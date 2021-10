‘’Best of Mine’’ - Made by MiaLala - Dẫn đầu xu thế tiêu dùng đồ lót mới

Với hơn 7 năm kinh nghiệm kinh doanh và phân phối các sản phẩm đồ lót, đồ ngủ cao cấp dành cho phụ nữ Việt, MiaLala luôn tự tin với vị thế dẫn đầu, luôn cập nhập mẫu mã, kiểu dáng và xu hướng tiêu dùng đồ lót thịnh hành.



Những chiếc áo lót không viền, không đường may, độ thấm hút nhanh và siêu bền sản xuất bởi công nghệ ép nhiệt chất lượng cao được nghiên cứu dành riêng cho dòng sản phẩm áo lót su đúc. Nắm bắt được xu thế và hiểu được thế mạnh của mình, MiaLala cho ra đời BST áo lót su đúc ép nhiệt chất lượng cao Made by MiaLala mang tên ‘’Best of Mine’’.

BST ‘’Best of Mine’’ được lấy cảm hứng từ một người phụ nữ hiện đại, mang vẻ đẹp tự tin, tích cực và luôn nổi bật trong mắt của những người xung quanh. Sản phẩm chủ đạo trong BST lần này của MiaLala là các dòng áo su đúc được sản xuất với công nghệ ép nhiệt chất lượng cao, không đường viền với chất liệu cao su cao cấp đạt độ thấm hút tốt, tạo sự thoải mái tối đa cho khách hàng khi sử dụng. Ngoài ra với thiết kế ôm form ‘’slim fit’’ thì chỉ cần lựa chọn áo đúng size ngực thì dù bạn có cup ngực nào thì các dòng sản phẩm áo lót su đúc Made by MiaLala đều ôm form, nâng đẩy và tạo nên một khuôn ngực cực kỳ quyến rũ.

Màu sắc trung tính, thiết kế đơn giản basic phù hợp với mọi loại trang phục, MiaLala tin rằng đây sẽ là những sản phẩm ‘must-have’ trong tủ đồ của bất kỳ chị em nào.

Ngoài các sản phẩm áo lót su đúc, trong BST ‘’Best of Mine’’ lần này còn mang đến những thiết kế áo lót ren không gọng vừa có tính ứng dụng cao, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ tốt.

Hay những mẫu áo lót quây ren không gọng 2in1 với khả năng Mix&Match "đáng gờm" tôn lên vẻ quyến rũ tự tin của các chị em phụ nữ.

MiaLala - Hệ thống siêu thị Đồ lót, đồ ngủ đa dạng sản phẩm với 7 năm kinh nghiệm cùng 10 chi nhánh với diện tích từ 100m2 trở lên, phân phối hơn 10,000 các sản phẩm nội y, đồ ngủ cao cấp cho chị em phụ nữ.

Với tầm nhìn trở thành hệ thống Siêu Thị Đồ lót, đồ ngủ lớn trên cả nước với 100 chi nhánh vào năm 2025, MiaLala cố gắng không ngừng phát triển, mở rộng quy mô, hoàn thiện mỗi ngày để hoàn thành sứ mệnh lan tỏa hạnh phúc bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng đồ lót, đồ ngủ của Phụ nữ Việt.

