Bí kíp hồi sinh nhan sắc "lịm tim" tuổi 40 của bà mẹ 3 con Ốc Thanh Vân

Từ nữ MC đa tài đến vai diễn tái xuất sau 6 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Sau 6 năm nghỉ sinh em bé và chăm sóc cho mái ấm gia đình nhỏ của mình, Ốc Thanh Vân mới đây trở lại trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Lật mặt: 48H. Sự trưởng thành và chuyên nghiệp trong diễn xuất khiến khán giả nhận ra tài năng của Ốc Thanh Vân không hề mai một.

(MC Ốc Thanh Vân tái xuất màn ảnh nhỏ với nhan sắc trẻ trung)

Vẻ đẹp không mai một của nữ MC luôn là tâm điểm khi xuất hiện



Đặc biệt, nếu như bạn tình cờ bắt gặp một tấm ảnh của Ốc Thanh Vân cách đây 20 năm, chắc chắn bạn sẽ "hết hồn" trước vẻ ngoài hầu như không có gì quá khác biệt so với hiện tại của nữ MC đa tài này. Ngoại trừ vẻ trưởng thành và sự đằm thắm hình thành theo thời gian, nhan sắc Ốc Thanh Vân hầu như không có quá nhiều sự thay đổi so với những ngày đầu khi khán giả biết đến cô. Vẫn là gương mặt thon gọn, đôi mắt to và sáng cùng làn da căng mịn, nữ MC gần 40 tuổi vẫn có thể cân trọn các vai trò trên sân khấu và để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả.

(Vẻ đẹp vẹn nguyên qua năm tháng của nữ MC đa tài)

Bí quyết "lưu giữ" vẻ đẹp thanh xuân của mẹ 3 con - Ốc Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mc Ốc Thanh Vân từng chia sẻ: "Nhất dáng, nhì da, tam thanh, tứ sắc là 4 yếu tố đứng đầu khi xét về ngoại hình của một người phụ nữ. Vì vậy, làn da luôn được chị em dành khá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc. Tuy nhiên, rất nhiều người có quan niệm sai lầm do "ngộ độc" thông tin về làm đẹp chính là chỉ cần thực hiện nhiều bước skincare, hay sử dụng các sản phẩm dưỡng da tốt, ngoại nhập…chú trọng việc chăm sóc bên ngoài mà quên mất việc nuôi dưỡng từ bên trong"

(Sử dụng TPBVSK Hebora Collagen Enrich giúp làn da Ốc Thanh Vân trẻ khỏe từ bên trong)

Thay vì lạm dụng mỹ phẩm, Ốc Thanh Vân bắt đầu sử dụng nhiều phương pháp làm đẹp mang tính khoa học hơn. Một trong số đó là làm đẹp bằng đường uống, bổ sung dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Phương pháp này dưỡng da khỏe và là nền tảng giúp phát huy tác dụng của mỹ phẩm dưỡng da. Ốc Thanh Vân áp dụng phương pháp mỗi ngày uống 15ml collagen từ sản phẩm Hebora Collagen Enrich của Nhật Bản.

(TPBVSK Hebora Collagen Enrich – Bí quyết giữ gìn sắc đẹp, giữ lửa yêu thương của Ốc Thanh Vân)

TPBVSK Hebora Collagen Enrich - "Dưỡng chất vàng" trong làng làm đẹp

Đối với phụ nữ, từ 25 tuổi, lượng collagen bắt đầu suy giảm, mỗi năm da bị mất 1, 5% lượng collagen sẵn có do quá trình lão hóa và tác động của môi trường. Hiểu được căn cơ của vấn đề, nên việc lựa chọn sản phẩm để bổ sung collagen ngày càng phổ biến hơn đối với phái đẹp.

Được mệnh danh là sản phẩm an toàn, tiện lợi, tích hợp "2in1" vừa nâng cao sức khỏe là phương tiện chăm sóc sắc đẹp, vóc dáng ngay từ bên trong một cách hữu hiệu, bền vững. Được sản xuất tại Nhật Bản cùng nhiều chứng chỉ khoa học chứng minh TPBVSK Hebora Collagen chứa nhiều "dưỡng chất vàng" làm trợ thủ đắc lực cải thiện sắc tố da, chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ ngay từ bên trong.

(Sản phẩm tích hợp "2in1"cho đường nét hoàn thiện, nâng tầm sức khỏe)

"Collagen peptide" Nhờ hàm lượng 160.000mg được chiết xuất 100% từ cá biển sâu, cùng đặc tính nổi trội là xây dựng lá chắn chống lại quá trình oxy hóa, có tác dụng rất tốt trong việc kìm hãm tốc độ lão hóa của các tế bào da, cải thiện sức khỏe các mô biểu bì, giúp da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Như một chất keo kết nối các tế bào dưới da, yếu tố quyết định độ săn chắc, mịn màng của da.

"Vitamin C" chịu trách nhiệm xây dựng sức khỏe và nuôi dưỡng màng tế bào da để tăng độ đàn hồi cho da.

Đặc biệt, với "112 enzym củ quả" cho sắc đẹp của chị em phụ nữ, có chứa rất nhiều Vitamin và khoáng chất có thể chống oxy hóa, thạn chế những gốc tự do có trong cơ thể.

Hebora Collagen Enrich mang trọn thiên nhiên trong 1 sản phẩm nhờ sự tích hợp công nghệ từ Nhật Bản giúp giữ lại hàm lượng cao nhất của các thành phần "vàng". Vì vậy, khi được bổ sung thường xuyên ngày hàng ngày, Hebora Collagen Enrich giúp cả làn da và cơ thể đều được chăm sóc trọn vẹn, mang đến vẻ đẹp trong veo không tuổi, tràn sức sống.

(Thành phần vàng cho quyền năng rạng rỡ)

MC Ốc Thanh Vân nhắn nhủ: "Làm đẹp là cả một quá trình, chứ không phải là một khoảnh khắc nên chị em phải duy trì cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết, cùng với đó luôn giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, suy nghĩ tích cực cũng là một trong những bí quyết giữ gìn sắc đẹp rạng ngời - dẫn lối thành công"

