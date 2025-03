Một bé trai 4 tuổi ở Sơn Tây, Trung Quốc đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 150cm ruột non sau khi thực hiện một hành động sai lầm ngay sau bữa ăn. Sự việc đã làm dấy lên lo ngại về thói quen vận động của trẻ em sau khi ăn no.

Nhảy nhót sau bữa ăn, bé trai nhập viện cấp cứu

Theo thông tin từ bệnh viện địa phương, một bé trai sau khi ăn tối đã leo lên giường, xếp chăn thành một ụ cao và liên tục nhảy xuống đất. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bé bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và rơi vào trạng thái mê man.

Ảnh minh họa.

Gia đình hoảng hốt đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một khe hở bất thường ở mạc treo ruột – bộ phận giữ ruột non cố định. Do vận động mạnh sau khi ăn, ruột non bị đẩy vào khe hở này và xoắn lại, gây tắc nghẽn và hoại tử.

Hậu quả nghiêm trọng khiến 150cm ruột non đã chuyển sang màu đen và phải cắt bỏ hoàn toàn. Nếu bé không được đưa đến bệnh viện kịp thời, biến chứng nhiễm trùng ổ bụng có thể đe dọa tính mạng.

Chuyên gia cảnh báo: Không để trẻ vận động mạnh ngay sau khi ăn

Theo các chuyên gia y tế, vận động mạnh sau bữa ăn có thể gây ra nhiều rủi ro đối với hệ tiêu hóa của trẻ, bao gồm:

Việc vận động mạnh ngay sau khi ăn có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Một trong những nguy cơ lớn nhất là tắc ruột và hoại tử ruột. Khi ruột bị xoắn hoặc mắc kẹt do áp lực từ hoạt động thể chất, máu không thể lưu thông, dẫn đến tình trạng hoại tử và có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ.

Không nên chạy nhảy sau khi ăn no.

Ngoài ra, rối loạn tiêu hóa cũng là một vấn đề thường gặp. Sau khi ăn, dạ dày cần tập trung máu để tiêu hóa thức ăn. Nếu vận động mạnh, lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa sẽ giảm, gây ra cảm giác đầy bụng, khó tiêu và đau dạ dày.

Cuối cùng, trào ngược dạ dày – thực quản cũng là một hệ quả không thể xem nhẹ. Việc chạy nhảy ngay sau bữa ăn có thể khiến thức ăn bị đẩy ngược lên thực quản, dẫn đến nôn mửa và tổn thương niêm mạc dạ dày. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, mọi người nên tránh vận động mạnh ngay sau khi ăn.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ em nên nghỉ ngơi ít nhất từ 30 đến 60 phút sau khi ăn trước khi tham gia các hoạt động vận động mạnh. Nếu trẻ muốn hoạt động ngay sau bữa ăn, các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ đi bộ nhẹ nhàng. Đặc biệt, không nên để trẻ nằm ngay sau khi ăn để tránh nguy cơ trào ngược dạ dày.

Ngoài vận động mạnh, 3 thói quen khác cũng cần tránh sau bữa ăn:

- Không nên ngủ ngay sau khi ăn: Ngủ ngay sau khi ăn có thể gây trào ngược dạ dày, đầy bụng và khó tiêu. Tốt nhất nên đợi ít nhất 1-2 giờ sau bữa ăn trước khi nằm nghỉ.

- Không nên tắm ngay sau khi ăn: Tắm ngay sau bữa ăn khiến máu dồn về da nhiều hơn, làm giảm lưu lượng máu đến dạ dày, cản trở tiêu hóa. Nên chờ ít nhất 1-2 giờ sau ăn rồi mới tắm.

- Không nên uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn: Uống quá nhiều nước ngay sau bữa ăn có thể làm loãng dịch tiêu hóa, cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Nên uống nước trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn ít nhất 30 phút.

Cha mẹ c nhắc nhở trẻ về thói quen ăn uống và sinh hoạt đúng cách. Không chạy nhảy ngay sau khi ăn để tránh tắc ruột và rối loạn tiêu hóa. Hướng dẫn trẻ hình thành thói quen nghỉ ngơi hợp lý sau bữa ăn. Quan sát trẻ, nếu có dấu hiệu đau bụng dữ dội sau bữa ăn, cần đưa đến bệnh viện ngay.