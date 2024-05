Bị cư dân mạng trêu chọc giới tính, con trai Lý Hải chỉ nhẹ nhàng đáp lại 1 câu, nhìn biểu cảm ai cũng thương

Là con trai đầu của Lý Hải và cũng là một trong số diễn viên nhí tham gia Lật Mặt 7, cậu bé Rio gần đây có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng. Rio được khen có ngoại hình tài tử, đẹp trai, thừa hưởng cả nét đẹp của bố lẫn mẹ. Cậu bé có giọng nói khá nhẹ nhàng, có fan còn nhận xét trông Rio lãng tử như trai Hàn Quốc.

Trong một vài lần xuất hiện cùng bố mẹ, Rio tự tin, thoải mái giao lưu với khán giả, cậu bé cũng tự chọn kiểu tóc cho riêng mình, có style nhẹ nhàng, thân thiện với mọi người. Thế nhưng, cũng từ đây, nhiều bình luận "kém duyên" đã khiến cho Rio cảm thấy không thoải mái.

Bị cư dân mạng trêu chọc giới tính

Cụ thể, một số người bình luận: "Tím rồi", "Nhìn là biết tím liền", "Thế kia không tím hơi phí"... Đáp lại, cậu bé chỉ nhẹ nhàng thanh minh: "Con không phải tím ạ, cô chú anh chị đừng nói con vậy ạ". Cậu bé trả lời câu hỏi trong trạng thái gục mặt xuống, không mấy vui vẻ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn, vâng dạ.

Cậu bé sinh năm 2011 này có nước da trắng, ngoan ngoãn, nói chuyện có hơi nhẹ nhàng dẫn đến nhiều người hiểu lầm. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra bất bình, cho rằng nói vậy với một đứa trẻ là điều không nên, không thể đem giới tính của một đứa bé ra trêu trọc được.

Những bình luận bênh vực Rio của khán giả.

Đến nay, Lý Hải - Minh Hà đã có hơn 10 năm bên nhau. Cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được mọi người ngưỡng mộ. Lý Hải và Minh Hà có được 4 nhóc tỳ lần lượt là: Rio (13 tuổi), Cherry (11 tuổi), Sunny (8 tuổi) và Mio (6 tuổi). Trong 4 người con, cậu cả Rio nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ngay từ nhỏ, Rio khiến nhiều người nể phục với khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình. Được biết, cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì con trai Lý Hải có trình độ giao tiếp cơ bản. Còn đối với tiếng Anh, cả Rio và 3 nhóc tỳ còn lại đều rất tự tin vì được bố mẹ cho theo học từ lúc 5 tuổi.

Không chỉ có năng khiếu về học ngôn ngữ, nhóc tỳ nhà Lý Hải còn viết chữ rất đẹp, tựa như in. Để rèn được nét chữ đẹp như in đều là do Rio tự luyện tập, không qua trường lớp đào tạo nào. "Từ lớp 1, Rio ước mơ được ở lại trễ giờ để học viết chữ đẹp, nhưng vì hoàn cảnh, cuối giờ học phải đi đón em nên không làm được. Vậy mà tới ngày lớp 3 hôm nay, anh 2 Rio làm ba mẹ, ông bà, thầy cô giật cả mình vì không biết tự luyện hồi nào. Rio đã được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp mà không cần trải qua lớp học nào hết. Có công mài sắt có ngày nên kim", Minh Hà từng chia sẻ.

Các con của Lý Hải đều được giáo dục rất cẩn thận, gia đình sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng các bé vẫn học trường công, học cách sống giản dị, tự lập từ sớm. Chính vì vậy, các con đều được nhận xét là rất ngoan ngoãn, không vòi vĩnh và luôn yêu thương ba mẹ, anh chị em của mình. Có được những người con như vậy, hẳn Lý Hải và Minh Hà đều cảm thấy rất hạnh phúc.