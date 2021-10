DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 25/10: Số ca tử vong ở TP.HCM thấp nhất trong 3 tháng qua

Theo thông tin tổng hợp của Bộ Y tế ngày 24/10, cả nước không có tỉnh, thành ở mức cam – đỏ. Dựa trên đánh giá cấp độ này, các tuyến đường sắt, hàng không cũng đã dần nới lỏng việc kiểm soát phòng, chống dịch nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính, trẻ em chưa tiêm vaccine không được đi máy bay. Tuy nhiên, trong tuần qua, từ ngày 18-24/10, số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng vẫn nhiều. Do đó, Chính phủ và ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân vẫn không được lơ là phòng, chống dịch; đồng thời tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Theo thông tin tổng hợp của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh, thành phố nước ta đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Như vậy, đến 22 giờ ngày 23/10, cả nước có 22 tỉnh, thành phố đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới) - giảm 4 địa phương so với trước đó vài ngày

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Có 41 tỉnh, thành phố ở mức vàng; không có tỉnh, thành phố nào ở mức cam hay đỏ. Trong đó, có những địa phương toàn tỉnh màu vàng - không có xã, phường nào màu đỏ như: Long An (do tỷ lệ người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 51,59%), Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Thừa Thiên - Huế…

Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng; 3 thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

Cả nước có 143 huyện, xã phường, ấp, thôn ở mức cam - mức nguy cơ cao (trong đó có 16 huyện) và 59 xã phường mức đỏ - nguy cơ rất cao. Các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó.

Theo Báo Tin tức.