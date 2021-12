DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 13/12: Hà Nội tiến sát mốc dự báo 1.000 ca/ngày

Ngày 12-12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quân Y, Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vắc-xin do Moderna sản xuất với các vắc-xin Covid-19 khác.

Bộ Y tế cho biết thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vắc-xin Moderna do COVAX Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân.

Bộ Y tế hướng dẫn có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc-xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng Pfizer hoặc Astrazeneca

Ngày 8-9, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc-xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc-xin Covid-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vắc-xin khác. Cụ thể:

Nếu tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do Astrazeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu mũi 1 tiêm vắc-xin Covid-19 do Moderna sản xuất thì mũi 2 có thể tiêm vắc-xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên, để sử dụng vắc-xin hợp lý, an toàn và hiệu quả vắc-xin do Moderna sản xuất, Bộ Y tế hướng dẫn đối với những người đã tiêm mũi 1 vắc-xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc-xin đó.

Trong trường hợp nguồn vắc-xin Covid-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc-xin do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vắc-xin do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vắc-xin do Astrazeneca sản xuất.

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) hỗ trợ, hướng dẫn thực hành tiêm chủng và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng khi triển khai tiêm chủng phối hợp các loại vắc-xin Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc-xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch đảm bảo diện bao phủ đồng thời thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai tiêm chủng khi cần thiết.

Theo Người lao động