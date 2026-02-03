Bé Lisa xinh yêu quá đi, làm 1 hành động cũng khiến netizen giục Khánh Thi - Phan Hiển đẻ thêm, "ngưng thì uổng lắm"
Lisa xinh yêu như thiên thần thế này, ai mà không cưng cho được.
Từ khi chào đời, bé Lisa - út cưng nhà Khánh Thi và Phan Hiển - đã hot rần rần MXH bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu. Và mới đây, cô bé chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong video của gia đình, đứng chống nạnh cũng đủ khiến netizen "rụng tim". Đoạn clip tưởng chừng rất đời thường của Khánh Thi - Phan Hiển và các con nhanh chóng thu hút lượt tương tác cao cùng loạt bình luận xuýt xoa hết lời,
Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Lisa xuất hiện với tạo hình xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đúng chuẩn "bản sao đáng yêu" của mẹ Khánh Thi. Khi cùng bố mẹ và anh chị dự dạ tiệc cuối năm, cô bé tạo dáng chống nạnh vô tư, hồn nhiên, thậm chí còn nhún nhảy nhẹ nhàng, lắc lư theo nhịp. Chính sự "không diễn mà vẫn cuốn" ấy khiến dân mạng không khỏi bật cười thích thú. Khoảnh khắc khác, trong video mặc áo dài chuẩn bị đón tết, Lisa lí lắc cầm dùi gõ trống với gương mặt ngây thơ như búp bê khiến ai cũng muốn cưng chiều.
Nhiều netizen nhận xét, điều khiến Lisa gây thiện cảm không chỉ là ngoại hình xinh xắn mà còn nằm ở thần thái rất riêng: dạn dĩ, tự tin, đúng chất con nhà nghệ thuật. Chỉ một hành động nhỏ, một biểu cảm thoáng qua cũng đủ thấy năng lượng tích cực lan toả rõ rệt. Ngoài Lisa, hai nhóc tỳ Kubi và Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng được khen visual cực phẩm, là hot kid của showbiz Việt.
Phần bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng trở thành "đại hội khen con": "Gen nhà này đúng là đỉnh của chóp", "Lisa đúng kiểu nhìn là muốn bế liền", thậm chí có cư dân mạng còn để lại câu nói gây bão: "Chị đẻ 10 nhóc cũng được, ngưng thì uổng gen quá". Câu nói đùa vừa vui vừa đủ thấy độ yêu mến mà mọi người dành cho gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lớn đến mức nào.
Thực tế, Lisa từ lâu đã là gương mặt nhí quen thuộc với cộng đồng mạng. Là con gái của cặp đôi vàng dancesport Việt Nam, cô bé sớm nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu thích lại chính là cách Khánh Thi – Phan Hiển để con phát triển rất tự nhiên, không ép buộc, không phô trương. Lisa xuất hiện lúc nào cũng đúng chất trẻ con: vui thì cười, thích thì nhún nhảy, chẳng cần gồng mình theo bất kỳ khuôn mẫu nào.
Có thể nói, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để thấy Lisa đang lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, sự tự do và năng lượng tích cực từ gia đình. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên sức hút rất riêng cho cô bé - dễ thương một cách rất thật, rất đời.
Chẳng trách netizen cứ mỗi lần Lisa xuất hiện là lại đồng loạt "xin vía" rồi tranh thủ trêu vui Khánh Thi: nghỉ sinh là… uổng lắm đó nha!