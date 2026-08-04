Tạp chí Cosmopolitan vừa chính thức thả xích 6 phiên bản trang bìa rực rỡ sắc màu với nhân vật trung tâm là chủ nhân bản hit mùa hè Less Than A Lover: Jennie. Không dừng lại ở những khung hình thời trang sắc sảo, quyến rũ đến ngộp thở, Jennie đồng thời là khách mời mở màn cho Mùa 4 của show ngắn Blind Date. Buổi hẹn hò kéo dài 15 phút được dẫn dắt bởi chính Tổng biên tập tạp chí là Willa Bennett.

6 covers mới của Jennie trên tạp chí Cosmopolitan.

Jennie trên Cosmolitian với 6 concept màu sắc (Nguồn @cosmopolitan)

Trong không gian cởi mở bên những ly cocktail, Jennie xuất hiện với diện mạo first-date best chuẩn chỉnh và thoải mái chia sẻ những góc nhìn thời trang lẫn góc nhìn cá nhân đầy thú vị.

Một trong những chi tiết hài hước nhất được các fan chia sẻ lại sau buổi trò chuyện chính là quan điểm của Jennie khi được hỏi về "red flag" trong lần hẹn đầu tiên. Jennie không ngần ngại tiết lộ đó là khi đối phương... đi một đôi giày xấu.

Dưới góc nhìn của một IT Girl hàng đầu như Jennie, có lẽ đôi giày chính là chi tiết tố cáo rõ nhất sự chăm chút của nam giới, nên chỉ cần một lựa chọn thiếu tinh tế dưới chân cũng đủ trở thành điểm trừ to tướng. Nữ idol cũng chia sẻ trang bìa Cosmopolitan mà mình yêu thích nhất là số tháng 7/2011 của thần tượng Rihanna, mê tới mức Jennie xin phép mang luôn trang bìa ấy về nhà.

Bí mật của Jennie trong những buổi first date là âm thầm trừ điểm những đôi giày xấu.

Cũng trong buổi trò chuyện Blind Date, Jennie đã dành những lời tràn đầy tình cảm cho đại gia đình Chanel, nơi cô gắn bó nhiều năm với vai trò Đại sứ. Giữa không gian thảm đỏ đông đúc và áp lực truyền thông khổng lồ tại các tuần lễ thời trang cao cấp, Jennie cho biết việc bắt gặp người bạn thân thiết Lily-Rose Depp tại các show diễn Chanel giống như "a ray of sunshine" - một tia nắng ấm áp mang lại sự thả lỏng và nguồn năng lượng tích cực.

Khi được hỏi về định nghĩa một Cosmo Girl chính hiệu, Jennie đúc kết ngắn gọn bằng duy nhất một từ là Iconic. Tuyên ngôn ấy phản ánh chính xác vị thế của cô ở thời điểm hiện tại, một ngôi sao không chỉ mặc đẹp, mà luôn biến mọi trang phục khoác lên người thành xu hướng toàn cầu.

Cuộc trò chuyện diễn ra ngay trước thời điểm Jennie chuẩn bị sải bước trên thảm đỏ Met Gala trong chiếc váy Chanel đính 15.000 hạt sequin. Đi sâu vào bài phỏng vấn, Jennie mang đến những trải lòng chân thật về hành trình định hình phong cách cá nhân và góc nhìn về vóc dáng của chính mình.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng thời gian đầu, cô từng chịu nhiều áp lực và tự ti vì vóc dáng nhỏ bé, luôn cố gắng tìm cách ăn mặc sao cho "ăn gian" chiều cao. Tuy nhiên ở tuổi 30, Jennie đã học được cách yêu thương cơ thể, biết rõ điều gì phù hợp nhất với bản thân và cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cô khẳng định thời trang giờ đây đã là một phần bản thể của mình.

Sự tự tin và nét trưởng thành ấy tiếp tục được phô diễn trọn vẹn qua màn càn quét cả 6 phiên bản trang bìa Cosmopolitan lần này. Jennie liên tục biến hóa qua hàng loạt layout thời trang táo bạo. Nữ idol chinh phục các thiết kế đầm ôm sát quyến rũ từ Fleur du Mal, Vivienne Westwood, kết hợp cùng phụ kiện điểm nhấn từ Moschino, áo cape lông từ Adrienne Landau.

Thần thái sắc lẹm được bảo chứng qua các sáng tạo kim cương cao cấp từ Chanel High Jewelry, Lorraine Schwartz và tinh thần nổi loạn từ thời trang, trang sức của Chrome Hearts. Jennie trên 6 trang bìa mới lần này tiếp tục khẳng định vị thế thánh nữ bạo nhất BLACKPINK, một vẻ đẹp quyến rũ, hiện đại, phô diễn trọn vẹn tinh thần giải phóng hình thể nhưng vẫn giữ nguyên sự thượng lưu đắt giá.

Ảnh: Cosmopolitan