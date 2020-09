BLACKPINK cực chăm diện giày đế độn, bạn mà copy thì hack dáng tài tình lại còn ghi điểm thời thượng

Các cô gái BLACKPINK tính ra chuộng giày bánh mì lắm, bất kể là Jisoo, Jennie nhỉnh hơn 1m60 hay Rosé, Lisa cao gần 1m70. Bởi lẽ, kiểu giày này phối cùng set đồ nào cũng thấy cưng, diện lại êm, không gây đau chân như giày cao gót. Đồng thời, giày bánh mì cũng cho vẻ ngoài cao ráo hẳn hoi nhờ phần đế độn ít nhất 4-5cm. Chị em chọn ngay một đôi giày tương tự thì thể nào cũng có dáng đẹp, style xinh.



Jennie

Trong How You Like That và Ice Cream, Jennie đều khoe dáng với đôi giày đế to oạch. Kiểu giày sneaker trẻ trung này khiến "Chanel sống" càng thêm hiện đại, sành điệu hơn. Đó là còn chưa kể chiều cao của cô cũng được "hack" khéo léo. Những cô gái cũng có chiều cao khiêm tốn tốt nhất là nên học theo.

Giày đế độn cũng từng được Jennie chưng diện khi ra sân bay nữa này!

Jisoo

Nói về bộ sưu tập giày đế độn, Jisoo ắt sở hữu những item "ngoạn mục" nhất BLACKPINK. Visual nhà YG vốn có chiều cao khiêm tốn nên rất cần những kiểu giày tôn dáng như thế để không bị lép vế khi đứng chung với đồng đội. Tương tự Jennie, kiểu giày sneaker đế bự cũng là item mà Jisoo lăng xê trong MV mới nhất.

Đương nhiên là trước đó, Jisoo cũng có loạt giày nâng chiều cao lợi hại từ sneaker đến boots. Thế nên, chị em cứ yên tâm học tập Jisoo thì thể nào vóc dáng cũng được cải thiện, mặc đồ dễ đẹp lắm nha!

Rosé

Cao nhất "Hắc-Hường" nhưng Rosé cũng không ngại "quẩy" một đôi giày bánh mì chất đét cho giống chị em. Lựa chọn của Rosé chính là kiểu giày đế bự màu trắng dễ phối đồ, để kết hợp cùng váy hay quần cũng đều xịn mịn.

Lisa

Lisa cũng nhiều lần diện giày đế độn tôn chiều cao hết nút. Quả là, kiểu giày này luôn cần thiết cho mọi cô gái, nếu bạn muốn lên đồ thật cool. Cứ nhìn cách 4 cô gái BLACKPINK lăng xê, thì bạn đã có động lực shopping item này rồi!

Một số mẫu giày "bánh mì" mà bạn có thể tham khảo:

Nơi mua Allaboutkorea

Nơi mua Salt De

Nơi mua Bstore

Nơi mua Annies

Nơi mua May91 Studio

Ảnh: Internet