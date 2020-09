BEESHOP – Tiên phong trong mọi thiết kế

Phong cách thời trang theo sở thích

Với những bé gái thích điệu đà yêu thích phong cách dịu dàng thì các mẹ không quá khó khăn để tìm những mẫu váy đầm theo kiểu công chúa.

Đó là các bộ áo quần đẹp cho bé gái có phong cách dịu dàng được thiết kế rất đa dạng, nhiều màu sắc. Những mẫu đầm này được may bằng vải cotton, voan mỏng giúp các bé được thoáng mát và dễ chịu.

Với những cô bé có phong cách cá tính thường thích sự nổi bật khác biệt so với mọi người. Mẹ nên chọn có những thiết kế đậm chất "tom boy", quần áo kẻ sọc, áo tua rua, áo thun sọc hay quần jean lửng thời trang,…

Phong cách thời trang theo dáng người

Với những bé gái gầy, bố mẹ nên tránh sử dụng màu tối như đen, nâu, xám,…thay vào đó là những màu tươi sáng như hồng, vàng, cam, đỏ, trắng…. hay những tông màu pastel cũng rất tuyệt vời. Lựa chọn này giúp các bé có thể "ăn gian" thêm một chút cân nặng và nhìn có vẻ mập mạp hơn thực tế.

Để che khuyết điểm hơi "thiếu cân" của bé, chọn họa tiết to bản hoặc sọc ngang để bé nhìn năng động, khỏe mạnh hơn. Ưu tiên trang phục nhiều bèo nhún, không ôm sát người, ngoài ra có thể thêm những phụ kiện như thắt lưng to bản, những bông hoa, những chiếc nơ to trang trí trên trang phục để thu hút sự chú ý của người nhìn.

Một số trang phục phù hợp với bé gái dáng gầy có thể kể tới như áo thun, sơ mi, áo khoác, quần thụng, chân váy, váy liền,…Ngoài ra bạn cũng có thể chọn váy suông, váy xếp ly, váy nhiều tầng cũng là những item tuyệt vời cho bé gầy của bạn.

Ngược lại, có những bé gái tròn trịa, khi chọn quần áo cho các bé này, cần phải đảm bảo kích cỡ đúng size, không gây khó khăn trong hoạt động vui chơi. Các bé tròn trịa thường dễ đổ mồ hôi, chất liệu vải cũng phải thấm hút mồ hôi tốt, mềm mại, không làm ẩm ướt dễ gây dị ứng da, nhất là vào mùa hè. Đáp ứng được hai yêu cầu trên sẽ bảo vệ được sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt hằng ngày của bé được thoải mái.

Màu sắc cũng nên thiên về tông màu tối hơn như đen, xám, xanh than,… nhưng phải cẩn trọng để tránh bé nhìn "dừ" hơn tuổi. Chọn những mẫu váy có chi tiết tươi sáng để bé vẫn yêu thích bộ quần áo đó.

Nhiều các bậc cha mẹ đang phân vân không biết nên đã mua sắm cho con những bộ đồ nào cho phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, sở thích. BEESHOP chính là sự lựa chọn đúng đắn bởi đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ giúp bố mẹ giải quyết những băn khoăn đó.

BEESHOP hiểu được những khó khăn của cha mẹ khi chọn lựa quần áo cho con nên đã cho ra đời dòng sản phẩm được xem là bí quyết thời trang cho từng bé. Tùy từng phong cách, BEESHOP đều có những mẫu quần áo riêng để mẹ và bé tha hồ lựa chọn.

Khách hàng tới BEESHOP có nhiều cơ hội để chọn lựa về chất liệu, giá cả, kích thước và quan trọng hơn nữa là cho con mặc thật đẹp, thật phong cách.

Với hơn 3 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang trẻ em, BEESHOP đã giúp hàng triệu trẻ em định hình phong cách thời trang. Hiện BEESHOP đang cung cấp nhiều mẫu quần áo, váy đầm với nhiều phong cách khác nhau phục vụ các bé và các bậc phụ huynh.

Liên hệ để đặt hàng và nhận thông tin chi tiết:

BEESHOP - CHUYÊN THỜI TRANG TRẺ EM

Fanpage: https://www.facebook.com/beeshop102/

Hotline: 0984.688.208 / 0988.486.899

Địa chỉ: Số 35, Ngõ 191 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội