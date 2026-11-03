Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Chia sẻ từ gia đình về khoảnh khắc cuối

Mới đây tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family đăng tải thông báo tin buồn trên nền đen với những dòng chữ ngắn ngủi: “Cảm ơn con đã đến…! Con về với Phật con nhé…! Ba, mẹ và gia đình yêu con…! Cô gái bé nhỏ”.

Bài đăng thông báo trên trang Tép Gạo Family (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin nhanh chóng khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là những ai từng biết đến Gạo qua các video sinh hoạt đời thường của gia đình.

Liên hệ với chị Dịu - bác của bé Gạo - vào trưa ngày 3/11, chị cho biết mình đang trên đường di chuyển từ Đà Lạt lên TP.HCM. Hiện tại bố mẹ bé Gạo và gia đình vẫn đang rất bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Chia sẻ về những khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái, chị kể: “Tối qua con vẫn chơi bình thường. Thường đêm ngủ con hay nằm trên người mẹ, và gần sáng nay cũng vậy. Con khó chịu, con khóc và con nằm trên người mẹ rồi con lịm đi. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu ngay mà không kịp”.

Chị Dịu cũng cho biết thêm, gia đình chỉ mong tin buồn được chia sẻ theo cách nhẹ nhàng nhất, để cháu được ra đi thanh thản.

Bé Gạo (Ảnh: Tép Gạo Family)

Phía dưới các bài đăng về sự ra đi của bé Gạo, cư dân mạng trong đó có nhiều người nổi tiếng đã để lại những lời nhắn gửi, chia buồn vì ra sự ra đi của cô bé.

Diễn viên Thu Quỳnh để lại bình luận ở thông báo của gia đình: "Cô Quỳnh sẽ nhớ mãi nụ cười của Gạo. Gạo biết không, Gạo là một em bé tuyệt vời, một thiên thần nhỏ xinh đẹp đó nhé! Cô Quỳnh biết đến Gạo và ngắm nhìn Gạo bé bỏng lâu lắm rồi đó. Với cô, Gạo luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, trong trẻo, một em bé phi thường và đáng yêu không từ nào tả được.

Cô sẽ nhớ Gạo lắm đó, cô vẫn sẽ xem những câu chuyện của Gạo mỗi ngày, những mẫu chuyện xinh xắn. Với cô, em bé Gạo vẫn ở đây, vẫn đang cười rất xinh nhé! Cô Quỳnh yêu em”.

Ca sĩ Pha Lê Crystal đăng ảnh chụp cùng bé Gạo và tâm sự: “Con gái ơi… Sao đau lòng thế này... Cô nghe tin còn khóc rũ ra thì sao bố mẹ con chịu nổi. Mới tối qua con còn ríu rít không có 1 biểu hiện gì mà sáng nay con đi rồi! Gạo ơi... Gạo ơi… Con về với Phật nhé, cám ơn con đã đến, em bé thiên thần của tất cả mọi người”.

Một số lời nhắn gửi bày tỏ sự thương tiếc từ cộng đồng sau sự ra đi đột ngột của bé Gạo: - Thương Gạo! Em bé đáng yêu, hài hước và thông minh! Em bé đã có một hành trình thật đẹp! Cầu mong con về cõi Phật an yên! - Ôi thương bé Gạo quá. Ngày nào bác cũng xem video của em mà, em đáng yêu và thông minh lắm, thương em nhiều lắm. - Từng xem rất nhiều clip của con. Con rất đáng yêu và hài hước. Mong con dù đến nơi nào vẫn luôn là 1 em bé hồn nhiên và đáng yêu con nhé. Mọi người đều sẽ nhớ con. - Thương con lắm thiên thần nhỏ đáng yêu, lanh lợi thông minh. Hy vọng con sẽ lại một lần nữa đến với thế giới này thật khỏe mạnh con nhé! - Tạm biệt Gạo, một em bé thông minh, đáng yêu. Mong em dù là ở nơi đâu vẫn luôn vui vẻ, xin gửi thật nhiều tình yêu thương đến với em. - Thương Gạo quá, ba mẹ và chị Tép sẽ nhớ Gạo lắm đây. Gạo là 1 em bé thông minh lanh lợi hiểu chuyện, mọi người sẽ nhớ đến em bé Gạo và nụ cười của em.

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria) - một bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường.

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng con, gia đình đã chia sẻ hành trình chăm sóc Gạo qua kênh Tép Gạo Family. Nhờ những video ấy, cô bé dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người theo dõi. Hình ảnh Gạo trong vòng tay bố mẹ, những khoảnh khắc vui đùa hay sinh hoạt bên người thân được nhiều người nhớ đến bằng sự gần gũi và yêu mến.

Với những người từng dõi theo gia đình, Gạo là cô bé nhỏ nhắn luôn được bố mẹ và người thân dành cho sự chăm sóc, nâng niu. Hành trình của em cũng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng.