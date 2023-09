Bí quyết cho trẻ trong độ tuổi 4-6 vui khỏe tới trường

Con đi học trở lại: Khỏe mạnh là trên hết!

Tình trạng trẻ hay ốm khi mới đến trường diễn ra khá phổ biến, lý do là vì trường học là nơi tập trung đông đảo trẻ, là điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh truyền nhiễm lây lan.

Dù đã được tiêm ngừa để phòng bệnh trong hai năm đầu đời thì kháng thể trẻ có được từ những mũi tiêm này sẽ giảm dần theo thời gian. 4-6 tuổi là giai đoạn trẻ cần được tiêm nhắc để củng cố kháng thể, phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đầu tiên phải kể đến bại liệt, đây là bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và có khả năng lây lan nhanh thành dịch. Bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật suốt đời. Năm 2022, thế giới ghi nhận về việc virus bại liệt xuất hiện trong nước thải của thành phố New York – Mỹ. Đáng chú ý hơn, căn bệnh này đã tái xuất tại một số quốc gia lân cận Việt Nam. Trong khi đó, việc di chuyển giữa các quốc gia ngày càng dễ dàng, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ virus có thể xảy ra.

Để con có hành trình tương lai trọn vẹn, các chuyên gia từ Hội Nhi khoa Việt Nam khuyên phụ huynh có con trong độ tuổi 4-6 nên dẫn con đi tiêm nhắc phòng bệnh bại liệt. Tiêm nhắc không chỉ bảo vệ sức khỏe cho trẻ mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan bệnh trong cộng đồng, tạo môi trường học tập an toàn và khỏe mạnh.

Ngoài ra, bạch hầu là căn bệnh mà năm nào nước ta cũng ghi nhận các ca mắc, gần đây nhất là tại Hà Giang và Điện Biên, với diễn biến bệnh phức tạp. Để bảo vệ trẻ dài lâu và tối ưu khỏi căn bệnh này, bên cạnh những mũi tiêm trong 2 năm đầu đời, trẻ cần những liều nhắc lúc 4-6 tuổi 1 liều, giai đoạn thanh thiếu niên 1 liều, và sau đó mỗi 10 năm 1 liều.

Một số bệnh mà trẻ trong giai đoạn 4-6 tuổi cần tiêm nhắc bao gồm: tiêm cúm hằng năm, viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu, ho gà, uốn ván, sởi-quai bị-rubella...

Lý do là vì kháng thể mà trẻ có được từ những mũi tiêm trong 2 năm đầu đời sẽ giảm dần theo thời gian, và những liều nhắc vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ trẻ dài lâu và tối ưu.

Tiêm nhắc, trong đó có bại liệt giúp bảo vệ con dài lâu khỏi căn bệnh nguy hiểm này

Trường học là môi trường đông đúc, dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Cách các gia đình nổi tiếng chuẩn bị hành trang để con vững vàng đến lớp



Bên cạnh việc chuẩn bị cho con thể trạng và tinh thần thật tốt để bước vào năm học mới, rất nhiều các gia đình đang chia sẻ việc cho con đi tiêm nhắc các mũi tiêm để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho con.

Là người rất quan tâm tới các thông tin về bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ, cô giáo Nicky Lê chia sẻ: "Mỗi ngày tiếp xúc với các bé, mình hiểu được nỗi lo của bố mẹ trong việc nuôi dạy con khôn lớn và khỏe mạnh. Khi bé bước vào giai đoạn 4-6 tuổi, bên cạnh việc khuyến khích con vận động, ăn uống đầy đủ, bố mẹ nên thường xuyên kiểm tra lịch tiêm ngừa để đảm bảo bé luôn được tiêm nhắc, trong đó có tiêm phòng bệnh bại liệt đủ liều - đúng lịch".

Tuy nhiên, nhiều bố mẹ cho biết thường gặp khó khăn với việc nhớ lịch tiêm nhắc lại cho con dẫn tới tình trạng bị trễ lịch. Để giúp bố mẹ ghi nhớ lịch tiêm của con một cách dễ dàng, bài hát "Bé 4 tuổi rồi, tiêm nhắc đi thôi!" đã ra đời với giai điệu đáng yêu, "nghe phát nhớ ngay".

Rất nhanh chóng, giai điệu này đã được nhiều gia đình chia sẻ rộng rãi với phản hồi tích cực.

Hào hứng tham gia và rất yêu thích giai điệu vui nhộn của "Bé 4 tuổi rồi, tiêm nhắc đi thôi", bố bé Sâu cho biết: "Tham gia điệu nhảy về tiêm nhắc giúp mình nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cho con, đặc biệt là bệnh bại liệt. Trước khi con đi học trở lại, mình đã sửa soạn đưa con đi tiêm nhắc, trong đó có bại liệt để con có đủ kháng thể chống lại nguy cơ lây nhiễm bệnh ở trường học, từ đó mình cũng nhẹ bớt nỗi lo mỗi khi con đến trường".

Khoảnh khắc bố con bé Sâu cùng nhau nhún nhảy trên nền nhạc vui nhộn.

Bố mẹ nên tìm hiểu thông tin và đưa trẻ 4-6 tuổi đi tiêm nhắc, trong đó có phòng bại liệt càng sớm càng tốt để chủ động bảo vệ con trước nguy cơ tổn thương do bệnh tật, đồng thời lan tỏa thông điệp này đến các ba mẹ khác để nhiều trẻ hơn được bảo vệ con khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.