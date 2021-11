DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 22/11: Số ca bệnh tăng sau 24 giờ

Tối 21-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày An Giang ghi nhận 243 người mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 499 người. Như vậy, số ca mắc tại An Giang đã giảm liên tục 6 ngày qua.

Theo đó, số ca mắc mới đã giảm 23 so với ngày 20-11. Toàn tỉnh hiện có 20.937 ca mắc. Điều đáng mừng là An Giang ghi nhận số ca mắc giảm liên tục trong 6 ngày qua. An Giang đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 đạt gần 95,67% và mũi 2 đạt 76,46%.

Lý giải về số ca nhiễm giảm liên tục 6 ngày qua (ngày 16-11 là 527 ca, đến ngày 21-11 giảm còn 243 ca - PV), ông Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho rằng nguyên nhân số ca nhiễm liên tục giảm là do tốc độ tiêm vắc xin của tỉnh đã triển khai nhanh, thần tốc. Việc không cách ly F1 tập trung cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm lây chéo trong khu cách ly.

"Hầu hết F1 đều được cách ly ở nhà không còn lây chéo, khu phong tỏa cũng hẹp nhất nên khả năng lây chéo rất ít. Theo tôi, nguyên nhân quan trọng là vắc xin, vì người tiêm vắc xin cũng có thể bị nhiễm nhưng tỉ lệ lây sang người khác đã giảm gần như 50%" - ông Hiền nói.

Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 508 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tỉnh này là 16.736 ca. Đồng Tháp đã chuyển toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2, 3. Đến nay, Đồng Tháp đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 90,72%, mũi 2 đạt 60,96% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang khẳng định do thần tốc tiêm vắc xin nên giảm lây nhiễm trong tuần qua - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại Sóc Trăng, số ca mắc COVID-19 những ngày qua liên tục tăng. Trong ngày 21-11, Sóc Trăng ghi nhận 486 ca, nâng tổng số ca mắc lên 12.389 ca. Hiện tỉ lệ dân số trên 18 tuổi ở Sóc Trăng được tiêm mũi 1 là 92,63% và mũi 2 là 72,54%.

Còn tại TP Cần Thơ, tiếp tục tăng cao với 897 ca. Như vậy liên tục từ đầu tháng 11 đến nay số ca F0 trong ngày liên tục tăng cao từ 400 đến trên 900 ca/ngày.

Hiện tất cả các bệnh viện dã chiến, bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt quá tải đối với đội ngũ nhân viên y tế khi phải tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng cao liên tục. TP Cần Thơ đã cho phép điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà và cách ly F1 tại nhà, nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống điều trị tại bệnh viện.

Theo Tuổi trẻ