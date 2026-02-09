Bệnh Kawasaki ở trẻ em - đừng chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài

Thời gian gần đây, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp nhận nhiều trẻ được chẩn đoán mắc bệnh Kawasaki, khiến không ít phụ huynh lo lắng. Đây là bệnh viêm mạch máu toàn thân, đặc biệt ảnh hưởng đến động mạch vành nuôi tim, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bệnh không phải truyền nhiễm nhưng có thể gây biến chứng tim nghiêm trọng nếu không điều trị kịp thời. Tin vui là phần lớn trẻ hồi phục tốt nếu được phát hiện và điều trị trong 10 ngày đầu kể từ khi khởi sốt.

Dấu hiệu cha mẹ cần đặc biệt lưu ý

Trẻ mắc Kawasaki thường có các biểu hiện điển hình sau:

- Sốt cao liên tục từ 5 ngày trở lên, ít đáp ứng thuốc hạ sốt

- Mắt đỏ hai bên nhưng không có ghèn mủ

- Môi đỏ khô nứt, lưỡi đỏ như dâu tây

- Phát ban đa dạng ở thân mình và tay chân

- Bàn tay, bàn chân sưng đỏ; sau đó có thể bong da đầu ngón

- Sưng hạch cổ, thường một bên, kích thước từ 1,5 cm trở lên

- Trẻ mệt nhiều, quấy khóc bất thường

Không phải trẻ nào cũng có đầy đủ tất cả dấu hiệu cùng lúc, vì vậy việc theo dõi sát diễn tiến sốt là rất quan trọng.

Nhóm trẻ có nguy cơ cao

- Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 6 tháng tuổi

- Bé trai

- Trẻ gốc Á

Biến chứng nguy hiểm nhất là tổn thương tim

Kawasaki có thể gây giãn hoặc phình động mạch vành, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch. Một số trường hợp nặng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim sớm ở trẻ nhỏ nếu không được theo dõi và điều trị chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, sốt cao kéo dài không nên chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường. Khi trẻ sốt trên 5 ngày hoặc kèm các dấu hiệu nghi ngờ kể trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm chính là chìa khóa bảo vệ trái tim khỏe mạnh cho trẻ sau này.