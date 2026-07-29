Bệnh viện Ang Thong (tỉnh Ang Thong, Thái Lan) đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc sau vụ bé trai sơ sinh 5 ngày tuổi tử vong, đồng thời xác nhận nhân viên từng tổ chức ăn uống trong khu vực phòng hồi sức tích cực (ICU) dành cho trẻ sơ sinh, chỉ được ngăn cách với khu điều trị bằng một tấm rèm nhựa trong suốt. Bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, cha mẹ của bé trai đã tìm đến Quỹ Puveen Foundation để cầu cứu. Gia đình cho biết trong thời gian con điều trị tại bệnh viện, họ phát hiện bệnh viện tổ chức một bữa ăn với khoảng 5 bàn ngay bên trong khu ICU dành cho trẻ sơ sinh.

Theo phản ánh của gia đình, tại thời điểm đó có khoảng 5 trẻ sơ sinh đang được điều trị trong phòng, trong đó có con trai của họ. Bé sinh non, mắc tình trạng tăng áp động mạch phổi và đang được chăm sóc trong lồng ấp. Trước đó, các bác sĩ thông báo tình trạng của bé đã ổn định.

Gia đình cũng cho biết khu vực tổ chức ăn uống chỉ cách nơi đặt các lồng ấp bằng một tấm rèm nhựa trong suốt. Họ còn nhìn thấy nhân viên phục vụ đồ ăn không đeo khẩu trang khi di chuyển vào khu vực này. Đến ngày hôm sau, bé trai bất ngờ qua đời, khiến cha mẹ nghi ngờ có mối liên hệ giữa bữa tiệc và cái chết của con nên đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ảnh: Thairath

Ngày 24/7, Giám đốc Bệnh viện Ang Thong, bác sĩ Parichat Tirawat, cùng đại diện bệnh viện đã đăng tải đoạn video chính thức về vụ việc. Trong thông điệp, bà gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em bé.

Đại diện bệnh viện cho biết đã tiếp nhận các phản ánh của người nhà liên quan đến cái chết của trẻ sơ sinh cũng như việc tổ chức ăn uống trong khu ICU. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các nhân viên bệnh viện đã dùng bữa trưa tại khu vực liền kề với nơi điều trị bệnh nhân, chỉ được ngăn cách bằng một tấm rèm nhựa trong suốt.

Tuy nhiên, bệnh viện thừa nhận việc tổ chức ăn uống quá gần khu vực chăm sóc bệnh nhân là "không phù hợp" và cần phải rà soát lại các hoạt động cũng như quy trình làm việc của nhân viên.

Ngay sau đó, bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp, gồm thành lập hội đồng điều tra, rà soát toàn bộ quy trình điều trị nhằm bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn, kiểm tra quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, tham vấn các chuyên gia liên quan để đánh giá vụ việc, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhi và lắng nghe các ý kiến phản hồi.

Bệnh viện khẳng định sẽ tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời xem xét lại các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm củng cố niềm tin của người bệnh và công chúng. Các thông tin mới sẽ được công bố khi quá trình điều tra có kết quả.

Trong khi đó, ông Tawichok Rojanaramkul, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ang Thong, cho biết cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo ban đầu từ Bệnh viện Ang Thong và sẽ tiến hành các bước xác minh cần thiết để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn điều trị cũng như xem xét trách nhiệm của các nhân viên liên quan.

Đến nay, chưa có kết luận chính thức cho thấy việc nhân viên ăn uống trong khu ICU là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé sơ sinh. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.