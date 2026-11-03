Gia đình Tép Gạo nghẹn ngào báo tin con gái - bé Gạo qua đời

“Cảm ơn con đã đến…! Con về với Phật con nhé…! Ba, mẹ và gia đình yêu con…! Cô gái bé nhỏ”.

Trên nền đen, trang Tép Gạo Family đăng những dòng ngắn ngủi tiễn biệt con gái. Không kể dài về những gì đã xảy ra, gia đình gửi đến bé lời cảm ơn vì đã đến bên bố mẹ, cùng tình yêu dành cho cô con gái nhỏ.

Với những người từng biết đến Gạo qua các video của gia đình, đó là thông tin khó đón nhận. Cô bé nhỏ nhắn, với những khoảnh khắc sinh hoạt gần gũi bên người thân, đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người theo dõi.

Ca sĩ Pha Lê không giấu được sự đau lòng khi nhận tin: “Con gái ơi… sao đau lòng thế này… Cô nghe tin còn khóc rũ ra thì sao bố mẹ con chịu nổi”.

Điều khiến mọi người bàng hoàng hơn cả là chỉ tối hôm trước, Gạo vẫn còn ríu rít. Theo lời Pha Lê chia sẻ, khi ấy bé không có biểu hiện bất thường mà cô nhận thấy. Đến sáng, cô đã nhận tin bé ra đi.

Cô bé nhỏ lớn lên trong tình yêu của gia đình

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson–Gilford, một bệnh di truyền hiếm gặp. Gia đình đã chia sẻ hành trình chăm sóc con qua kênh Tép Gạo Family.

Vì thế, khi nhắc đến Gạo, nhiều người biết đến em qua một hành trình đặc biệt. Những hình ảnh, video hằng ngày của bé và gia đình điều hiện lên gần gũi nhất vẫn là một em bé được người lớn nâng niu, ôm vào lòng và dành cho những nụ cười.

Gạo có gia đình yêu thương, có những người quen nhớ đến em bằng giọng nói ríu rít, có những bức ảnh lưu lại lúc em vui vẻ bên mọi người. Những kỷ niệm ấy giờ được nhắc lại trong nỗi tiếc thương.

Vĩnh biệt cô gái nhỏ đầy kiên cường.

Nguồn: Bài đăng trên Tép Gạo Family, Pha Lê Crystal