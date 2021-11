Cuộc đời của Công nương Diana có thể tóm gọn trong ba từ: Đẹp và Buồn. Bà có nhan sắc, trí tuệ, danh vị cả triệu người thèm khát nhưng lại trói bản thân vào bi kịch chí mạng nhất: Sống chung chăn gối với người đàn ông chẳng hề yêu mình, thậm chí người ta chỉ tơ tưởng dai dẳng đến tình cũ.

Có điều không mấy ai biết, 15 năm hôn nhân của cố Công nương vốn đi đến đại cục bi thương được dự báo từ rất sớm. Và tất cả đều gói gọn trong sự lựa chọn đầy ngẫu hứng của bà trước sự kiện ngày 9 tháng 3 năm 1981.

Chiếc váy đính hôn mặc lại từ người đó...

Nhập gia tùy tục là lẽ tất nhiên, nhưng chắc chắn Công nương Diana không ngờ rằng cả trăm điều luật đang chực chờ giam hãm kể từ bước chân đầu tiên vào Hoàng gia Anh. Một trong những thử thách sơ khai đã được bà hé lộ trong cuộc phỏng vấn bí mật vào năm 1991, nhằm tạo tiền đề cho cuốn tiểu sử Diana: Her True Story về sau.

Theo đó, để chuẩn bị kỹ càng cho màn xuất hiện trước công chúng với tư cách nữ nhân vừa đính hôn với Thái tử Charles, Công nương Diana đã viện đến sự hỗ trợ từ 2 vợ chồng NTK David - Elizabeth Emanuel. Đây cũng chính là bộ đôi NTK đã thực hiện chiếc váy cưới đi vào lịch sử của cố Công nương.

"Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ra đời của một biểu tượng thời trang", vợ chồng NTK Emanuel hân hoan khi chiếc váy đen được Diana chọn làm món thời trang song hành cùng bà trong lễ đính hôn.

Trong lúc thử trang phục, bà chú ý đến một chiếc váy quây màu đen với những đường xếp diềm kiêu kỳ chạy từ phần cúp ngực đến dọc chiều dài thân váy. Thiết kế đầy phá cách trên nền chất liệu taffeta đã mê hoặc hoàn toàn Công nương Diana từ cái nhìn đầu tiên. Bất chấp món thời trang đã từng khoác lên một nữ nhân khác, cố Công nương nằng nặc muốn mặc nó đến đêm hội tại Goldsmiths Hall (London). Đây cũng là sự kiện đầu tiên mà bà cùng Thái tử Charles công khai sánh bước bên nhau kể từ khi thông tin đính hôn được phổ biến khắp toàn cầu.

NTK Elizabeth Emanuel từng thổ lộ cùng Vogue về sự lựa chọn này: "Bà ấy yêu nó từ cái nhìn đầu tiên, đến mức chẳng đoái hoài rằng nó từng được diện bởi ai khác. Tất cả đều quên bẵng liệu chiếc váy có thật sự phù hợp với sự kiện hay chăng. Ý nghĩ đọng lại trong đầu chúng tôi khi đó rất đơn giản: Bà ấy mặc nó thật đẹp!"

... Đẩy Công nương Diana vào chỉ trích của cả người nhà lẫn kẻ dưng

Ít ai biết chiếc váy đen này đã khiến Thái tử Charles chướng mắt với cố Công nương đến nhường nào. Diana từng hồi tưởng về ký ức kém vui này như sau: "Khi tôi vừa bước đến bên đấng phu quân tương lai, ngài ta liền thảng thốt: "Em không định mặc cái thứ này đấy chứ?". Tôi trả lời: "Tất nhiên em sẽ mặc". Thế là ngài ta gằn giọng: "Nhưng nó có màu đen! Chỉ khi khóc lóc tang thương mới mặc lên người cái màu này!"

Ở tuổi 19, Công nương Diana chỉ nghĩ một tác phẩm thời trang tuyệt đỉnh như thế xứng đáng được diện đến sự kiện trọng đại như lễ đính hôn. Tuy nhiên bà không hề biết chính sắc màu u ám từ nó đã khiến Hoàng gia Anh kinh sợ và xem như điềm gở. Chưa kể một giao thức khác cũng đã bị chiếc váy này phá hại tan tành.

Nét mặt của Thái tử Charles không hề vui tẹo nào. Trong khi đó, Công nương Diana phải nghĩ cách ứng biến với chiếc váy đính hôn.

Vốn không phải là sáng tạo độc bản nên kích cỡ chiếc váy lệch hoàn toàn với số đo của cố Công nương. Trong hồi ức của mình, Diana bật mí rằng thiết kế nhỏ hơn phom người của bà tận hai cỡ, đâm ra khuôn ngực có phần phồn thực bị đặt vào trạng thái nhăm nhe "nhảy xổ" khỏi chiếc váy. Chính chi tiết này xâm phạm nghiêm trọng giao thức trong ăn mặc của Hoàng gia Anh. Cơ bản là nó quá hở hang.

"Tôi từng nghĩ 19 tuổi như mình mà mặc cái váy này cũng OK. Điều hoàn toàn không ngờ là ngay khi đó, mọi người đã dán mắt vào tôi với tư cách một nữ nhân hoàng tộc", Công nương Diana giãi bày.

Mỹ miều là thế nhưng chiếc váy đen lại tiềm ẩn hiểm họa khó lường: phần cúp ngực quá bé, khiến vòng 1 của Công nương luôn ở trong tình thế bị chén ép và chực "nhảy xổ" ra ngoài.

Không chỉ bị Thái tử Charles khó dễ, ngay cả dân tình cũng phân luồng dư luận về chiếc váy đen của vị Công nương 19 tuổi. Phần đa chỉ trích Diana vì mới chân ướt chân ráo vào Hoàng gia mà đã chơi trội, thế nhưng cũng không ít người ủng hộ với quyết định táo bạo của bà và cho rằng đó là một bộ cánh hoàn hảo. Bá tước xứ Snowdon là một trong những người đó. Ông khen ngợi diện mạo của tân Công nương là "lộng lẫy", đồng thời trấn an Diana trước cơn hoảng loạn vì giao thức Hoàng gia.

Bất ngờ nhất là sự hiện diện khi đó của Công nương Monaco - Grace Kelly.

Trong lúc còn ngập ngụa bởi mớ lễ nghĩa nhì nhằng thì Diana đã xem những lời khuyên từ Công nương Grace Kelly như chiếc phao cứu sinh. "Công nương xứ Monaco khi đó đã 52 tuổi. Bà từng là trung tâm thị phi của toàn cầu vào thập niên 50s. Nhận thấy rõ bao khổ sở đang hằn lên diện mạo Diana, vị Công nương đáng kính đã đề nghị một buổi trò chuyện thân mật tại phòng riêng", nhà văn Craig Brown đã đề cập đến cuộc gặp này trong cuốn Hello Goodbye Hello: Circle of 101 Remarkable Meetings.

"Diana thổ lộ với Grace rằng có lẽ chiếc váy đen là sự lựa chọn sai lầm. Trải nghiệm của Diana vào cái đêm ngày 9 tháng 3 năm 1981 khiến bà kinh sợ khi nghĩ từ nay sẽ có hàng trăm người săm soi mình trong mỗi khoảnh khắc. Đó là một viễn cảnh khiếp hãi khi cuộc sống không còn chút riêng tư. Diana tự hỏi bà nên làm gì, và rồi bật khóc. Để bảo vệ bà khỏi những vụn vỡ, Công nương Monaco đã trao một cái ôm dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai Diana và an ủi: "Đừng lo mà, cưng. Em sẽ thấy mọi thứ càng tồi tệ hơn khi bản thân chao đảo". Sau đó cả hai dắt díu nhau trở lại đám đông, tiếp tục vào vai những nữ nhân lịch sử bị cả nhân loại đánh giá."

Công nương Grace Kelly đã cố gắng cảnh báo Diana năm 19 tuổi về những sóng gió Hoàng gia, không quên an ủi bà về chiếc váy đen gây tranh cãi.

Vô tình tái hiện hình ảnh nữ nhân nổi loạn nhất Hoàng gia Anh

Không chỉ mang sắc màu tang thương và gợi cảm quá đà, chiếc váy đen của Công nương Diana còn khiến Hoàng gia kinh ngạc vì nó đã hồi sinh khoảnh khắc thời trang của em gái Nữ hoàng Anh.

Đó chính là Công chúa Margaret - cũng là Bá tước phu nhân xứ Snowdon, người phụ nữ mệnh danh là gái hư của Hoàng gia, vốn nổi tiếng với thái độ chán ghét các quy tắc nội cung và công khai phá bỏ chúng. Bà xinh đẹp, rất chịu chơi khoản váy áo đặc biệt sính các thiết kế Dior.

Bên cạnh đó, vị công chúa này cũng đi ngược hoàn toàn với hình mẫu của người chị - tức Nữ hoàng Elizabeth II đang tại vị. Nếu Nữ hoàng ăn diện mực thước và tiết kiệm bao nhiêu thì bà lại ưa lối phục sức phóng khoáng, gợi cảm, chẳng ngán diện váy áo khoét ngực sâu phô trương cả "tòa thiên nhiên" đầy đặn. Bà còn là nữ nhân ăn chơi khét tiếng, từng tiệc tùng thâu đêm với danh ca Mick Jagger trong những năm 70s.

Mọi chi tiết trên bộ cánh đính hôn của Diana đều trùng hợp với hình ảnh kinh điển của Công chúa Margaret - em gái Nữ hoàng Anh.

Xem ra màn chào sân với tư cách cô dâu Hoàng gia của Diana đã khiến Nữ Hoàng nhận ra những rắc rối bà từng trải nghiệm ở chính cô em gái. Có điều dù gì Margaret Rose cũng là máu mủ ruột thịt, còn Diana Frances Spencer chỉ là một thường dân dẫu có xuất thân quý tộc. Chắc hẳn vì điều này nên 15 năm sau đó, Công nương Diana ngày càng bị kiềm tỏa chặt chẽ hơn bởi các quy định hà khắc.

Về phần mình, quả tình Bá tước phu nhân xứ Snowdon rất hứng thú với cô cháu dâu. Bà là nhân vật hiếm hoi chào đón Diana một cách niềm nở, coi cháu dâu như làn gió mới đến với chốn ngục tù nguy nga. Chưa kể phong cách thời trang cả hai cũng có kha khá tương đồng.

Khi Nữ hoàng tỏ ra thất vọng với Công nương Diana thì chính Công chúa Margaret đã đóng vai trò cầu nối, thuyết phục chị em cho cháu dâu một cơ hội.

Có điều mối quan hệ này êm đẹp cũng chẳng được bao lâu. Những lời bộc bạch về hôn nhân rạn vỡ của Công nương Diana trong cuộc phỏng vấn truyền hình vào năm 1995 đã khiến em gái Nữ hoàng tức giận, gọi bà là kẻ phản bội. Những người thân tín của Margaret còn khẳng định nếu vị Công nương yểu mệnh còn sống được 30 năm nữa thì Bá tước phu nhân xứ Snowdon cũng coi bà như chết rồi.

Từ yêu mến, Margaret căm thù cháu dâu mình đến mức vào tang lễ của Diana - khi mọi thành viên hoàng gia đều cúi đầu để thành kính phân ưu thì riêng mình bà vẫn ngẩng cao ngạo nghễ. Chính vì hành động này mà vị Bá tước phu nhân này được nhận định là thành viên chán ghét cố Công nương nhất, vượt cả Thái tử Charles và Nữ hoàng Anh.

Số phận hiện tại của chiếc váy "ám quẻ"

Giống như mọi di vật khác của các danh nhân quá cố, chiếc váy đen của Công nương Diana cũng trở thành món hời đối với các cuộc đấu giá. Vào năm 2010, nó đã được bán với giá 276.000 USD - tức hơn 6,2 tỷ đồng.

Mức giá cuối cùng đã vượt qua kỳ vọng của nhà cái, khi họ chỉ mong bán được với con số nằm trong khoảng 40 tới 70 ngàn USD. Trước đó, chiếc váy được cặp vợ chồng NTK Emanuel bán cho một bảo tàng ở Chile.

Mấy ai ngờ chiếc váy đen này đã góp mặt trong chương mở đầu cuộc đời bi thương của Công nương Diana.

Chiếc váy đen đã trở thành một phần của lịch sử. Dù mang vẻ đẹp vượt thời gian nhưng không thể phủ nhận rằng nó chính là yếu tố quan trọng nhất trong chương mở đầu cuộc đời bi thương của Công nương Diana. Nó cũng cho thấy có thờ có thiêng, có kiêng có lành là không sai. Màu đen dù kinh điển ra sao cũng khó chen chân vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái, nếu không e rằng hậu quả thật khó lường...

Nguồn: Insider, Marie Claire, Reuter, Cheatsheet