Bé Lisa xinh yêu quá đi, làm 1 hành động cũng khiến netizen giục Khánh Thi - Phan Hiển đẻ thêm, "ngưng thì uổng lắm"

Từ khi chào đời, bé Lisa - út cưng nhà Khánh Thi và Phan Hiển - đã hot rần rần MXH bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu. Và mới đây, cô bé chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong video của gia đình, đứng chống nạnh cũng đủ khiến netizen "rụng tim". Đoạn clip tưởng chừng rất đời thường của Khánh Thi - Phan Hiển và các con nhanh chóng thu hút lượt tương tác cao cùng loạt bình luận xuýt xoa hết lời,

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Lisa xuất hiện với tạo hình xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đúng chuẩn "bản sao đáng yêu" của mẹ Khánh Thi. Khi cùng bố mẹ và anh chị dự dạ tiệc cuối năm, cô bé tạo dáng chống nạnh vô tư, hồn nhiên, thậm chí còn nhún nhảy nhẹ nhàng, lắc lư theo nhịp. Chính sự "không diễn mà vẫn cuốn" ấy khiến dân mạng không khỏi bật cười thích thú. Khoảnh khắc khác, trong video mặc áo dài chuẩn bị đón tết, Lisa lí lắc cầm dùi gõ trống với gương mặt ngây thơ như búp bê khiến ai cũng muốn cưng chiều.

Nhiều netizen nhận xét, điều khiến Lisa gây thiện cảm không chỉ là ngoại hình xinh xắn mà còn nằm ở thần thái rất riêng: dạn dĩ, tự tin, đúng chất con nhà nghệ thuật. Chỉ một hành động nhỏ, một biểu cảm thoáng qua cũng đủ thấy năng lượng tích cực lan toả rõ rệt. Ngoài Lisa, hai nhóc tỳ Kubi và Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng được khen visual cực phẩm, là hot kid của showbiz Việt.