BLACKPINK cứ trở lại là dẫn đầu xu hướng làm đẹp, 2 năm trước đã chất, bây giờ còn đỉnh và ngầu hơn

Tháng 8 này, đường đua âm nhạc Hàn Quốc lại trở nên nóng hơn bao giờ hết khi BLACKPINK sau 2 năm "ngủ yên" cuối cùng cũng trở lại. Những ngày qua, BLACKPINK liên tiếp gây bão cộng đồng mạng với nhan sắc đỉnh cao trong dự án comeback Pink Venom. Ngay sau khi loạt ảnh quảng bá và teaser ca khúc được hé lộ, dân tình lại lần nữa phát cuồng vì nhan sắc, phong cách, tạo hình lẫn cách makeup của 4 cô nàng.



Lấy tông hồng làm chủ đạo, 4 cô nàng trong lần trở lại này chọn makeup sắc sảo - tông nude cá tính làm điểm nhấn. Nếu như Jennie chọn đính đá ngay tại lông mày thì Jisoo lại gây ấn tượng với cặp mắt hút hồn với kính áp tròng sáng màu. Lisa không để mái và makeup sắc sảo xinh rụng rời còn Rosé lại gây chú ý với cặp mi dày rậm ma mị.

BLACKPINK trong teaser bất ngờ thử sức với phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm bên trang phục của Mugler. Từ trang điểm, làm tóc cho đến outfit của cả 4 thành viên đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự phá cách, độc đáo dẫn đầu xu hướng.

MV chưa tung ra nhưng BLACKPINK đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt khuyên môi - dự là trend sẽ được giới trẻ hưởng ứng mạnh mẽ trong thời gian tới. Ai bảo idol Kpop là bánh bèo dễ thương, BLACKPINK phá tan định kiến với vẻ ngoài cool ngầu phá cách. Dù chỉ là đeo khuyên giả thôi nhưng Jennie - Jisoo - Rosé vẫn khiến dân tình phát cuồng bởi vẻ đẹp cá tính chất chơi.

Ở 1 concept khác, nhóm xuất hiện bụi và phóng khoáng hơn. Lisa với kiểu tóc ướt và siren eyes cá tính, Rosé đính đá trên môi gợi cảm, Jennie hút hồn với phụ kiện trên mặt, đặc biệt nhất là Jisoo để tóc mái ngang chấm nốt ruồi 2 bên nhìn tựa loài nhện: nguy hiểm mà thu hút không thể rời mắt.

Còn nhớ vào 2 năm trước, khi BLACKPINK trở lại với single How You Like That, họ cũng tạo ra nhiều xu hướng làm đẹp hot hit khắp nơi. Cả 4 thành viên, mỗi người 1 thế mạnh riêng, khiến dân tình điên đảo bởi nhan sắc xinh đẹp cùng đa dạng các phong cách, nhìn vào ai cũng muốn học theo.

Jennie - Nhuộm tóc mái

Không cần phải nói nhiều nữa, kiểu tóc nhuộm highlight mái của Jennie là thứ tạo trend rầm rộ trên toàn thế giới chỉ ngay sau khi loạt ảnh quảng bá How You Like That được hé lộ. Sau 2 năm, đến tận bây giờ kiểu nhuộm tóc này vẫn giữ nguyên độ hot, chứng tỏ biệt tài trend-setter của Jennie đúng là không đùa được đâu. Phần mái dài 2 bên được tẩy sáng màu, đối lập với tóc đen tạo nên vẻ đẹp phá cách, mới lạ, cá tính, thời thượng khỏi phải bàn.

Jisoo - Makeup nốt ruồi giả + kẹp nơ to bản

Jisoo trong dự án How You Like That cũng nhận về vô vàn chú ý với makeup - tóc tai. Concept trang điểm nốt ruồi giả - tóc đeo phụ kiện nơ to bản của Jisoo ngay khi tung ra đã được giới trẻ cực kì hưởng ứng, rất nhiều bạn gái nước ngoài lẫn Việt Nam đồng loạt học theo giao diện này của cô nàng. Mái tóc dài được xõa ra mơ màng che mặt, kết hợp với chấm nốt ruồi giả 2 bên đầu mắt khiến Jisoo trở nên ma mị, hút hồn, xen lẫn nét sang chảnh quý cô cùng vẻ cá tính sắc sảo.

Lisa - Móng tay futuristic

Móng tay futuristic là kiểu móng dài với phần đầu được vẽ hơi hướng hình học, được Lisa và các cô nàng BLACKPINK lăng xê nhiệt tình trong các bộ ảnh quảng bá How You Like That. Không bất ngờ khi kiểu móng này ngay lập tức tạo trend. Trong cả 4 thành viên, Lisa là người có tần suất khoe móng nhiều nhất. Cô nàng làm bộ nail móng vuông màu tím ánh xám với phần đầu vẽ màu trắng nổi bật.

Khác với Lisa, Jennie và Jisoo để móng màu trong suốt đầu nhọn vẽ đầu móng cầu kì hơn. Jennie được vẽ móng họa tiết matchy với chi tiết makeup dưới mắt, còn Jisoo thì để móng trang trí sọc đỏ ton sur ton với họa tiết trên trang phục. Đến tận bây giờ, nhiều nhóm nhạc gen 4 vẫn học theo kiểu móng này trong nhiều lần xuất hiện trên sân khấu.

Rosé - Gắn nhũ lên mặt

Gắn nhũ lên mặt khi makeup không mới, nhưng qua tay MUA của BLACKPINK thì mọi thứ lại sáng tạo như được nâng thêm 1 level khác. Kiểu gắn nhũ mà Rosé sử dụng trên poster là gắn nhũ diện rộng trên toàn bộ màu mắt, nhũ dạng to bản có ánh xanh tím phù hợp với màu tóc của cô nàng. Ngoài ra, về cuối mắt, nhũ được hướng lên trên tạo độ sắc sảo cho gương mặt.

Ảnh: Instagram, Pinterest