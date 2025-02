Bill Gates luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của mình. Cha ông, William Gates Sr., đã áp dụng triết lý "Yêu thương và Lý trí" trong việc nuôi dạy con, một phương pháp kết hợp giữa kỷ luật rõ ràng và sự thấu hiểu. Ngược lại, mẹ ông, Mary Gates, lại mang đến một phong cách giáo dục đầy đam mê và kỳ vọng cao cho con trai.

Nhờ sự kết hợp giữa sự bình tĩnh, lý trí của cha và sự thúc đẩy, khích lệ của mẹ, Gates không chỉ học được cách kiểm soát cảm xúc mà còn nuôi dưỡng tinh thần tự lập và tư duy sáng tạo. Sau này, khi trở thành cha của ba người con, Gates đã tiếp tục áp dụng những bài học này vào việc nuôi dạy các con của mình.

Sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc

Cha mẹ Gates có hai phong cách nuôi dạy khác nhau nhưng bổ sung cho nhau.

Cha ông, William Gates Sr., luôn giữ bình tĩnh, kiên định và có nguyên tắc rõ ràng. Ông tin rằng, trẻ em cần được hướng dẫn bằng lý trí và sự đồng cảm, thay vì la mắng hay trừng phạt nặng nề.

Mẹ ông, Mary Gates, thì đầy đam mê và kỳ vọng. Bà không giấu giếm mong muốn con trai thành công, điều này thúc đẩy Gates cố gắng không ngừng để không làm mẹ thất vọng.

"Có điều gì đó trong mối quan hệ giữa tôi và mẹ khiến tôi muốn thành công đến mức không bao giờ để mẹ phải thất vọng", Bill Gates chia sẻ.

Sự kết hợp giữa sự điềm tĩnh của cha và động lực từ mẹ đã giúp Gates phát triển một tinh thần mạnh mẽ và ý chí vươn lên.

Bill Gates và cha mình Bill Gates Sr.

Tạo không gian để con phát triển tự do

Một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ Bill Gates làm là cho ông sự tự do để theo đuổi sở thích và đam mê của mình.

Dù Gates là một đứa trẻ bướng bỉnh, cha mẹ ông vẫn tôn trọng sự tò mò và trí tưởng tượng của con. Họ cho phép ông dành hàng giờ trong phòng đọc sách, thay vì ép buộc ông tham gia các hoạt động mà ông không hứng thú. Khi Gates muốn đi dã ngoại dài ngày với bạn bè, họ không cấm cản mà ủng hộ sự khám phá của ông.

"Cách cha mẹ tôi tiếp nhận những thiên hướng tự nhiên của tôi và đẩy chúng phát triển hơn thật sự tuyệt vời", Bill Gates nói.

Họ không chỉ cho phép ông đặt câu hỏi, mà còn khuyến khích và đánh giá cao những câu hỏi đó. Điều này giúp Bill Gates rèn luyện tư duy phản biện và phát triển niềm đam mê học hỏi suốt đời.

Bill Gates và gia đình mình.

Bill Gates áp dụng triết lý này khi nuôi dạy con cái mình

Sau này, khi trở thành cha của ba đứa con, Bill Gates đã áp dụng triết lý nuôi dạy con mà cha mẹ ông từng áp dụng với ông.

Ông giữ bình tĩnh và không phản ứng thái quá với con, giống như cách cha ông từng làm.

Ông khuyến khích sự tò mò và tạo điều kiện để con cái tự do khám phá sở thích của mình.

Ông không ép buộc con phải đạt thành tích cao mà tập trung vào việc nuôi dưỡng tinh thần học hỏi.

Một trong những cuốn sách ảnh hưởng đến Bill Gates nhất là "Parenting With Love and Logic" (Nuôi dạy con với Yêu thương và Lý trí) của Foster Cline và Jim Fay. Ông từng đưa cuốn sách này vào danh sách 10 quyển sách yêu thích nhất mọi thời đại của mình trong một bài báo năm 2016 trên New York Times.

"Cuốn sách này là một hướng dẫn vô giá đối với vợ chồng tôi, đặc biệt khi cần làm dịu những mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa cha mẹ và con cái", Bill Gates chia sẻ.

Gates và vợ cũ Melinda, coi cuốn sách này như kim chỉ nam trong việc dạy con, giúp họ xử lý mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng, thay vì dùng cảm xúc để trấn áp con cái.

Từ một đứa trẻ bướng bỉnh, thích đọc sách hàng giờ trong phòng và từng "chiến tranh" với cha mẹ, Bill Gates đã trưởng thành và trở thành một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế giới. Điều này không chỉ nhờ vào tài năng thiên bẩm mà còn nhờ cách cha mẹ ông nuôi dạy từ nhỏ.

Và chính những nguyên tắc đó đã tiếp tục được Gates truyền lại cho con cái của mình, tạo nên một thế hệ kế thừa với tinh thần học hỏi, sự tự lập và khả năng kiểm soát cảm xúc.