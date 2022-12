Bí kíp giúp nàng công sở dưỡng da khỏe đẹp từ trong ra ngoài để chuẩn bị đón Tết mà không lo tốn nhiều tiền

Tết đang đến rất gần và chắc hẳn nàng nào cũng muốn có một làn da đẹp để đón năm mới. Nếu vẫn chưa biết cần sắm sản phẩm dưỡng da gì thì các nàng cùng tham khảo những gợi ý ở dưới đây nhé! LazBeauty của Lazada đang mang đến loạt deal làm đẹp, dưỡng da đón Tết giá tốt cho các nàng công sở sau những ngày chạy deadline cuối năm đấy!



Các sản phẩm giúp dưỡng da đón Tết

Laneige Radian-C Cream

Nếu các nàng đang tìm kiếm kem dưỡng ẩm cho mùa lạnh thì chắc chắn không thể bỏ qua Laneige Radian-C Cream. Đây là loại kem dưỡng da vitamin có độ dưỡng ẩm cao với sự kết hợp Vitamin C và Vitamin E. Sản phẩm áp dụng công nghệ Radian-C Super Blend ™ thúc đẩy dưỡng chất để da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, nhanh chóng loại bỏ những mầm mống và đốm đen sạm màu trên da.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp dưỡng ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và giảm thiểu tổn thương từ ánh sáng xanh. Sử dụng Laneige Radian-C Cream sẽ giúp làn da của các nàng trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống. Các chị em đừng bỏ qua sản phẩm kem dưỡng da này nhé!

Serum Teana Super Peptides No Problem Intensive Care

Đối với không ít người, mụn là một nỗi ám ảnh với làn da. Nàng nào đang gặp các vấn đề liên quan đến da mụn thì có thể tìm hiểu serum Teana Super Peptides No Problem Intensive Care. Đây là sản phẩm giúp giảm sưng, đẩy và gom khô cồi mụn, ngừa mụn lên lại, đồng thời dưỡng ẩm, bảo vệ và củng cố làn da.

Trong lọ serum này có chưa capryloyl glycine giúp diệt khuẩn, trị mụn và cải thiện các triệu chứng viêm da. Bên cạnh đó, acid 3D hyaluronic trong sản phẩm giúp hỗ trợ việc cấp nước cho da và sepitonic M3 giúp cân bằng da, bảo vệ khỏi các gốc tự do, chống lão hóa. Sản phẩm serum dưỡng da này có kết cầu dạng lỏng như nước nên thẩm thấu rất nhanh và không mang đến cảm giác bết dính, nhờn rít.

MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Thời gian gần đây, kem chống nắng MartiDerm nhận được sự đón nhận của rất nhiều chị em. Sản phẩm kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream là dòng kem chống nắng phổ rộng giúp ngừa lão hóa, phòng chống thâm nám.

Sản phẩm có thể chống lại tia UVA, UVB, IR (hồng ngoại), HEV (ánh sáng xanh). Thành phần Proteoglycans, phức hợp Spectrum Complex, Hyaluronic Acid & Silicon Complex trong sản phẩm giúp giữ ẩm, phục hồi chức năng hàng rào bảo vệ da. Đây cũng là sản phẩm kem chống nắng có khả năng chống ánh sáng xanh, rất phù hợp với những nàng thường xuyên làm việc với máy tính, điện thoại. MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream là có kết cấu cream-to-powder mỏng nhẹ, thấm nhanh, thích hợp với mọi loại da.

Innerb Aqua Rich Double Up

Những ngày mùa đông ở miền Bắc thường khiến cho làn da trở nên khô ráp, thiếu nước, nhạy cảm và dễ kích ứng. Vì vậy, việc tăng cường cấp ẩm là rất cần thiết. Các nàng có thể bảo vệ làn da bằng cách sử dụng viên uống cấp nước Innerb Aqua Rich Double Up. Sản phẩm có thành phần Hyaluronic Acid dưỡng ẩm sâu nên mang đến cho các nàng làn da căng mọng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa collagen, elastin và ceramide giúp làm dịu da, thúc đẩy sản sinh collagen cho da, làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ hỗ trợ dưỡng ẩm làn da, bổ sung nước, tăng độ đàn hồi cho da, Innerb Aqua Rich Double Up còn bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

DHC Vitamin C

Vitamin C có vai trò rất quan trọng đối với làn da. Vitamin C đóng vai trò quan trọng như ngăn ngừa hình thành tế bào hắc tố Melanin, làm mờ các đốm sắc tố (thâm, nám, tàn nhang...), dưỡng da sáng mịn và đều màu hơn.

Sử dụng serum Vitamin C ngoài da thôi là chưa đủ, các nàng trên 30 tuổi cũng cần uống thêm Vitamin C để duy trì sự tươi trẻ của làn da. Viên uống Vitamin C DHC cung cấp hàm lượng Vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đồng thời nuôi dưỡng da sáng mịn, làm mờ vết thâm và thúc đẩy tăng sinh collagen, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da. Đừng bỏ qua viên uống Vitamin C để việc dưỡng da được hiệu quả hơn các nàng nhé!

Các nàng cùng tham khảo và lựa chọn được sản phẩm dưỡng da phù hợp với bản thân nhé!