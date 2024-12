Bé trai có hành động bất thường với bạn đang ngủ trưa, cô giáo vùng dậy rồi vội vàng làm ngay 1 việc

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh bên trong lớp mầm non ghi lại tình huống dở khóc dở cười xảy ra vào giờ ngủ trưa của các bé khiến nhiều người xôn xao.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi gần 10 học sinh đang nằm trên chiếc giường đơn để ngủ trưa thì một bé trai bất ngờ lật chăn vùng dậy.

Thấy vậy, cô giáo đang ngồi xem điện thoại cũng ngước lên để quan sát hành động của con. Thấy bé trai đi về phía các bạn đang ngủ, cô giáo cũng đã lên tiếng nhắc nhở. Dù đã khựng lại khoảng 2 giây nhưng sau đó, em bé này vẫn tiếp tục đi về phía giường một bạn đang nằm đầu dãy.

Có thể do chưa kịp tỉnh ngủ, nên bé trai đã có ý định đi vệ sinh ngay trong lớp, đúng chỗ có bạn đang nằm ngủ.

Thấy hành động bất ngờ của học trò, cô giáo đã vội vàng vùng dậy, kịp thời dắt bé trai ra khỏi lớp để đi vệ sinh.

Ảnh cắt từ clip

Dù chưa biết sự việc xảy ra trong lớp mầm non của trường nào nhưng loạt hành động bất ngờ của bạn nhỏ khiến nhiều người không khỏi dở khóc dở cười, may mắn cô giáo đã phản ứng nhanh để ngăn cản sự cố xảy ra. Đoạn clip sau khi được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bật cười và cũng phần nào thông cảm cho bé trai có lẽ do còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nên mới có hành động như vậy.

"May cô giáo phản ứng nhanh chứ không đúng là không biết giải thích với phụ huỵnh bé kia làm sao nữa. Ngủ có 1 giấc trưa thôi mà cả người lại ướt sũng như vừa mưa rào", một tài khoản có tên D.P chia sẻ.

"Con mình thỉnh thoảng mơ ngủ cũng vậy, đang ngủ mà vùng dậy tụt xuống giường rồi chạy ra giỏ quần áo ở góc nhà đi vệ sinh nhẹ rồi lại trèo lên ngủ tiếp. Mãi sau bố mẹ mới phát hiện ra mà chàng ta còn tỉnh bơ tỏ ra vô tội", một vị phụ huỳnh chia sẻ lại tình huống bản thân từng gặp phải.