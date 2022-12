Bí quyết cai sữa cho bé hiệu quả, con không quấy khóc

Sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bác sĩ khuyến khích tốt nhất là nên cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, qua khoảng thời gian này, các mẹ nên tìm hiểu một số mẹo cai sữa cho bé không khóc để nhanh chóng trở lại với công việc thường nhật.



Mới đây, chị Hương Giang (SN 1994, Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết cai sữa cho con hiệu quả. Bé nhà chị hợp tác, không hề quấy khóc.

Chị Hương Giang và con gái.

Mẹ trẻ chia sẻ: "Bé nhà mình được 20 tháng tuổi. Trước khi quyết định cai sữa cho con, mình đã tham khảo rất nhiều nguồn khác nhau từ sách báo, Internet, các hội nhóm mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội... Bởi đây là lần đầu tiên mình làm mẹ. Mình nhận thấy các mẹ cai sữa cho con thường mắc những sai lầm như:

- Thứ nhất là không có sự chuẩn bị 1 cách kỹ lưỡng về tinh thần cho bé. Việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước khi cai sữa cũng vô cùng quan trọng. Nhiều người mẹ cách ly đột ngột với con khiến cho bé cảm thấy cô đơn, hụt hẫng và sợ hãi.

- Thứ 2, tâm lý mẹ xót con. Ví dụ như những ngày đầu bé khóc quấy rất nhiều, mẹ thương con thường cho bé ti lại, thế là kế hoạch cai sữa cho bé không thành.

- Thứ 3, đó là không nhờ sự trợ giúp của người thân. Việc bé gần mẹ khiến con nhớ ti, mẹ gần con lại tiết sữa nhiều. Thế là việc cai sữa đi vào bế tắc.

- Thứ 4, đó là đưa bé đến môi trường lạ để cai sữa. Điều này khiến con hoang mang, sợ hãi và quấy khóc rất nhiều.

Đây cũng là những sai lầm mình mắc phải ở lần đầu cai sữa cho con. Những việc này làm cho quá trình cai sữa cho bé trở nên khó khăn hơn. Ngoài những sai lầm mình mắc phải, mình còn thấy các chị em thường phạm phải sai lầm khác như chọn sai thời điểm cai sữa cho bé (ví dụ như con còn quá nhỏ, cai sữa lúc bé đang ốm), tự ý bôi thuốc cai sữa không rõ nguồn gốc, tự ý uống thuốc tắt sữa không có chỉ định của bác sĩ...".

Từ những sai lầm khi cai sữa cho bé ở lần đầu và rút kinh nghiệm từ nhiều mẹ bỉm sữa khác chia sẻ, chị Hương Giang đã có quá trình cai sữa cho bé thành công.

Kinh nghiêm cai sữa cho bé hiệu quả, con không quấy khóc của mẹ Hà Nội

1. Thời điểm thích hợp cai sữa cho bé

Chị Hương Giang nhớ lại, thời điểm lần đầu cai sữa cho con, bé đã được 18 tháng. Tuy nhiên chị vấp phải nhiều phản đối của người thân khi cho rằng cai sữa cho bé quá sớm. Cũng có nhiều người cho rằng, sao giờ mới cai sữa cho con?

"Mình thì nghĩ mỗi bạn nhỏ, mỗi người mẹ, mỗi hoàn cảnh sẽ có mốc thời gian khác nhau, miễn sao mẹ và con đều thấy thoải mái. Bản thân mình làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian ở bên con. Mình quyết định cho bé ti trực tiếp tới 18 tháng. Sau 2 tháng theo dõi tình hình ăn uống của con thì thấy con ti vặt nhiều, ăn dặm không hiệu quả và cũng chuẩn bị dần cho bé đi học nên mình quyết định cai luôn. Từ lúc quyết định tới lúc cai lần 1 là 1 tuần. Nhưng phải tới cai lần 2 mới thực sự thành công.

Một điểm lưu ý nữa là các mẹ nên chọn lúc con sức khỏe tốt, vui vẻ hoạt bát. Hạn chế cai sữa lúc con chuyển nơi ở mới, tuần wonder week hoặc mới ốm dậy. Như vậy việc cai sữa sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Theo chị Hương Giang, cần phải chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước khi cai sữa.

2. Cần chuẩn bị những gì khi cai sữa cho trẻ

- Chuẩn bị tinh thần cho con (bước này cực kì quan trọng nhưng nhiều mẹ bỏ qua): Mình thường xuyên nói chuyện với bé về việc chuẩn bị xa ti mẹ... Tâm sự lý do vì sao mẹ cai ti con. Mình tin các em bé đều được tôn trọng và được thông báo các quyết định có liên quan tới con. Có lẽ nhờ vậy nên hành trình cai ti cũng không vất vả nữa.

- Chuẩn bị tinh thần cho mẹ: Cai sữa là cả quá trình thử thách người mẹ nên chị em cũng cần lên tinh thần. Nuôi con 18 tháng bằng sữa mẹ nên khi nói cai sữa cho con, thực sự mình không nỡ. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng dù cai sữa thành công vượt mong đợi.

- Cần một người hỗ trợ và nên chọn người nào kiên nhẫn, con quen thuộc và tin tưởng. Mọi người nên xác định thời gian đầu cai sữa con sẽ khóc đòi rất nhiều, có khi khóc lả luôn. Nên nếu có 1 mình hai mẹ con thì mẹ sẽ rất mệt. Con gần mẹ ngửi mùi sữa sẽ làm cho bé không kiềm chế đòi ti lại. Sai lầm của mình trong lần cai sữa đầu tiên có lẽ là cai sữa khi hai mẹ con lên nội (bình thường mình ở chung với ông bà ngoại). Con chuyển môi trường mới nên chưa làm quen và ông bà nội chưa quen chăm sóc con nên bé bị sợ, khóc rất nhiều.

Rút kinh nghiệm lần hai thì mình và con không về nội mà ở lại ông bà ngoại. Mình nhờ mẹ nghỉ làm 3 hôm để phụ mình cai sữa.

- Thuốc cai sữa (mẹo dân gian) và dầu tràm/dầu gió...

- Sữa cho con khi không ti mẹ. Mẹ nên thử trước loại sữa nào phù hợp với bé và bé thích.

- Đồ ăn dặm ngon, đa dạng khẩu vị: Việc cai sữa là bước chuyển con từ phụ thuộc sữa mẹ sang ăn dặm. Nên đồ ăn dặm ngon sẽ giúp con ăn được nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và đỡ đòi ti mẹ.

- Đồ ăn vặt: hoa quả, nước lọc, nước cam, bánh ăn dặm..

- Thuốc giảm căng tức sữa, máy hút, lá lốt, bắp cải cho mẹ.

Em bé sau khi cai sữa tăng cân rõ rệt, điều này khiến mẹ trẻ rất vui.

3. Quá trình cai sữa cho bé

- Ngày đầu tiên, buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân cho con thì mình bôi thuốc cai sữa (thuốc dân gian ở địa phương) trên hai lông mày cho con và quầng ti mẹ. Mình thấy thuốc này không giúp cai sữa triệt để cho con nhưng có 2 công dụng: giảm cảm giác thèm ti của bé, con thấy ti mẹ đen sợ và giảm căng tức tia sữa.

- Pha sẵn 200ml sữa để sẵn. Bà ngoại sẽ đưa con đi chơi, lúc nào con khát thì sẽ cho uống sữa. Đến trưa thì con khóc rất nhiều, đòi ti mẹ. Mình tách con và lên tầng 2 hút sữa, mẹ mình thì bế cháu cho con ngủ. Con khóc một lúc thì ngủ thiếp đi. Con ngủ khoảng 45 phút thì lại dậy tiếp và khóc tiếp. Bà ngoại vẫn chuẩn bị sẵn sữa cho cháu. Con ti được 30ml thì lại ngủ lại. Ngủ được thêm 1 chút thì tỉnh hẳn. Trong lúc chờ con gắt ngủ và vật vã với ông bà, thì mình chuẩn bị cho bé ít hoa quả và đồ ăn vặt. Sau khi con dậy thì mình tránh đi và ông bà cho con ăn.

- Bé ăn xong thì mình mới xuống nhà chơi và ôm con. Trong quá trình đó con khát hay đói mình đều đưa nước và sữa bé lựa chọn. Tối khi con đi ngủ thì mình không tách con mà ngủ cùng bé và bà ngoại. Mình bôi dầu tràm lên ngực. Mỗi lúc con ngủ mà rúc vào thì mình thì sẽ cho con ti. Con bị cay và khóc thét lên.

Liên tục 2-3 đêm thì con quen, mỗi lần đòi ti mẹ mà thấy ngực mẹ bôi thuốc đen thì con đều nói "no no no".

- Sau 3 hôm thì con dần quen ông bà và không lệ thuộc mẹ nữa. Tầm 1 tuần thì con cai hẳn.

Sau khi cai sữa mẹ, con ăn uống tốt hơn. Bé nhà mình tăng cân từ 10,2kg lên 11kg sau 1 tháng cai sữa. Mình hi vọng chia sẻ của mình sẽ là động lực các mẹ đang có ý định cai sữa cho bé" - chị Hương Giang cho hay.