Bé gái xinh xắn nổi tiếng chỉ sau 1 bộ ảnh, chưa đầy 3 tuổi đã kiếm được 20 triệu đồng/ tháng

Từ sở thích "diễn sâu" với mẹ đến mẫu ảnh nhí nổi tiếng

Cô nhóc đáng yêu này mang tên Đan Linh (tên thân mật là Dâu, 32 tháng tuổi, Hà Nội). Được biết, Đan Linh bén duyên với nghề mẫu cách đây gần 1 năm khi tình cờ cô của bé bí mật đăng kí cho con casting chụp mẫu ảnh cho 1 nhãn hàng.

Chị Thu Quỳnh, mẹ của bé Dâu hào hứng: "Kể từ sau bộ ảnh đó thì các nhãn hàng tự tìm đến con book quảng cáo. Trước đó, Dâu đã rất mê làm điệu, thích chụp ảnh và thường xuyên được mẹ quay chụp. Chỉ cần thấy camera là con thoải mái diễn rất chuyên nghiệp, thậm chí còn rất hay đề nghị mẹ chụp hình cho".

Bé Linh Đan (nickname là Dâu) hiện được gần 3 tuổi.

Dâu nổi tiếng sau một bộ hình quảng cáo.

Bà mẹ trẻ cũng tiết lộ, chị tạo điều kiện để bé tham gia làm mẫu ảnh với mong muốn con có nhiều trải nghiệm, kỉ niệm và trưởng thành hơn.

"Vì mục đích giải trí đơn giản mà trung bình mỗi tuần mình chỉ nhận cho Dâu tối đa 3 job để con có thời gian nghỉ ngơi. Với job ở xa, ở nơi có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì mình đều từ chối. Hiện tại cát-xê của con dao động từ 1-3 triệu mỗi job. Mình nhận quảng cáo cũng vì mong muốn của con chứ không đặt nặng vấn đề tiền bạc", mẹ trẻ bật mí.

Nhờ đắt show mà hiện tại Dâu có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, cát-xê khá "khủng" với một em bé chưa đầy 3 tuổi. Chị Quỳnh hướng con sử dụng số tiền này vào việc tiết kiệm, bé có 1 chú lợn đất để cất số tiền con kiếm được, một phần bé sử dụng vào mục đích từ thiện.

Vẻ xinh xắn, tinh nghịch, đáng yêu của Dâu lập tức khiến nhiều người "tan chảy".

Từ đó, cô bé rất đắt show.

"Mình hay hỏi: "Con có muốn mua sữa cho em bé này không?", "con có muốn thả các bạn chim về với mẹ không?"... rồi sau đó rủ con đi mua chim, cá thả phóng sinh. Con cũng thường được mẹ đưa đến thăm các em nhỏ mồ côi ở chùa, và đi phát bánh cho những người vô gia cư nữa. Mỗi lần được đi thăm các em, Dâu đều rất thích thú thậm chí còn đề nghị xin em về nhà nuôi", chị Quỳnh kể.

Cô bé "củ hành" mẹ trong bụng nhưng càng lớn càng đáng yêu, dễ chiều

Nói về cô con gái đáng yêu, xinh xắn của mình khiến chị Quỳnh vô cùng tự hào và hãnh diện về con. Chị còn nhớ những ngày bầu bé Dâu chị thường mất ăn, mất ngủ vì nghén, lại lo con thiếu chất, nhẹ cân.

"Trong thai kỳ, mình nghén liên tục 7 tháng đầu, uống nước lọc cũng nôn nhưng lại thèm ăn... kem đánh răng. Do nghén thời gian dài nên khi lên bàn đẻ mình mới chỉ tăng 7kg so với thời con gái, khi chào đời bé may mắn nặng 3,2kg. Nhiều người bảo mẹ nghén nhiều thì bé sau này thường quấy khóc nhưng nết ăn, ngủ của Dâu càng lớn lại càng ngoan", chị nhớ lại.

Mẹ của Dâu tiết lộ, cát-xê của bé rơi vào khoảng 1-3 triệu đồng/lần làm việc.

Chưa đầy 3 tuổi nhưng Dâu đã kiếm được khoản tiền không nhỏ mỗi tháng.

Nói về tính cách của con hiện tại, chị Quỳnh bật mí, Dâu là cô bé rất cá tính. Bé khá tự lập, con thích tự mặc đồ, mỗi ngày đều tự chọn mix trang phục, phụ kiện của mình, tự xúc cơm ăn, thậm chí đòi tự tắm. Dâu cũng rất tình cảm, để ý mọi người xung quanh và giúp đỡ mọi người, mỗi lần bố mẹ nhờ việc gì là bé làm ngay hay tranh cả việc của anh trai.

Mỗi khi đi quay, Dâu luôn hợp tác và nghe lời mẹ cũng như các cô chú trong ekip. Dâu cũng thi thoảng hờn dỗi, làm nũng nhưng khi được mẹ nhắc nhở, dặn dò thì con sẽ sớm nghe lời. Gần 3 tuổi, Dâu cũng đã biết đếm số, nói một vài từ tiếng Anh và hát được rất nhiều bài hát.

Nói về những định hướng tương lai cho con gái, chị Quỳnh tâm sự Dâu còn quá nhỏ để biết được con muốn gì, thích gì và hợp với công việc gì. Tuy nhiên chị sẽ hoàn toàn tôn trọng những quyết định, sở thích của con, đồng thời đồng hành cùng con để giúp bé có hướng đi phù hợp nhất.