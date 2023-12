Bí quyết tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ để phòng ốm vặt trong giai đoạn thời tiết giao mùa

Vậy, bí quyết nào để tăng sức đề kháng cho trẻ thời điểm này, giúp cơ thể trẻ chống lại tác nhân gây bệnh?

Một số nguyên nhân suy giảm sức đề kháng ở trẻ, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết giao mùa

Khi mới sinh, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh thường tốt nhờ có kháng thể IgG được mẹ truyền cho trong giai đoạn bào thai qua sữa mẹ trong giai đoạn sau sinh và cho con bú. Các kháng thể này tạo thành hệ miễn dịch "thụ động" để bảo vệ bé khoẻ mạnh. Tuy nhiên miễn dịch "thụ động" này bắt đầu giảm mạnh khi trẻ 6 tháng tuổi trở đi. Trái ngược với miễn dịch "thụ động" là "miễn dịch chủ động" của chính cơ thể trẻ thì lại rất yếu. Hệ "miễn dịch chủ động" cần thời gian để phát triển, hoàn thiện và phải đến năm 3 - 4 tuổi, cơ thể trẻ mới có đủ lượng kháng thể để bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, từ 6 tháng tuổi tới khi trẻ 3 hoặc 4 tuổi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch do cơ trẻ có sự thiếu hụt kháng thể, hệ miễn dịch yếu. Trẻ trở nên nhạy cảm đối với các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn (như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, tay chân miệng…) hoặc các tác nhân dị ứng, ô nhiễm môi trường.

Những thay đổi trong sinh hoạt khi trẻ tiếp xúc với bên ngoài, cộng với thời tiết giao mùa nóng sang lạnh… khiến cho trẻ dễ có nguy cơ ốm vặt, mắc các bệnh truyền nhiễm như: viêm họng, viêm mũi, viêm phổi… từ đó hệ miễn dịch của trẻ suy giảm. Khi ốm trẻ sẽ lười ăn, điều này khiến cho trẻ bị suy giảm sức đề kháng.

Một trong những dấu hiệu nhận biết trẻ có sức đề kháng yếu

Trẻ hay ốm vặt, mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt, ho, cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy…

Có biểu hiện biếng ăn.

Tiêu hóa kém, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa.

Trẻ không thích vận động, thường xuyên mệt mỏi, người bơ phờ.

Bí quyết tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong giai đoạn thời tiết giao mùa

Một phương pháp hiệu quả, an toàn giúp tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh là nuôi con bằng sữa mẹ. Theo khuyến cáo của Hội Nhi khoa Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam, trẻ sơ sinh phải được bú mẹ trong suốt 6 tháng đầu đời và kéo dài đến khi trẻ 24 tháng tuổi. Đặc biệt, sữa non là những dòng sữa đầu tiết ra sau khi sinh con, có màu vàng, đặc dính, là dinh dưỡng hoàn hảo cho trẻ sơ sinh chỉ xuất hiện trong 72h đầu tiên.

Sữa non có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cân đối, các kháng thể diệt vi khuẩn, vi rút độc hại và các chất điều hòa miễn dịch giúp cho cơ thể trẻ sơ sinh chống lại bệnh tật, phát triển và khỏe mạnh trong giai đoạn đầu. Sữa non được chia làm 3 loại gồm sữa non 24h, sữa non 48h và sữa non 72h. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, sữa non 24h có hàm lượng kháng thể IgG nhiều nhất cùng với 100 thành phần hoạt động miễn dịch khác như Lactoferrin, enzyme bảo vệ và oligosaccharides từ sữa giúp giảm rủi ro nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ, giúp giảm số lần mắc bệnh; từ đó, củng cố hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Sữa non 24h có hàm lượng kháng thể IgG nhiều nhất cùng với 100 thành phần hoạt động miễn dịch khác

ColosCare 24h mới được phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ giúp tăng cường sức đề kháng, bé tăng cân

Sau thành công của Lễ ký kết hợp tác vào tháng 7/2023, trong tháng 10 vừa qua, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) ra mắt sản phẩm mới ColosCare 24h nhằm tạo ra các giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, đặc biệt theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và phù hợp với thể trạng của người Việt. Sản phẩm được ứng dụng các nghiên cứu dinh dưỡng mới nhất, chuyên biệt dành cho trẻ có đề kháng yếu, hay ốm vặt và chậm tăng cân.

Có nhiều loại sữa non 24h trên thị trường, Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) và Nutricare đã lựa chọn kỹ lưỡng loại sữa non 24h với hàm lượng kháng thể IgG 1200 mg cao vượt trội và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Nay sữa non 24h đã được bổ sung trong sản phẩm mới ColosCare 24h với lượng kháng thể IgG 1200 mg là loại kháng thể có số lượng nhiều nhất và khả năng hoạt động miễn dịch mạnh trong cơ thể trẻ, giúp phát hiện vi khuẩn và vi rút có hại để tế bào miễn dịch nhận diện và tiêu diệt.

Đặc biệt, kháng thể IgG 1200mg có khả năng ghi nhớ kháng nguyên (nhóm chất khi tấn công vào cơ thể sẽ bị hệ miễn dịch chống lại bằng cách sản sinh những kháng thể tương ứng); vì thế trong lần tiếp xúc với kháng nguyên kế tiếp, hệ thống miễn dịch có thể phản ứng lại ngay bằng IgG, từ đó giúp làm giảm số lần ốm vặt cùng một loại bệnh cho trẻ. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy sữa non 24h giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp và số lần ốm bệnh ở trẻ nhỏ.

Được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, ColosCare 24h mới là giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt giúp tăng cường sức đề kháng, bé tăng cân

ColosCare 24h bổ sung HMO giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách hạ chế sự xâm nhập của các vi khuẩn và vi-rút gây bệnh và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn cùng chất xơ (FOS/ Inullin), sản phẩm hỗ trợ giảm tình trạng tiêu chảy, táo bón ở trẻ nhỏ và giúp trẻ hấp thu các dưỡng chất tốt hơn. ColosCare 24h bổ sung năng lượng và đạm chất lượng cao cùng hơn 56 dưỡng chất thiết yếu, giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng. Cùng Canxi, Vitamin D3 với tỷ lệ Canxi/ Phốt pho thích hợp, sản phẩm giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.

Sở hữu chất lượng vượt trội, phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam và giá cả hợp lý với thu nhập của bố mẹ, ColosCare 24h mới còn có cả dòng sữa bột và sữa pha sẵn giúp tăng cường sức đề kháng, bé tăng cân khỏe mạnh. Đặc biệt, bao bì ColosCare 24h mới với sự có mặt của chú khủng long to khỏe, dễ thương và bắt mắt cùng hương vị thơm ngon khiến bé yêu thích.

Tiến sĩ David Clark - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ giới thiệu ColosCare 24h mới là giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt giúp tăng cường sức đề kháng, bé tăng cân



Thông tin sản phẩm và tư vấn dinh dưỡng, liên hệ:

- Website: https://nutricare.com.vn/coloscare24h.html

- Fanpage: https://www.facebook.com/ColosCare

- Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

ColosCare 24h có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 06/XNQC - BQLATTP do Ban quản lý An toàn thực phẩm - thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 5/10/2023.

Sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

VPĐD: Số 8, Khu A – TT2, Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội