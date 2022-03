DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 17/3: Hà Nội đã bắt đầu qua đỉnh dịch

Tại châu Âu, Đức tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm kỉ lục theo ngày, với hơn 250.000 ca mắc mới/ngày. Pháp, Thụy Sỹ, Hà Lan và Italy cũng ghi nhận xu hướng lây nhiễm tăng trở lại, do các nước nới lỏng quy định giãn cách, phòng dịch cùng với đó là sự lây lan của biến thể phụ Omicron.

Số ca nhập viện cũng tăng ở nhiều nước châu Âu trong vài tuần gần đây. Nhưng tỉ lệ tử vong vẫn giữ ở mức thấp so với các đỉnh dịch trước đây nhờ tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở mức cao.

Giới chức y tế và các nhà khoa học đang theo dõi chặt BA.2, vốn được mô tả là “biến thể tàng hình”, bởi chúng có đột biến gien khiến việc phân biệt với biến thể Delta khó khăn hơn khi sử dụng phương pháp xét nghiệm PCR.

Với tốc độ lây lan nhanh, Omicron vượt Delta để trở thành biến thể trội trên toàn cầu. Nhưng các nhà khoa học Đan Mạch cho rằng BA.2 thậm chí có tốc độ lây lan nhanh hơn 1,5 lần so với BA.1. Biến thể phụ Omicron này hiện chiếm hơn 50% số ca nhiễm tại Đức.

Còn tại Mỹ, BA.2 chiếm gần 25% số ca mắc mới – theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 15/3. Riêng tại một số bang như New Jersey, New York, Puerto Rico và quần đỏa Virgin Islands, con số này là 39%. Tỉ lệ này chắc chắn sẽ còn tăng, như những gì đã và đang diễn ra ở châu Âu.

Tại châu Á, Trung Quốc đang đối diện với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mạnh nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Trao đổi với mạng tin Caixin ngày 14/3, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của nước này, ông Zhang Wenhong, cho biết số ca nhiễm tại đại lục hiện ở giai đoạn đầu của đợt dịch mới, sẽ còn tăng. Ông cũng cho biến thể phụ BA.2 chiếm phần lớn ca nhiễm mới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kết quả giải trình tự gien cho thấy BA.2 khác với BA.1 khi có sự thay đổi về axit amin trong protein gai và các protein khác, khiến BA.2 có lợi ưu thế tăng trưởng mạnh hơn so với BA.1 và không gây triệu chứng nghiêm trọng hơn, song lây nhanh hơn. Dựa vào kết quả nghiên cứu bước đầu, WHO cho biết những người từng bị nhiễm BA.1 có được lớp bảo vệ tốt hơn trước khả năng tái nhiễm với BA.2.

Theo Sức khỏe và Đời sống