentino hay Versace. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang hàng đầu, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch của các nhà mốt xa xỉ và được xem là một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng nhất của thế hệ Gen Z.
Khác với Kaia Gerber đã sớm trở thành gương mặt quen thuộc của làng thời trang, Homer Gere lại chọn con đường kín tiếng hơn. Con trai cả của Richard Gere và nữ diễn viên Carey Lowell lớn lên tránh xa ánh đèn sân khấu, chỉ mới bắt đầu theo đuổi diễn xuất trong những năm gần đây. The Shards được xem là dự án đáng chú ý đầu tiên của Homer, đánh dấu màn chào sân nghiêm túc của anh với Hollywood.
- Ảnh: Instagram, Vogue, Internet...