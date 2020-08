Bị Võ Hà Linh chỉ thẳng mặt là “lươn lẹo”, “không dùng sản phẩm mà review như đúng rồi”, Call Me Duy nói gì?

Ồn ào nhất trên MXH hôm nay chính là drama Võ Hà Linh viết status chỉ thẳng mặt Call Me Duy. Cho những ai chưa biết thì đây là 2 beauty blogger khá có tiếng trên YouTube. Võ Hà Linh với 379k người đăng ký thường có các video review sản phẩm làm đẹp dựa trên trải nghiệm thực tế cá nhân. Trong khi đó, Call Me Duy với 261k lượt sub chuyên review các sản phẩm dựa trên sự hiểu biết về công dụng của các thành phần có trong đó.

Call Me Duy và Võ Hà Linh - 2 beauty blogger đang gây ồn ào trên MXH.

Trong status của mình Võ Hà Linh cho rằng Call Me Duy: "Không dùng sản phẩm mà cứ chém như đúng rồi" và "lấp liếm, lươn lẹo".

"Đã review là phải test phải dùng thử, rồi đọc bảng thành phần, rồi chia sẻ. Còn từ trước đến nay mình không nhắc đơn giản mình không thích PR hộ bất cứ một ai, chị không thích cà em, mà em toàn thích cà chị à?", trích trong đoạn status bày tỏ quan điểm của Võ Hà Linh.

Ngoài ra, Võ Hà Linh cũng không đồng ý với việc Call Me Duy nói rằng hydrogen peroxide là chất chống oxy hoá, không gây kích ứng da.



Drama từ đâu mà ra?



Để hiểu hơn về drama này, bạn cần biết nó nổ ra trong 1 video của Call Me Duy. Call Me Duy đã react một đoạn clip review kem ủ trắng bằng chanh của Võ Hà Linh nhưng lại được một tài khoản khác đăng tải lại trên TikTok.

Trong đoạn clip, Võ Hà Linh bị dị ứng với sản phẩm và Call Me Duy đã bình luận: "Thôi cái này là bị lố rồi. Không thể nào ngứa được. Này Duy thấy là xàm rồi nè. Sao ngứa được. Bột màu mà ngứa gì".

Drama bắt nguồn từ clip react của Call Me Duy.

Sau đó, anh chàng có nói thêm khi react 1 đoạn video khác cũng về việc ủ trắng bằng chanh: "Còn cái chuyện nó có kích ứng hay không thì nó tuỳ da. [...] Thật ra cái việc ủ màu này thì Duy chưa có thấy số người kích ứng nhiều. Nhưng mà để nói là nó tốt hay không thì chắc chắn là không tốt rồi".

Ở phía dưới phần comment, nhiều người cho rằng sở dĩ Võ Hà Linh bị kích ứng là vì trong sản phẩm có hydrogen peroxide và huỳnh quang. Tuy nhiên, Call Me Duy khẳng định: "Nó là chất chống oxy hóa và da body thì sừng nó đâu như da mặt mà ngứa được".

Call Me Duy trả lời bình luận của người xem.

Đáp trả lại bình luận này từ Call Me Duy, Võ Hà Linh đã có phản ứng gay gắt, cô viết: "Dùng thử coi ngứa không em? Em đọc về tác dụng phụ của hydrogen peroxide nồng độ cao chưa? Bản thân là một beauty blogger mà em phán HYDROGEN PEROXIDE là chất chống oxy hoá, không gây kích ứng da?[...] Hay em chỉ xem video, cầm bảng thành phần, cầm sản phẩm rồi em chém như đúng rồi?".

Call Me Duy nói gì?

Trước phản ứng của Võ Hà Linh, chúng tôi đã liên hệ với Call Me Duy để nghe anh chàng chia sẻ về sự việc đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Anh chàng cho biết: "Title video mình đã ghi là reaction tức là bản chất xem lần đầu tiên, xem lần đầu thì biết ai là ai đâu, đang chia sẻ quan điểm cá nhân ngay lần đầu thấy mà chứ không phải review sản phẩm gì hết. Mình không chửi hay đá xéo tên ai cả nhưng chị Linh tự vào. Chị ấy đã tấn công Duy bằng một loạt comment có phần công kích vấn đề cá nhân".

Call Me Duy cũng khẳng định bản thân chưa từng nhắc đến tên Võ Hà Linh trong quá trình làm nghề nhưng trước đó, Võ Hà Linh từng "đá xéo" anh chàng trong một video.

"Mình nói thẳng là mình không thích chị Linh nhưng mình chưa nói về nhân cách sống. Còn chị thì đăng status bảo dạy mình lại tử tế, mình thấy lạ."

Call Me Duy.

Về sản phầm ủ trắng bằng chanh mà Võ Hà Linh review, Call Me Duy khẳng định mình đã sử dụng sản phẩm và thấy nó rất vô thưởng vô phạt, không có nhiều công dụng.

Chia sẻ về việc bị tố nói sai kiến thức về hydrogen peroxide, Call Me Duy cho biết: "Trong cả video mình đã nói rõ về khả năng kích ứng của sản phẩm. Còn việc chứa hydrogen peroxide hay không thì nếu không đem ra lab đo nồng độ thì đừng lên tiếng. Muốn đúng sai về chất thì áp dụng khoa học. Khoa học không phải review!".

Tuy nhiên, anh chàng cũng nhận lỗi rằng đã viết sai trong comment rằng hydrogen peroxide là "chất chống oxy hoá" thay vì "chất oxy hoá" mới chính xác.

Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với Võ Hà Linh để ghi nhận những ý kiến từ phía cô.