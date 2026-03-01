Birkin Bangs - kiểu mái sang chảnh hot xuyên nhiều thập kỷ: "Hack tuổi" đỉnh cao, đến Anne Hathaway cũng không thể chán

Trong thế giới làm đẹp, có những xu hướng đến rồi đi theo mùa, nhưng cũng có những kiểu tóc vượt khỏi vòng quay trào lưu để trở thành biểu tượng. Tóc mái Birkin chính là một trong số đó, kiểu mái này được ví như chiếc túi Hermès Birkin của làng tóc: vượt thời gian, thanh lịch và chưa bao giờ lỗi mốt.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng phong cách nước Pháp Jane Birkin, kiểu mái này mang tinh thần phóng khoáng, tự nhiên nhưng vẫn đầy nữ tính. Jane Birkin không chỉ nổi tiếng bởi mối tình với Serge Gainsbourg hay phong thái Parisienne đặc trưng, mà còn bởi hình ảnh mái tóc dài, hơi rối, đi kèm phần mái mỏng, mềm và lòa xòa trước trán. Chính vẻ đẹp "như không cố gắng" ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, đủ để hàng triệu phụ nữ - từ các ngôi sao hạng A cho đến những cô nàng văn phòng - đều ít nhất một lần muốn thử.

Tóc mái Birkin - cái tên tự nói lên tất cả. (Nguồn: Instagram)

Điểm đặc trưng của mái Birkin nằm ở độ mỏng và độ rơi tự nhiên. Không dày cộp và cắt bằng như mái ngố truyền thống, cũng không tỉa layer quá cầu kỳ, mái Birkin thường được cắt nhẹ tay, hơi dài chạm lông mày hoặc quá lông mày một chút. Phần tóc được tỉa mềm để khi rẽ nhẹ sẽ tạo khoảng hở lấp ló trán, mang đến cảm giác vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Kiểu mái này đặc biệt hợp với phong cách "effortless chic" – chỉ cần tóc thả tự nhiên, hơi uốn lơi hoặc buộc thấp cũng đủ xinh.

Không phải ngẫu nhiên mà mái Birkin được yêu thích suốt nhiều thập kỷ. Ưu điểm lớn nhất của kiểu mái này là khả năng "hack tuổi" cực đỉnh. Phần mái mỏng giúp gương mặt trông mềm mại hơn, che bớt khuyết điểm trán cao hoặc gương mặt dài, đồng thời tạo hiệu ứng trẻ trung mà không bị "cưa sừng làm nghé". Với những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, vintage hoặc tối giản kiểu Pháp, mái Birkin gần như là mảnh ghép hoàn hảo.

Nữ diễn viên Anne Hathaway chính là biểu tượng của kiểu tóc này. (Nguồn: Instagram)

Thế nhưng, đi kèm với sức hút đó là một "vòng lặp cảm xúc" quen thuộc mà hầu như ai từng để mái cũng trải qua. Đó là khoảnh khắc đứng trước gương và tự nhủ: "Mình phải cắt mái ngay bây giờ". Và rồi vài tuần sau, khi phần mái bắt đầu chọc mắt, lại thở dài: "Sao tóc không dài nhanh hơn vậy?". Cắt – nuôi – rồi lại cắt, mái Birkin dường như luôn khiến hội chị em rơi vào trạng thái vừa yêu vừa hận.

Tuy nhiên, nếu xét về tính ứng dụng, mái Birkin lại không hề "khó chiều" như nhiều người nghĩ. Bạn có thể sấy phồng nhẹ để tạo độ bồng bềnh, dùng lô cuốn khi trang điểm để giữ nếp tự nhiên, hoặc đơn giản là để khô tự nhiên cho đúng tinh thần Pháp. Khi muốn thay đổi, chỉ cần rẽ ngôi giữa hoặc vén nhẹ sang hai bên, kiểu mái này lập tức biến hóa thành mái bay mềm mại.

Mái Birkin mang tinh thần phóng khoáng, tự nhiên nhưng vẫn đầy nữ tính, phù hợp với nhiều dáng mặt. (Nguồn: Instagram)

Điều quan trọng nhất khi quyết định cắt mái Birkin không phải là xu hướng, mà là cảm giác. Đó là mong muốn làm mới bản thân, thử một điều gì đó nữ tính và mềm mại hơn. Và dù sẽ có lúc bạn ước tóc mọc nhanh thêm vài centimet, thì khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt mình trở nên tươi tắn, khác lạ trong gương vẫn luôn xứng đáng.

Suy cho cùng, cũng giống như chiếc túi Birkin – có những biểu tượng không cần chạy theo thời đại, chúng tự thân đã là "thời đại".