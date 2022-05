Bí mật thân hình đẹp chuẩn của phụ nữ Hàn Quốc

Tại sao cơ thể phụ nữ Hàn luôn đẹp và khỏe

Khi lướt qua các bộ phim, video ca nhạc, chương trình truyền hình của Hàn Quốc, chúng ta đều phát hiện ra những phụ nữ có cơ thể cân đối, gầy nhưng khỏe mạnh. Ngay cả khi bạn đi bộ qua các đường phố của Hàn Quốc, bạn sẽ khó nhìn thấy nhiều phụ nữ có cân nặng quá khổ. Thanh thiếu niên, trung niên hoặc những người lớn tuổi tại Hàn Quốc đều mang dáng vẻ rất phong độ và khỏe khắn. Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt có cơ thể cân đối, khiến người dân khắp thế giới phải tò mò và thắc mắc. Sau đây là một số bí kíp mà phụ nữ Hàn Quốc ăn, làm và cách tránh để không tăng cân.

1. Theo đuổi chế độ ăn uống cân bằng

Không giống như nhiều kế hoạch ăn kiêng yêu cầu cắt giảm một loại thực phẩm cụ thể, chế độ ăn kiêng của người Hàn Quốc ưu tiên sự cân bằng. Không có gì mà phụ nữ Hàn Quốc không ăn. Từ protein đến carbs đến chất béo, một chế độ ăn uống lành mạnh của Hàn Quốc bao gồm tất cả, nhưng ở dạng cân bằng. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn của người Hàn Quốc cũng rất đặc biệt. Họ tránh ăn quá nhiều và kết hợp hoạt động thể chất trong thói quen hàng ngày.

2. Rau là lương thực

Nếu bạn đã từng thưởng thức một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, đầu tiên bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều loại rau trên bàn. Người Hàn Quốc yêu thích các loại rau, đó là một trong những lý do chính giúp cho thân hình mảnh mai và khỏe mạnh. Do hầu hết các loại rau đều có chất xơ, lành mạnh và ít calo nên giúp giảm cân rất nhiều. Chất xơ trong rau tạo cảm giác no, giúp bạn không nạp quá nhiều các loại thực phẩm có lượng calo cao khác.

3. Ăn nhiều thực phẩm lên men (kim chi)

Trong các bữa ăn tại Hàn Quốc, có rất nhiều món ăn phụ, thường là một loạt các loại thực phẩm lên men. Những thực phẩm như vậy rất tốt cho đường ruột và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Các loại thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn hỗ trợ giảm cân.

4. Thức ăn tự chế biến được ưu tiên hơn thức ăn nhanh

Một trong những lý do chính đằng sau thân hình cân đối của phụ nữ Hàn Quốc là do thực phẩm mà họ lựa chọn. Không có gì tốt hơn thực phẩm tự làm khi bạn muốn giảm cân. Ăn thực phẩm chế biến, không lành mạnh, đặc biệt là thức ăn nhanh, không chỉ làm tăng cân mà còn có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính. Phụ nữ Hàn Quốc thường dùng bữa ở nhà hơn là ra ngoài. Nhận thức rõ về các loại thực phẩm tốt cho cơ thể, họ lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho phù hợp.

5. Ăn nhiều hải sản

Hải sản là một trong những thực phẩm chính ở Hàn Quốc. Ngoài các loại cá béo, rất tốt cho sức khỏe của bạn, rong biển là một thực phẩm phổ biến của Hàn Quốc. Giàu vitamin và khoáng chất, rong biển cũng có nhiều chất xơ, rất tốt cho tiêu hóa và giúp bạn no lâu hơn.

6. Tăng cường đi bộ - Có lối sống năng động

Hầu hết người Hàn Quốc thích đi bộ. Họ thích sử dụng đôi chân của mình hơn là sử dụng phương tiện công cộng. Duy trì lối sống năng động là điều giúp hầu hết phụ nữ Hàn Quốc luôn khỏe mạnh và giữ cân nặng ở mức ổn định. Hoạt động thể chất là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với việc giữ cơ thể cân đối và khỏe mạnh./.