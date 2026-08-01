Bí quyết mặc đẹp kiểu Pháp: Thêm một đôi giày đỏ thay vì quá nhiều phụ kiện

Trước đây, nhiều người cho rằng giày đỏ quá nổi bật, khó phối và không phù hợp để diện hằng ngày.

Nhưng chỉ cần lướt qua mạng xã hội mùa này, bạn sẽ nhận ra từ sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris đến street style của các ngôi sao và fashionista, sắc đỏ nơi mắt cá chân đã trở thành "bí quyết" giúp một set đồ trở nên thời thượng hơn.

Đúng như tạp chí Glamour từng nhận định, giày màu đỏ sở hữu khả năng hiếm có: chỉ trong tích tắc có thể thay đổi cảm xúc của cả bộ trang phục.

Chọn kiểu giày đỏ theo phong cách

1. Giày búp bê màu đỏ

Đây là biểu tượng của vẻ đẹp lãng mạn kiểu Pháp và sự thanh lịch đầy tự nhiên. Thiết kế mũi tròn tạo cảm giác mềm mại, dễ gần. Chất liệu da lộn mang hơi thở cổ điển, trong khi da trơn lại trẻ trung và tinh tế hơn.

Điểm cộng lớn nhất của mẫu giày này là sự êm ái, nhẹ chân và rất dễ đi. Chỉ cần xỏ vào là có thể ra ngoài ngay, đồng thời sắc đỏ giúp tổng thể bớt đơn điệu mà không hề phô trương.

2. Giày Mary Jane màu đỏ

Mary Jane luôn là món đồ đại diện cho vẻ đẹp nữ tính mang hơi hướng Pháp. Phần mũi tròn kết hợp quai ngang tạo nên sự ngọt ngào pha chút cổ điển. Phiên bản gót vuông đặc biệt phù hợp để đi làm vì vừa thoải mái vừa giúp vóc dáng trông cân đối hơn.

3. Giày mũi nhọn hoặc mũi vuông màu đỏ

Nếu yêu thích phong cách cá tính, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế mũi nhọn hoặc mũi vuông tạo cảm giác hiện đại, sắc sảo và có chút "khó đoán". Đồng thời, kiểu dáng này còn giúp bàn chân trông thanh thoát và đôi chân dài hơn.

3 công thức phối đồ với giày đỏ không bao giờ lỗi mốt

1. Giày đỏ + quần jeans xanh

Đây có lẽ là cặp đôi ăn ý nhất. Màu xanh denim cổ điển kết hợp cùng sắc đỏ tạo nên sự tương phản nổi bật nhưng vẫn hài hòa. Nhờ thiết kế đơn giản của đôi giày, tổng thể không hề bị rối mắt mà vẫn rất cuốn hút.

2. Giày đỏ + trang phục màu đen

Đỏ và đen luôn là sự kết hợp kinh điển. Một đôi giày búp bê đỏ đi cùng váy đen hoặc quần đen sẽ trở thành điểm nhấn của cả set đồ. Ánh nhìn được dẫn xuống đôi giày, giúp tổng thể thanh thoát và đôi chân cũng trông dài hơn.

3. Giày đỏ + trang phục màu trắng

Một chiếc váy trắng hoặc chân váy trắng phối cùng giày búp bê đỏ hay giày gót thấp màu đỏ sẽ khiến cả bộ trang phục trở nên sống động hơn ngay lập tức.

Màu trắng làm nổi bật sắc đỏ, trong khi màu đỏ lại giúp bộ trang phục trắng bớt đơn điệu. Đây là công thức vừa tươi sáng, vừa thanh lịch và đặc biệt phù hợp cho mùa xuân hè.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: BABO SHOES

Nơi mua: DUSTO