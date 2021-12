DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 10/12: Số ca chuyển nặng, tử vong có xu hướng tăng ở TP.HCM

Tối 9/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin, địa phương ghi nhận thêm 235 ca dương tính SARS-CoV-2, số ca bệnh cao kỷ lục trong một ngày. Địa phương này cũng ghi nhận ca bệnh thứ 2 tử vong do COVID-19.

Trong đó, 55 trường hợp là F1 của các ca bệnh trước đó tại phường Sở Dầu. 61 trường hợp tại quận Ngô Quyền và quận Lê Chân đều liên quan chợ Sắt, khu công nghiệp Vsip và F1 của các ca bệnh trước.

Ổ dịch tại huyện Thủy Nguyên ghi nhận thêm 27 trường hợp liên quan Công ty Regina, khu công nghiệp Vsip. Tại quận Đồ Sơn ghi nhận 13 trường hợp, đa số là nữ là F1 của những ca bệnh trước đó.

Ngoài ra, các huyện Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Cát Hải và các quận Hải An, Kiến An, Dương Kinh đều ghi nhận thêm nhiều ca dương tính.

Từ 27/4 đến nay, thành phố Hải Phòng ghi nhận tổng số 1.926 ca mắc COVID-19.

Theo Tiền phong