Bỉm Hàn Quốc - Cơn sốt mới trong cộng đồng mẹ bỉm Việt

Made in Korea - Chứng nhận niềm tin



Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng bỉm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của con yêu. Điều này khiến nhiều mẹ hoang mang, chuyển hướng sang lựa chọn bỉm xách tay, bỉm nhập ngoại. Bỉm Momo Rabbit, dòng bỉm tiên phong của thế hệ bỉm mỏng mới khiến không ít mẹ bỉm sữa Việt Nam ưa chuộng bởi chất lượng tốt, có xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc.

Sở hữu các thành phần nguyên liệu tự nhiên, các dòng bỉm tại Hàn Quốc đều thân thiện với môi trường, an toàn cho làn da bé. Chất lượng đôi khi kéo theo giá thành hơi cao so với các loại bỉm thông thường, nhưng đó thực sự không phải là vấn đề quá lớn khi so sánh với sự an tâm của mẹ và sức khỏe của bé.

Đột phá trong công nghệ

Dẫn đầu trong công nghệ chăm sóc da, Hàn Quốc là thiên đường của những sản phẩm an toàn và phù hợp với làn da mỏng manh như da bé. Xu hướng sử dụng công nghệ polymer thấm hút bề mặt đã trở thành thước đo mới trong công nghệ sản xuất băng, bỉm.



Tính ưu việt của công nghệ này giúp cho bỉm có khả năng thấm hút siêu nhanh, đồng thời khóa chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược trở lại. Nhờ đó bé luôn khô ráo, hạn chế tối đa tình trạng tiếp xúc quá lâu với chất thải gây ra các vấn đề về da cho bé. Vẫn là lõi bông siêu êm mềm, nhưng việc sở hữu phần polymer như một tấm lưới đan chặt vào bông, nở rộng và dàn đều khi gặp chất lỏng khiến Momo Rabbit nhanh chóng chiếm được thiện cảm của các mẹ bỉm thông thái.

Cuộc đua độ mỏng của bỉm

Sẽ ra sao khi bé diện một chiếc bỉm quá dày? Bỉm dày gây cản trở không ít cho việc vận động cũng như gây khó khăn cho mẹ trong việc "lên đồ" cho bé, đặc biệt là mùa đông. Thêm vào đó, bỉm dày còn khiến bé dễ bị hăm tã hơn do nóng và bí hơn so với bỉm mỏng.

Với độ mỏng ấn tượng chưa tới 4mm, chỉ ngang với chiếc smartphone, trong khi sức chứa và khả năng thấm hút không thua kém bất kỳ người anh em bỉm nào khác, bỉm Momo Rabbit cực kỳ thích hợp với bé dù là mùa đông hay mùa hè. Có thể thấy rõ ràng sự thoải mái khi di chuyển của bé khi dùng bỉm mỏng hơn, khi mặc thêm đồ dày bé cũng không bị cộm, điều đó giúp bé linh hoạt hơn trong hành trình khám phá thế giới của mình.

Bỉm càng mềm, bé càng khỏe

Bỉm là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da bé cả ngày dài, do đó một chiếc bỉm mềm mại sẽ giúp tránh cọ xát, giúp bé thoải mái và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó những chiếc bỉm cứng thường không ôm dáng, vừa gây khó khăn trong vận động của bé, vừa khiến làn da dễ bị kích ứng hơn. Lựa chọn những loại bỉm mềm mại như Momo Rabbit Hàn Quốc, mẹ sẽ cảm nhận được sự mềm mại, xốp nhẹ của bề mặt bỉm. Chất liệu tại phần đai bụng, đai hông, quanh đùi cũng rất mềm mịn, co dãn nhẹ nhàng theo chuyển động của bé, không để lại những vết hằn trên da bé.

Thiết kế hiện đại, dễ thương

Những mẫu bỉm xinh xắn theo tone xám trắng cùng chú thỏ Momo Rabbit đã tạo ra một cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng bà mẹ bỉm sữa bởi độ dễ thương. Giữa những mẫu bỉm rực rỡ màu sắc, Momo Rabbit vẫn trung thành với thiết kế đơn giản, hiện đại mà tinh tế. Con xinh, đến bỉm cũng phải xinh, mẹ nhỉ?