Bí quyết chọn collagen để trẻ hoá da mà không lo nổi mụn, tăng cân

3 nguyên nhân uống collagen nhiều mà không có tác dụng



Uống bổ sung collagen để chăm sóc da là phương pháp làm đẹp được nhiều phụ nữ hiện đại ưa chuộng. bởi collagen dạng bột dễ hấp thụ và phù hợp cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên hiện nay vẫn nhiều chị em than phiền vì uống collagen kiên trì mà vẫn không thấy tình trạng da được cải thiện, ngoài ra còn gặp các tình trạng như nổi mụn tăng cân.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Trần Thị Thanh Nho đã giải đáp một cách chi tiết như sau:

"Nguyên nhân khách quan khiến việc uống collagen không hiệu quả là uống không đủ liệu trình, chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh. Thứ 2 là do chất lượng collagen không đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Hàm lượng collagen ít còn thành phần phụ gia thì lại quá nhiều. Thứ 3 đây đều là những nhược điểm khi chị em sử dụng các collagen từ động vật.

Theo đó, việc lựa chọn được sản phẩm phù hợp, cho hiệu quả cao là điều rất quan trọng và là yếu tố quyết định quá trình sử dụng collagen có hiệu quả hay không. Cũng vì thế các chị em phụ nữ chúng ta nên chọn những loại collagen tinh khiết có hàm lượng collagen cao và được chiết xuất từ cá để cơ thể dễ hấp thụ".

Bí quyết chăm sóc da hiệu quả từ collagen cá tinh khiết Kihasu

Để giúp các chị em tìm được loại collagen chất lượng, giá thành hợp lý và cho hiệu quả cao nhất cho làn da. Thương hiệu Kihasu đã nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm Kihasu Collagen Peptide - là một trong những sản phẩm collagen bột làm đẹp được nhiều chị em tin dùng tìm mua hiện nay.

Kihasu Collagen Peptide có thành phần 100% là collagen cá tinh khiết được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, từ thương hiệu Collagen Nippi đã có lịch sử hàng trăm năm về sản xuất collagen thuỷ phân. Nhà máy Nippi được xây dựng ngay dưới chân núi Phú Sĩ , sử dụng nước sạch từ đỉnh núi chảy xuống để sản xuất collagen trực tiếp.

Collagen bột tốt nhất nên sử dụng là collagen peptide được thủy phân từ cá do có tỷ lệ hấp thụ cao, trong khi con số này của collagen từ thực phẩm lại thấp. Kích thước phân tử nhỏ ,lại có cấu trúc khá tương đồng với da người, do đó mà khả năng hấp thu cũng nhanh hơn gấp mấy lần so với collagen thông thường.

Đặc biệt, Kihasu Collagen Peptide còn có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại collagen bò thông thường trên thị trường. Điển hình là:

Thành phần collagen cá tinh khiết 100%. Được thủy phân hoàn toàn bằng công nghệ enzyme sau đó được sấy lạnh thành dạng hạt nhỏ. Quy trình sản xuất tiên tiến hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn nguyên liệu thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý Nhật Bản.

Không chất béo: Kihasu Collagen Peptide từ cá hầu như không chứa chất béo, cũng như không gây tăng cân như Collagen thông thường.

Kihasu Collagen Peptide tinh khiết từ cá có chứa ba acid amin chủ yếu: Hydroxyproline, Glycine, Proline với trên 50% hàm lượng tổng các axit amin. Đây đều là các axit amin quan trọng đối với sức khỏe làn da, chúng là thành phần chính cấu tạo nên hệ nền dưới da.

Kết hợp với công nghệ tạo hạt và công nghệ kiểm soát nhiệt độ độc quyền từ Collagen Nippi Nhật Bản, từ đó thu được các peptide collagen chất lượng cao hoàn toàn nguyên chất, tan trong nước sau 30s, không mùi, không vị với khả năng hòa tan hấp thụ vượt trội. Không gây nóng trong cũng như không nổi mụn trong quá trình uống collagen lâu dài. Dễ dàng kết hợp với mọi loại đồ uống đồ ăn yêu thích.

Bổ sung Kihasu Collagen Peptide đường uống một cách thường xuyên mỗi ngày sẽ giúp chị em phụ nữ: Hỗ trợ tăng độ ẩm, hỗ trợ tăng độ đàn hồi cho da , hỗ trợ làm đẹp da. Hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da của phụ nữ.



Cách sử dụng Kihasu Collagen Peptide hiệu quả cao: "Chị em nên sử dụng hàng ngày đủ liệu trình, kết hợp giữa uống collagen và bôi serum collagen, sáng và tối. Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, uống đủ nước, giảm stress, để làn da luôn được căng bóng, mịn màng, trẻ hoá".

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kihasu Collagen Peptide là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp phụ nữ nổi tiếng được Công ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối. Sản phẩm có 100% thành phần chính là collagen cá tinh khiết được nhập khẩu trực tiếp từ công ty Nippi Nhật Bản.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, phụ nữ có thai và cho con bú. Người đang dùng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.

