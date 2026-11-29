Nói đến sự lanh lợi, hồn nhiên của một đứa trẻ, nhiều người thường nghĩ ngay đến thành tích học tập hoặc năng khiếu nổi bật. Thực ra, điều ấy còn thể hiện qua ánh mắt thích thú khi phát hiện chuyện mới, những câu hỏi không ngừng và sự mạnh dạn thử làm điều mình chưa biết. Những nét đáng yêu ấy cần được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, tôn trọng và cơ hội trải nghiệm.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt hằng ngày, có những cách ứng xử tưởng là giúp đỡ, bảo ban lại khiến trẻ mất dần sự tự tin. Bốn thói quen dưới đây là những ví dụ nhiều cha mẹ có thể bắt gặp ở chính mình.

1. Liên tục sửa sai, khiến con làm gì cũng sợ mắc lỗi

Mỗi khi con gái vẽ tranh, chị Hân thường ngồi bên cạnh hướng dẫn: “Hình tròn này méo rồi”, “Cỏ phải màu xanh chứ”, “Con tô chờm ra ngoài nét rồi kìa”. Chị nghĩ mình đang giúp con tiến bộ, nhưng khi mọi nét vẽ đều bị nhận xét, hoạt động vốn vui vẻ lại trở thành một việc phải làm thật đúng để tránh bị chê.

Một đứa trẻ thường xuyên bị sửa từng chút có thể dần hình thành tâm lý đề phòng. Trước khi làm gì, con cũng tự hỏi cha mẹ có hài lòng không, mình có bị nhắc nhở không. Khi quá bận tâm đến việc tránh sai, trẻ khó còn thoải mái tưởng tượng và thử những cách mới. Lâu dần, con có thể chọn không làm, bởi không làm thì không bị bắt lỗi.

Sau đó, chị Hân thử thay đổi. Chị để con tự vẽ, không chen vào chỉ dẫn mà đợi con xong rồi hỏi: “Con kể cho mẹ nghe câu chuyện trong bức tranh được không?”. Cô bé lập tức hào hứng, ríu rít kể suốt mười phút, giải thích bầu trời đen là vì “buổi tối, các ngôi sao cũng phải đi ngủ”.

Nếu chỉ nhìn vào màu sắc đúng hay sai, người mẹ đã có thể bỏ lỡ câu chuyện thú vị ấy. Đôi khi, bớt can thiệp chính là cách để cha mẹ hiểu con đang nghĩ gì và cho trí tưởng tượng của trẻ có cơ hội bộc lộ.

2. Trả lời qua loa, làm nguội dần sự hào hứng chia sẻ

Ở công viên, con phấn khích chạy đến khoe một chiếc lá đẹp, nhưng mẹ không ngẩng đầu, chỉ bảo: “Để đấy đi, đừng làm bẩn tay”. Về nhà, con kể chuyện ở lớp mẫu giáo, cha mẹ vẫn nhìn điện thoại và đáp: “Ừ, biết rồi”. Những tình huống ấy rất quen thuộc, đến mức người lớn có thể không nhận ra sự hụt hẫng của trẻ.

Với con, đó không chỉ là một chiếc lá hay một chuyện vụn vặt. Trẻ đang chia sẻ điều khiến mình thích thú, muốn cha mẹ cùng nhìn ngắm và cảm nhận. Nếu thường xuyên nhận lại những câu trả lời hờ hững, con dễ nghĩ chuyện của mình không quan trọng, cảm xúc của mình chẳng đáng được lắng nghe.

Lâu dần, trẻ có thể bớt kể chuyện, ít đặt câu hỏi và không còn háo hức chạy đến khoe những phát hiện mới. Không hẳn vì con hết chuyện để nói, mà vì sự mong đợi được cha mẹ quan tâm đã giảm đi. Những cuộc trò chuyện ngắn mỗi ngày vì thế cũng mất dần cơ hội trở thành sự gắn kết.

Cha mẹ không cần lúc nào cũng dừng mọi việc để nghe con ngay lập tức. Nhưng khi lắng nghe, hãy dành cho con sự chú ý thực sự; nếu đang bận, có thể nói rõ và quay lại hỏi chuyện sau đó. Điều trẻ cần là biết lời mình nói được coi trọng.

3. Làm thay mọi việc, lấy mất cơ hội để con thấy “mình làm được”

“Để đấy, mẹ làm cho”, “Con còn bé, chưa biết đâu”, “Đi học bài đi, những việc này không cần con lo” là những câu nhiều trẻ nghe mỗi ngày. Cha mẹ muốn con đỡ vất vả, hoặc đơn giản thấy tự làm sẽ nhanh hơn. Nhưng làm thay quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc trẻ ít có cơ hội trải nghiệm niềm vui khi tự hoàn thành một việc.

Chỉ cần tự đi được một chiếc tất hay cài xong hàng cúc áo, trẻ đã có thể vui sướng và tự hào. Những thành công nhỏ ấy giúp con nhận ra mình có khả năng, từ đó muốn thử thêm những việc khác. Cảm giác tự mình làm được là điều khó món đồ chơi hay phần thưởng nào thay thế.

Thế nhưng, vì sợ con làm chậm, làm bẩn hoặc khiến mình mất công dọn dẹp, nhiều cha mẹ giành làm hết rồi lại sốt ruột: “Sao việc gì con cũng không biết?”. Trẻ chưa được tập đủ, chưa có cơ hội mắc lỗi và sửa lại thì khó có thể thành thạo. Nếu luôn có người giải quyết thay, con cũng dễ quen chờ đợi hơn là chủ động bắt tay vào làm.

Cho con tự làm không có nghĩa là để mặc trẻ xoay xở với việc vượt quá khả năng. Cha mẹ có thể hướng dẫn, hỗ trợ khi cần, nhưng nên chừa lại phần việc để con được thực hành và cảm nhận kết quả từ nỗ lực của mình.

4. Trút bực dọc lên con, khiến trẻ luôn phải nhìn sắc mặt cha mẹ

Sau một ngày công việc không thuận lợi, vừa về nhà thấy con nhảy trên ghế, cha mẹ lập tức quát: “Có yên đi không! Không thấy mẹ mệt cả ngày rồi à?”. Trẻ ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị giận dữ đến vậy. Thay vì chỉ nhận ra hành vi cần sửa, con có thể nghĩ chính mình là nguyên nhân khiến cha mẹ không vui.

Trong gia đình mà cảm xúc người lớn thường xuyên thay đổi thất thường, trẻ dễ trở nên nhạy cảm với giọng nói và sắc mặt. Con quan sát xem hôm nay cha mẹ vui hay buồn, liệu lúc này có nên hỏi chuyện, có được chơi hay phải ngồi im. Vẻ ngoan ngoãn bên ngoài đôi khi đi cùng sự căng thẳng và lo sợ bên trong.

Khi quá chú ý đến việc tránh làm người lớn nổi nóng, trẻ khó còn thoải mái khám phá và thể hiện bản thân. Những câu hỏi có thể bị giữ lại, những ý tưởng mới cũng không dám thử vì con sợ gây phiền. Cha mẹ vì thế cần phân biệt giữa việc nhắc con sửa hành vi với việc trút lên con những bực dọc từ chuyện khác.

Nuôi con không chỉ là uốn nắn để trẻ làm đúng, mà còn là gìn giữ sự tò mò, niềm vui và những nét riêng của con. Bớt sửa từng chút, bớt làm thay, lắng nghe chăm chú hơn và bình tĩnh hơn khi nhắc nhở là những thay đổi có thể bắt đầu từ sinh hoạt hằng ngày. Nếu thấy con ngày càng ít chia sẻ, ngại thử và thường xuyên hỏi “thế này có đúng không?”, cha mẹ nên nhìn lại cách mình đang phản hồi, trước khi vội tìm thêm lớp học hay phương pháp mới cho trẻ.